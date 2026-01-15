Khamenei imports foreign militia: চাপের মুখেও সহ-নাগরিকদের মারতে নারাজ সেনা, বিদ্রোহীদের খুন করতে খামেইনি ইরানে এনেছেন ভাড়াটে জঙ্গিদের!
Khamenei imports foreign militia: গত সপ্তাহে ইরাকি সীমান্ত কর্তা আলী ডি (ছদ্মনাম) যখন ইরান সীমান্তে ডিউটি করছিলেন, তখন একটি বাস চেকপয়েন্টে আসে। তাকে বলা হয়েছিল, এতে শিয়া তীর্থযাত্রীরা ইরান যাচ্ছেন। কিন্তু বাসটি কাছে আসতেই তার সন্দেহ হয়। যাত্রীদের কাউকেই সাধারণ তীর্থযাত্রী মনে হচ্ছিল না—সেখানে কোনও পরিবার বা বয়স্ক মানুষ ছিল না। ছিল কেবল একদল যুবক, যাদের সবার গায়ে ছিল একই রঙের কালো টি-শার্ট। আলী ডি পরবর্তীতে আমেরিকান সংবাদমাধ্যম 'দ্য মিডিয়া লাইন'-কে জানান, ১১ জানুয়ারির মধ্যে অন্তত ৬০টি এমন বাস (প্রতিটিতে ৫০ জন করে যাত্রী) সীমান্ত পার হয়েছে।
1/16
ইরানের বিদ্রোহ
গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা এখন আয়াতুল্লাহ খামেইনি বিরোধী পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। ইরানের ৩১টি প্রদেশের অন্তত ৬১৪টি স্থানে "মোল্লাদের বিদায় নিতে হবে" এবং সরকার পরিবর্তনের স্লোগান শোনা যাচ্ছে। খামেইনেই সরকার এই বিক্ষোভ দমনে চরম শক্তি প্রয়োগ করছে।
2/16
ইরানের বিদ্রোহ
এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ২,৬০০ ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০,০০০-এর বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মৃত্যুর মিছিল অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বেড়েছে—সোমবার যা ছিল ৬০০, মঙ্গলবার তা দাঁড়ায় ২,২০০-এ এবং বুধবার নাগাদ তা ২,৬০০ স্পর্শ করে। লন্ডনভিত্তিক 'ইরান ইন্টারন্যাশনাল' দাবি করেছে, নিহতের প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ১২,০০০ হতে পারে।
photos
TRENDING NOW
3/16
অবাধ্যতা এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ
4/16
অবাধ্যতা এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ
5/16
অবাধ্যতা এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ
6/16
কেন ইরাকি মিলিশিয়া খামেইনির পুরনো অস্ত্র?
7/16
৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি
8/16
৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি
9/16
৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি
10/16
৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি
11/16
৬০০ ডলারের বিনিময়ে দমনের চুক্তি
12/16
তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি
13/16
তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি
14/16
তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি
15/16
তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি
16/16
তথ্য সেন্সরশিপ ও বর্তমান পরিস্থিতি
photos