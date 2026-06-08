/Ayushman Bharat: আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী অধিকারীর: রাজ্যে কবে চালু, কারা পাবেন এই সুবিধা, কী কী শর্ত, কী ভাবে আবেদন করবেন?

How to apply in Ayushman Bharat: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের এক মাস পেরোতে না পেরোতেই বাংলার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের অত্যন্ত জনপ্রিয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত’ (প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা)।
সোমবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি (NHA)-র সঙ্গে এই সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক বা মউ (MoU) স্বাক্ষর করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা। মউ স্বাক্ষরের পর মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'সোমবার থেকেই বাংলায় মিলবে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা। রাজ্য ও দেশের ৩৬ হাজার সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল এর আওতাভুক্ত।'
দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে চুক্তি স্বাক্ষরের পর আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির পূর্বতন সরকার এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিল, সেখানে আজ টাটা-বাইবাই। উন্নয়ন বিরোধী সরকারকে বিদায় দিয়েছে রাজ্যবাসী। এবার ডবল ইঞ্জিনের সুবিধা পাবেন রাজ্যবাসী।'
মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ইতোমধ্যেই প্রথম কিস্তির ৫৭০ কোটি টাকা ট্রান্সফার করে দিয়েছে। বাংলায় এই প্রকল্পের সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রাথমিক খাতে মোট ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
এছাড়া, ন্যাশনাল হেলথ মিশনে (NHM) ভারত সরকার এই অর্থবর্ষে রাজ্যের জন্য ২,১০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৫০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্য পেয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলার মোট ১ কোটি ৪৬ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৬ কোটি মানুষ সরাসরি এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।
এই প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পরিবার প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস (নগদবিহীন) চিকিৎসার সুবিধা পাবেন
প্রকল্পের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল, এর আওতাভুক্ত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সমস্ত পুরনো রোগের কভারেজ বা চিকিৎসার খরচ মিলবে
বাংলার যে সমস্ত মানুষ কাজের সূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন, সেই পরিযায়ী শ্রমিকরাও দেশের যেকোনো প্রান্তে এই কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে পারবেন।
২০১৮ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচীর আওতায় দেশজুড়ে বর্তমানে ৩৬,১৯৩টি হাসপাতাল রয়েছে, যার মধ্যে ১৬,৫৫৭টি নামী বেসরকারি হাসপাতাল। বাংলার মানুষ এই সমস্ত হাসপাতালেই নিখরচায় চিকিৎসা পাবেন।
আগে এই কার্ডের তালিকায় নাম রয়েছে কিনা তা জানতে উপভোক্তাদের বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত বা পুরসভাতে ছুটতে হত।
কিন্তু বর্তমান প্রশাসন এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অনলাইন এবং অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে। ল্যাপটপ বা মোবাইল ব্যবহার করে মাত্র কয়েক মিনিটেই যোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব। ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াটি নিচে দেওয়া হল
প্রথমে আয়ুষ্মান ভারতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট [https://pmjay.gov.in](https://pmjay.gov.in)-এ যেতে হবে।
হোম স্ক্রিনের উপরের ডানদিকে থাকা ‘Am I Eligible’ বা ‘আমি কি যোগ্য’ অপশনে ক্লিক করতে হবে।
সেখানে নিজের সচল মোবাইল নম্বর দিতে হবে এবং ফোনে প্রাপ্ত ওটিপি (OTP) ও স্ক্রিনের ক্যাপচা কোডটি দিয়ে লগইন করতে হবে।
এরপর স্ক্রিনে প্রকল্পের নাম, নিজের রাজ্যের নাম, উপ-প্রকল্পের নাম এবং জেলার নাম নির্বাচন করতে হবে।
এরপর নিজের ডিজিটাল রেশন কার্ড নম্বর, পরিবারের কোনো সদস্যের নাম অথবা আধার কার্ড নম্বর (Aadhaar Number) দিয়ে সার্চ করতে হবে এবং আধার দিয়ে সিস্টেমটি পুনরায় ভেরিফাই করতে হবে।
এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠবে আপনার বা আপনার পরিবারের নাম এই স্কিমের তালিকায় আছে কি না। নাম থাকলে সেখান থেকেই সরাসরি আয়ুষ্মান কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে।
রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, কারা কারা আলাদা আলাদা কার্ড পাবেন তা ইতোমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে। অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিল-আপের মতোই এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজও এবার রাজ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হতে চলেছে।