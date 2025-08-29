Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...

Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...
Baba Vanga Prediction: বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) বুলগেরিয়ার একজন বিখ্যাত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, যিনি তার ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। যদিও তিনি ১৯৯৬ সালে মারা যান, তার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আজও আলোচনায় আসে। ২০২৫ সাল নিয়েও তার কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।
বাবা ভাঙ্গার কিছু ভবিষ্যদ্বাণী
অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিবর্তন:
প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি:
রাশিফল:
যুদ্ধ এবং জনশূন্য ইউরোপ:
মায়ানমারে ভূমিকম্প ২০২৫
রাশিয়ায় ভূমিকম্প ২০২৫
জাপানের দ্বিগুণ ভবিষ্যদ্বাণী
অর্থনৈতিক পতন
বিশ্বাস করা হয় যে এই বুলগেরিয়ান দূরদর্শী ব্যক্তি ২০২৫ সালের জন্য একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে "শুল্ক যুদ্ধ" শুরু করেছেন। তাঁর সর্বশেষ আক্রমণ ভারতের বিরুদ্ধে এসেছে, যেখানে তিনি নাকি রাশিয়ান তেল কেনার অজুহাতে দেশটির ওপর ৫০ শতাংশ বিশাল শুল্ক আরোপ করেছেন।
রাশিয়ায় সাতটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত
বাবা ভাঙ্গা আরও দেখেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয় যে "একই সময়ে স্বর্গ এবং পৃথিবী থেকে একটি দ্বিগুণ আগুন উঠবে।" এটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলে মনে করা হয়। রাশিয়ার ভূমিকম্প কয়েকটি আগ্নেয়গিরিকে সক্রিয় করে তুলেছিল। কামচাটকা অঞ্চলের ক্লিওচেভস্কায়া সোপকা প্রথম অগ্ন্যুৎপাত হয়, এবং এরপর প্রায় ৫৫০ বছর পর ক্রাশেনিনিকভ আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয়। পরে খবর আসে যে ভূমিকম্পের কারণে কমপক্ষে সাতটি আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়েছিল।
