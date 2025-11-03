Sheikh Hasina's Return: নিষিদ্ধ করেও উপড়ানো যাচ্ছে না আওয়ামী লীগের শিকড়! ভোট হলে ফের ফিরবেন হাসিনাই? রিপোর্ট বলছে...

Sheikh Hasina's Return: নিষিদ্ধ করেও উপড়ানো যাচ্ছে না আওয়ামী লীগের শিকড়! ভোট হলে ফের ফিরবেন হাসিনাই? রিপোর্ট বলছে...
Awami League: আওয়ামী লীগ ২০০১ সালের ভোটে সবচেয়ে খারাপ পারফরমেন্স করেছিল। সেবার বিএনপি জিতেছিল ১৯৩ আসনে। কিন্তু আওয়ামী লীগের থেকে কয়েক মিলিয়ম ভোট বেশি পেয়েছিল
1/6
ময়দান ছাড়ছে না আওয়ামী লীগ!
শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে উত্খাতের পর তার দলকে নিষিদ্ধ করেছে মহম্মদ ইউনূস সরকার। অর্থাত্ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হলেও সেখানে লড়াই করতে পারবে না আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে শখানেক মামলা, একের পর এক আওয়ামী লিগ নেতা-সমর্থককে জেলে পোরা হয়েছে। ফলে বিপুল চাপে লীগ সমর্থকরা। অর্থাত্ আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, রাজনীতির ময়দান ছাড়ছেন নৌকো সমর্থকরা। কিন্তু মাঠ ময়দানের খবর বলছে অন্য কথা।
2/6
বিএনপির সঙ্গে ভোটের পার্থক্য খুব কম
পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০১ সালের ভোটে সবচেয়ে খারাপ পারফরমেন্স করেছিল। সেবার তারা ৩০০ আসনের মধ্যে দখল করতে পেরেছিল মাত্র ৬২টি আসন। সেবার তারা ভোট পেয়েছিল ২২ মিলিয়ন ভোট। সেবার বিএনপি জিতেছিল ১৯৩ আসনে। কিন্তু আওয়ামী লীগের থেকে কয়েক মিলিয়ম ভোট বেশি পেয়েছিল। অর্থাত্ মোট ভোটের পার্থক্য খুব কম।
photos
TRENDING NOW
3/6
কট্টর আওয়ামী সমর্থক বেস
4/6
বিভাজন করছে সরকার
5/6
নিষেধাজ্ঞা তোলার অনুরোধ
6/6
জাতীয় পার্টি
বাংলাদেশে অন্য অধিকাংশ দল নিষিদ্ধ হওয়ার আতঙ্কে ভুগছে। ওই রিপোর্টে বলা হচ্ছে, জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়নি কিন্তু সরকারের সংস্কারের কাজে তাদের বাইরে রাখা হয়েছে। দলের সেক্রেটারি সামিম হায়দায় পাটোয়ারি বলেছেন, দেশের গণতন্ত্রের জন্য এই মাইন্ডসেট অত্যন্ত বিপজ্জনক। জাতীয় পার্টিকে সব আলোচনা থেকে বাইরে রাখা মানে কারও অধিকার খর্ব করা। আমাদের দলের অধিকার কাউকে রক্ষা করতে হবে না। এই ভোটে প্রচুর রিগিং হতে চলেছে। জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ দল হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়।
photos