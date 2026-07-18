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৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা পয়সায় চিকিত্‍সার সুবিধা: আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দেওয়া কবে থেকে শুরু? কারা পাবেন? কোন পেশায় থাকলে এই সুবিধা পাবেন না?

Published: Jul 18, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:09 PM IST

Ayushman Bharat Card: ভারতের সাধারণ ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ 'আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' (AB-PMJAY)। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দেশের দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিকিৎসার বিপুল খরচের হাত থেকে রক্ষা করা। এই যোজনার অধীনে প্রতিটি যোগ্য পরিবার প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস (নগদ অর্থহীন) চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য নাগরিকদের কাছে 'আয়ুষ্মান কার্ড' থাকা বাধ্যতামূলক।

 

 

 

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' 1/13

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'

আয়ুষ্মান কার্ড এই যোজনার সুবিধাভোগীদের জন্য একটি ডিজিটাল আইডেন্টিটি বা পরিচয়পত্র। এই কার্ডের মাধ্যমে দেশের যেকোনও তালিকাভুক্ত সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার এবং ওষুধ পাওয়া যায়। 

 

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা2/13

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা

বর্তমানে দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্যাম্প, রেশন দোকান এবং কমন সার্ভিস সেন্টারের (CSC) মাধ্যমে এই কার্ড বিতরণের প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে। সরকার লক্ষ্য নিয়েছে যাতে যোগ্য প্রতিটি মানুষের কাছে এই ডিজিটাল কার্ড পৌঁছে দেওয়া যায়।

 

আবেদনের যোগ্যতা (Eligibility):3/13

আবেদনের যোগ্যতা (Eligibility):

আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সুবিধা সবাই পাবেন না। ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত জনগণনা (SECC 2011)-র তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

 

গ্রামীণ এলাকার জন্য: 4/13

গ্রামীণ এলাকার জন্য:

কাঁচা বাড়ি, পরিবারে ১৬ থেকে ৫৯ বছর বয়সী কোনও উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য না থাকা, ভূমিহীন দিনমজুর এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST) ভুক্ত পরিবারগুলো এর আওতাভুক্ত।

 

শহুরে এলাকার জন্য: 5/13

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা

মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, যেমন-- আবর্জনা সংগ্রহকারী, ভিখারি, গৃহকর্মী, হকার, রিকশাচালক, নির্মাণকর্মী, দর্জি এবং ধোপারা এই সুবিধার যোগ্য।

 

eKYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন6/13

eKYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন

যাদের নাম এই তালিকায় অলরেডি রয়েছে, তারাই কেবল eKYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিজেদের কার্ড অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন।

 

অনলাইন eKYC এবং কার্ড ডাউনলোডের সহজ প্রক্রিয়া:7/13

অনলাইন eKYC এবং কার্ড ডাউনলোডের সহজ প্রক্রিয়া:

আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধা সচল করতে eKYC (ইলেকট্রনিক নো ইয়োর কাস্টমার) করা অত্যন্ত জরুরি। এটি আধার কার্ডের তথ্যের সঙ্গেই সুবিধাভোগীর তথ্য মিলিয়ে দেখার একটি ডিজিটাল প্রক্রিয়া। নিচে ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়াটি আলোচনা করা হল

 

পোর্টাল বা অ্যাপে লগইন8/13

পোর্টাল বা অ্যাপে লগইন

প্রথমে আয়ুষ্মান ভারতের অফিসিয়াল বেনিফিশিয়ারি পোর্টাল (beneficiary.nha.gov.in) অথবা 'Ayushman App' ডাউনলোড করে ওপেন করুন। সেখানে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে 'Beneficiary' হিসেবে লগইন করুন।

তথ্য অনুসন্ধান: 9/13

তথ্য অনুসন্ধান:

লগইন করার পর আপনার রাজ্য, স্কিম (PMJAY), জেলা নির্বাচন করুন। এরপর আপনার আধার নম্বর, রেশন কার্ড নম্বর (Family ID) বা নাম দিয়ে তালিকায় আপনার পরিবারের নাম খুঁজুন।

 

eKYC সম্পন্ন করা: 10/13

eKYC সম্পন্ন করা:

তালিকায় নাম দেখা গেলে পাশের 'Identify' বা 'eKYC' অপশনে ক্লিক করুন। আধার ওটিপি (Aadhaar OTP), আঙুলের ছাপ (Fingerprint) অথবা ফেস অথেন্টিকেশন (Face Auth)-এর মাধ্যমে eKYC প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করুন। আপনার আধার কার্ডের ছবি ও তথ্যের সাথে তালিকার মিল থাকলে এটি সাথে সাথে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে।

 

কার্ড ডাউনলোড:11/13

কার্ড ডাউনলোড:

eKYC সফলভাবে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়ার পর আপনার নামের পাশে 'Download Card'-এর অপশন চলে আসবে। সেখানে ক্লিক করে পিডিএফ (PDF) ফরম্যাটে আপনার আয়ুষ্মান কার্ডটি ফোনে সেভ করে নিতে পারেন এবং পরবর্তীতে এটি প্রিন্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন।

 

জরুরি তথ্য: 12/13

জরুরি তথ্য:

আয়ুষ্মান যোজনার সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে আপনার আধার কার্ডের সাথে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাকা জরুরি, যা ওটিপি (OTP) প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সহজ করে তোলে।

 

eKYC প্রক্রিয়া13/13

eKYC প্রক্রিয়া

আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে। eKYC প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল ও সহজ হওয়ায় মানুষ ঘরে বসেই নিজেদের কার্ড তৈরি করে নিতে পারছেন। গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র পরিবারগুলোর চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক চিন্তা দূর করতে এই প্রকল্প সত্যিই অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে।

TAGS:
Ayushman Bharat
PMJAY
Ayushman card

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