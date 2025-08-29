English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga Predictions 2025: ২০২৫-এর এখনও চার মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা এ বছর বলে বলে মিলিয়েছেন, আরও ভয়ানক কিছু অপেক্ষায়...

Baba Vanga Prediction: বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) বুলগেরিয়ার একজন বিখ্যাত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, যিনি তার ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। যদিও তিনি ১৯৯৬ সালে মারা যান, তার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আজও আলোচনায় আসে। ২০২৫ সাল নিয়েও তার কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

| Aug 29, 2025, 07:58 PM IST
বাবা ভাঙ্গার কিছু ভবিষ্যদ্বাণী

এখানে ২০২৫ সালের জন্য বাবা ভাঙ্গার কিছু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা হলো, যা কিছু সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে বা হওয়ার পথে

অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিবর্তন:

বাবা ভাঙ্গা নাকি বলেছিলেন যে ২০২৫ সালে বিশ্বে বড় ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন আসতে পারে। কিছু ইউরোপীয় দেশে ইসলামের প্রভাব বাড়বে এবং মুসলিম দেশগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি:

২০২৫ সালে বিজ্ঞান ও চিকিৎসার জগতে বড় ধরনের উন্নতি হতে পারে বলে বাবা ভাঙ্গা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

রাশিফল:

অনেক জ্যোতিষ বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাবা ভাঙ্গা নাকি ২০২৫ সালে কিছু রাশির জাতকদের জন্য সৌভাগ্য ও আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে মেষ, বৃষ, মিথুন এবং কর্কট রাশির জন্য এই বছরটি অনেক সুযোগ নিয়ে আসবে।

যুদ্ধ এবং জনশূন্য ইউরোপ:

 বাবা ভাঙ্গা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ২০২৫ সালে ইউরোপ প্রায় জনশূন্য হয়ে যাবে। এটি যুদ্ধের কারণে হতে পারে।

মায়ানমারে ভূমিকম্প ২০২৫

২০২৫ সালের ২৮শে মার্চ মায়ানমারে একটি বিশাল ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই দুর্ঘটনায় ২,৭০০-এর বেশি মানুষ মারা যায় এবং ৪,৫০০-এর বেশি আহত হয়। বিশ্বাস করা হয় যে বাবা ভাঙ্গা এই ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 

রাশিয়ায় ভূমিকম্প ২০২৫

২০২৫ সালে ভূমিকম্পের বিষয়ে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী আবারও সত্যি হয় যখন ৩০শে জুলাই রাশিয়ার কামচাটকা অঞ্চলে একটি বিশাল ৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। আলাস্কা, জাপান, হাওয়াই এবং নিউজিল্যান্ডের কিছু অংশের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। 

জাপানের দ্বিগুণ ভবিষ্যদ্বাণী

কামচাটকার ভূমিকম্প এতটাই বিশাল ছিল যে এর কম্পন জাপানেও অনুভূত হয়। যদিও দেশটিতে কোনো ভূমিকম্প হয়নি, তবে হোক্কাইদো এবং হোনশু উপকূলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। শুধু বুলগেরিয়ান এই রহস্যবাদীই নন, জাপানি মাঙ্গা লেখক রিয়ো তাতসুকিও নাকি জুলাই মাসে জাপানে একটি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। 

অর্থনৈতিক পতন

বিশ্বাস করা হয় যে এই বুলগেরিয়ান দূরদর্শী ব্যক্তি ২০২৫ সালের জন্য একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে "শুল্ক যুদ্ধ" শুরু করেছেন। তাঁর সর্বশেষ আক্রমণ ভারতের বিরুদ্ধে এসেছে, যেখানে তিনি নাকি রাশিয়ান তেল কেনার অজুহাতে দেশটির ওপর ৫০ শতাংশ বিশাল শুল্ক আরোপ করেছেন।

রাশিয়ায় সাতটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

বাবা ভাঙ্গা আরও দেখেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয় যে "একই সময়ে স্বর্গ এবং পৃথিবী থেকে একটি দ্বিগুণ আগুন উঠবে।" এটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলে মনে করা হয়। রাশিয়ার ভূমিকম্প কয়েকটি আগ্নেয়গিরিকে সক্রিয় করে তুলেছিল। কামচাটকা অঞ্চলের ক্লিওচেভস্কায়া সোপকা প্রথম অগ্ন্যুৎপাত হয়, এবং এরপর প্রায় ৫৫০ বছর পর ক্রাশেনিনিকভ আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয়। পরে খবর আসে যে ভূমিকম্পের কারণে কমপক্ষে সাতটি আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়েছিল। 

