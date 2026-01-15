English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Khamenei imports foreign militia: চাপের মুখেও সহ-নাগরিকদের মারতে নারাজ সেনা, বিদ্রোহীদের খুন করতে খামেইনি ইরানে এনেছেন ভাড়াটে জঙ্গিদের!

Khamenei imports foreign militia: গত সপ্তাহে ইরাকি সীমান্ত কর্তা আলী ডি (ছদ্মনাম) যখন ইরান সীমান্তে ডিউটি করছিলেন, তখন একটি বাস চেকপয়েন্টে আসে। তাকে বলা হয়েছিল, এতে শিয়া তীর্থযাত্রীরা ইরান যাচ্ছেন। কিন্তু বাসটি কাছে আসতেই তার সন্দেহ হয়। যাত্রীদের কাউকেই সাধারণ তীর্থযাত্রী মনে হচ্ছিল না—সেখানে কোনও পরিবার বা বয়স্ক মানুষ ছিল না। ছিল কেবল একদল যুবক, যাদের সবার গায়ে ছিল একই রঙের কালো টি-শার্ট। আলী ডি পরবর্তীতে আমেরিকান সংবাদমাধ্যম 'দ্য মিডিয়া লাইন'-কে জানান, ১১ জানুয়ারির মধ্যে অন্তত ৬০টি এমন বাস (প্রতিটিতে ৫০ জন করে যাত্রী) সীমান্ত পার হয়েছে।  

| Jan 15, 2026, 03:49 PM IST
1/16

ইরানের বিদ্রোহ

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা এখন আয়াতুল্লাহ খামেইনি বিরোধী পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। ইরানের ৩১টি প্রদেশের অন্তত ৬১৪টি স্থানে "মোল্লাদের বিদায় নিতে হবে" এবং সরকার পরিবর্তনের স্লোগান শোনা যাচ্ছে। খামেইনেই সরকার এই বিক্ষোভ দমনে চরম শক্তি প্রয়োগ করছে।  

2/16

ইরানের বিদ্রোহ

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ২,৬০০ ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০,০০০-এর বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মৃত্যুর মিছিল অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বেড়েছে—সোমবার যা ছিল ৬০০, মঙ্গলবার তা দাঁড়ায় ২,২০০-এ এবং বুধবার নাগাদ তা ২,৬০০ স্পর্শ করে। লন্ডনভিত্তিক 'ইরান ইন্টারন্যাশনাল' দাবি করেছে, নিহতের প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ১২,০০০ হতে পারে।  

3/16

অবাধ্যতা এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ

ইরানের নিজস্ব বাহিনীর অনেক সদস্য সাধারণ মানুষের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছেন, যার ফলে তাদের অনেককে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

4/16

অবাধ্যতা এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ

যখন ইরানের নিজস্ব বাহিনী নিজ দেশের মানুষের ওপর নির্যাতন করতে ইতস্তত করছে, তখন খামেইনি সরকার আরবিভাষী মিলিশিয়াদের রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে।

5/16

অবাধ্যতা এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, ইরানি জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে খামেনেই যে প্রক্সি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, আজ সেই বাহিনীকেই জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে—যা এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা।  

6/16

কেন ইরাকি মিলিশিয়া খামেইনির পুরনো অস্ত্র?

গত ৭ জানুয়ারি থেকেই ইরাকি মিলিশিয়ারা ইরানে প্রবেশের জন্য লোক নিয়োগ শুরু করে। প্রায় ৮০০ মিলিশিয়া সদস্য ইমাম রেজার মাজার জিয়ারতের নাম করে 'শলামচেহ' ও 'খসরভি' সীমান্ত দিয়ে ইরানে প্রবেশ করেছে। এদের আহভাজ অঞ্চলের 'খামেনেই সামরিক ঘাঁটিতে' জড়ো করা হয়।

7/16

৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি

রিপোর্ট অনুযায়ী, বেকারত্বকে পুঁজি করে ইরাকি যুবকদের মাসিক ৬০০ ডলারের বিনিময়ে 'ইসলামিক বিপ্লব রক্ষার' নামে ইরানে পাঠানো হচ্ছে।   

8/16

৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি

৩৭ বছর বয়সী এক ইরাকি যুবক মোহাম্মদ আইয়াদের মা জানান, তার ছেলে দীর্ঘ তিন বছর বেকার থাকার পর ৫ জানুয়ারি হিজবুল্লাহ-সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করতে ইরানে যায়। ৮ জানুয়ারি ইরানে ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ার পর থেকে তার সাথে আর যোগাযোগ করা যায়নি।  

9/16

৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে (যা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি) দেখা গেছে, ইরানি শহরগুলোতে সাঁজোয়া যানের বহর ঘুরছে এবং সেখানে দায়িত্বরত ব্যক্তিরা আরবিতে কথা বলছেন। 

10/16

৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি

ডেনজফুল শহরের এক বাসিন্দা স্টারলিংক ইন্টারনেটের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন যে, তাদের শহরটি 'হাশদ আল-শাাবি' বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ।   

11/16

৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি

সেখানে মুখোশধারী ভাড়াটে খুনিরা ছাদে স্নাইপার নিয়ে পজিশন নিয়েছে এবং শিশু থেকে বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দিচ্ছে না।  

12/16

তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

ইরানি জনগণ যখন বহির্বিশ্বে তথ্য পাঠানোর জন্য স্টারলিংক ব্যবহার করতে শুরু করে, তখন খামেনেই সরকার চীন বা রাশিয়ার তৈরি সামরিক জ্যামার ব্যবহার করে তা বন্ধ করে দেয়।   

13/16

তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

এরপর বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে যোগাযোগের সরঞ্জাম জব্দ করা হচ্ছে যাতে গণহত্যার প্রমাণ মুছে ফেলা যায়। সরকার এবং তার সমর্থকরা বর্তমানে একটি সুরক্ষিত 'হোয়াইটলিস্ট' নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ করছে।  

14/16

তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

 ইরানের ধর্মতাত্ত্বিক শাসন এখন নিজ বাহিনীর ওপর ভরসা করতে পারছে না। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে তারা বিদেশি ভাড়াটে খুনি আমদানি করছে।  

15/16

তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আয়াতুল্লাহ খামেইনি কার্যত 'অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স'-কে তার নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দিয়েছেন।   

16/16

তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

প্রশ্ন এখন একটাই—যে শাসনব্যবস্থা ভিনদেশি বন্দুকধারীদের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে চায়, পারস্যের মানুষের কাছে তার আর কতটা বৈধতা অবশিষ্ট আছে?  

