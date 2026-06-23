/আপনারও আয়ুষ্মান কার্ড হবে কি না, দেখেছেন? এক ক্লিকে দেখে নিন, চেক করে নিন আয়ুষ্মান কার্ডের স্টেটাস, রইল পদ্ধতি

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ₹৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মেলে। এর জন্য একটি আয়ুষ্মান কার্ড প্রয়োজন। ফলে, কার্ডটি নিয়ে সকলেই এখন চিন্তাভাবনা করছেন। সকলেই চাইছেন, তিনিও এমন একটি প্রকল্পের অধীনে যান।
এখন, আপনিও এই কার্ডের মালিক হবেন কি না, তা নিয়ে হয়তো আপনার মনে কোনও সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু সংশয় দূর করুন। এবার আপনি ঘরে বসেই মাত্র এক ক্লিকে অনলাইনে আপনার যোগ্যতা এবং স্টেটাস পরীক্ষা করে নিতে পারবেন।
আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি হবে কি না তা জানার প্রক্রিয়াটি সহজ। প্রথমে PMJAY পোর্টালে যেতে হবে। 'আমি কি যোগ্য' বিকল্পটিতে ক্লিক করতে হবে। এখানে নিজের মোবাইল নম্বরটি দিতে হবে। এবং তা ওটিপি দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। প্রয়োজনীয় সমস্ত বিবরণ পূরণ করা জরুরি। আধার নম্বর, রেশন কার্ড নম্বর বা নাম দিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতার বিবরণ এবং কার্ডের স্টেটাস সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে ফুটে উঠবে। অনলাইনে চেক করার পরে নিম্নলিখিত স্টেটাসগুলির একটি দেখা যাবে।
সক্রিয়/অনুমোদিত : আপনার কার্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে, কার্ডটি সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে এবং আপনি চাইলে এটি ডাউনলোড করতে পারেন। (অথবা) অপেক্ষাধীন: আবেদন প্রক্রিয়া চলছে। এখনও আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। (অথবা) কার্ড তৈরি হয়নি : আপনি হয়ত যোগ্য, কিন্তু কার্ডটি এখনও ইস্যু করা হয়নি। (অথবা) অযোগ্য : সুবিধাভোগীর তালিকায় আপনার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি।
কারা কারা পাবেন আয়ুষ্মান ভারত কার্ড? ভূমিহীন শ্রমিক পরিবার, কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবার, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি পরিবার, গৃহকর্মী, রাস্তার হকার এবং নির্মাণ শ্রমিক। এবং অন্যান্য যোগ্য শ্রমজীবী শ্রেণী। পাশাপাশি ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সি প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পের অধীনে।
আয়ুষ্মানের কার্ডটিতে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়? প্ল্যানটি বেশ কিছু গুরুতর অসুস্থতা এবং অস্ত্রোপচারের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ, ক্যানসার, আইসিইউ চিকিৎসা, ছানি অপারেশন, হাঁটু প্রতিস্থাপন। হাসপাতালে থাকাকালীন ঔষধপত্র এবং প্রয়োজনীয় টেস্টের খরচও এতে মেলে।
চিকিৎসার জন্য কার্ডের তালিকাভুক্ত যে কোনও হাসপাতালে যেতে পারেন রোগী। আয়ুষ্মান মিত্র ডেস্কে কার্ডটি দেখাতে হবে। অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই ক্যাশলেস চিকিৎসা মিলবে এতে। এই প্রকল্পের অধীনে যোগ্য পরিবারগুলিকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্য বিমা কভারেজ দেওয়া হয়। সরকারি এবং তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও এই সুবিধা পাওয়া যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই কার্ডটি দেশব্যাপী বৈধ। অর্থাৎ, আপনি চাইলে এই কার্ডের সাহায্যে যেকোনও রাজ্যের তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা করাতে পারবেন।