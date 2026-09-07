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কোন কোন অসুখে মিলবে না আয়ুষ্মান ভারতের ৫ লাখ টাকার চিকিত্‍সা? হাসপাতালে যাওয়ার আগেই বড় আপডেট জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:19 PM IST

Ayushman Bharat: দেশের আর্থিকভাবে অনগ্রসর ও দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার খরচ কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে এসেছে ‘আয়ুষ্মান ভারত যোজনা’। রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্প কার্যকর না থাকলেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর রাজ্যে চালু হয়েছে এই স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। এই কার্ডের দৌলতে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসায় দরিদ্র সাধারণ মানুষ যেমন বিপুল অঙ্কের আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন, তেমনই এই কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অনেকেই মনে করেন আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকলেই যে কোনও ধরনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ সরকার বহন করবে, কিন্তু বাস্তব নিয়ম তা নয়। বেশ কিছু রোগ, সাধারণ শারীরিক সমস্যা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায় না। জেনে নিন কোন কোন রোগে পাওয়া যাবে না এই কার্ডের সুবিধা...

বহির্বিভাগ বা ওপিডি ও সাধারণ চিকিৎসা1/11

বহির্বিভাগ বা ওপিডি ও সাধারণ চিকিৎসা

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মূল সুবিধা মূলত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেওয়ার (ইনপেশেন্ট কেয়ার) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 

 

আয়ুষ্মান ভারত2/11

আয়ুষ্মান ভারত

ফলে সাধারণ জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথাব্যথা কিংবা ছোটখাটো কাটাছেঁড়ার মতো সাধারণ সমস্যার কারণে কেবল চিকিৎসকের চেম্বার বা বহির্বিভাগে (OPD) গিয়ে ডাক্তার দেখালে সেই খরচ এই প্রকল্পের আওতায় পড়ে না। 

 

আয়ুষ্মান ভারত3/11

আয়ুষ্মান ভারত

হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বাইরে থেকে রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে কিংবা অন্য কোনও নিয়মিত প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করালে তার ব্যয়ভার রোগীকেই ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে হয়।

 

নিয়মিত ওষুধ ও ফুড সাপ্লিমেন্ট4/11

নিয়মিত ওষুধ ও ফুড সাপ্লিমেন্ট

দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ ওষুধ, ভিটামিন ট্যাবলেট, ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট কিংবা পুষ্টিবর্ধক কোনও সামগ্রীর খরচ সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করে না। 

 

আয়ুষ্মান ভারত5/11

আয়ুষ্মান ভারত

শুধুমাত্র কোনও গুরুতর অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় যে সমস্ত ওষুধ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, কেবল সেগুলিই এই স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতাভুক্ত হয়।

 

দাঁতের নিয়মিত চিকিৎসা ও চেকআপ6/11

দাঁতের নিয়মিত চিকিৎসা ও চেকআপ

দাঁতের সাধারণ সমস্যাগুলিও এই প্রকল্পের বাইরে রাখা হয়েছে। ক্যাভিটির চিকিৎসা, রুট ক্যানেল, দাঁত পরিষ্কার করা বা ফিলিং এবং নিয়মিত ডেন্টাল চেকআপের খরচ রোগীকে নিজের পকেট থেকেই মেটাতে হয়। 

আয়ুষ্মান ভারত7/11

আয়ুষ্মান ভারত

তবে কোনও সড়ক দুর্ঘটনা বা বাহ্যিক আঘাতের ফলে যদি মুখমণ্ডল বা চোয়ালের মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং অস্ত্রোপচার অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবেই সেই জটিল অপারেশনের খরচ প্রকল্পের আওতায় মেলে।

কসমেটিক সার্জারি ও 8/11

কসমেটিক সার্জারি ও

রূপচর্চা বা সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে করানো কোনও চিকিৎসার খরচ সরকার বহন করে না। এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক সার্জারি, ট্যাটু অপসারণ, অপ্রয়োজনীয় কসমেটিক ডার্মাটোলজি বা শরীর সুন্দর করার অন্যান্য পদ্ধতি। 

আয়ুষ্মান ভারত9/11

আয়ুষ্মান ভারত

একইভাবে অতিরিক্ত ওজন কমানোর সার্জারিও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

 

প্রজনন চিকিৎসা10/11

প্রজনন চিকিৎসা

অন্যদিকে নিঃসন্তান দম্পতিদের ক্ষেত্রে আইভিএফ (IVF) বা টেস্ট-টিউব বেবি সংক্রান্ত আধুনিক কৃত্রিম প্রজনন চিকিৎসার যাবতীয় খরচও উপভোক্তাকে নিজের দায়িত্বেই মেটাতে হয়।

আয়ুষ্মান ভারত11/11

আয়ুষ্মান ভারত

ফলে আয়ুষ্মান কার্ডের সুবিধা পেতে হলে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড় নেই, তা স্পষ্টভাবে জেনে রাখা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

 

TAGS:
Aayushman Bharat

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