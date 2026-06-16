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Baba Vanga World Cup Prediction 2026: সাড়া ফেলে দিল বাবা ভাঙ্গার বিশ্বকাপ ভবিষ্যদ্বাণী! কে হবে চ্যাম্পিয়ন? সেরা প্লেয়ার?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 16, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:39 PM IST
Who Will Win World Cup 2026?: রেকর্ডসংখ্যক ফুটবল টিম খেলছে এবার-- ৪৮টি! আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকো জুড়ে ৩৯ দিন ধরে মোট ১০৪টি ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু, এই মহাযুদ্ধের শেষে কে জিতবে? বাবা ভাঙ্গা বলে দিচ্ছেন চ্যাম্পিয়নের নাম।
ফুটবল বিশ্বকাপ1/9

ফুটবল বিশ্বকাপ

১১ জুন মেক্সিকোয় শুরু হয়ে গিয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ। শেষ হবে নিউ ইয়র্কে ১৯ জুলাই। এবার রেকর্ড সংখ্যক দল খেলছে। ৪৮টি! আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকো জুড়ে ৩৯ দিন ধরে মোট ১০৪টি ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে।

ইভেন্ট নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী2/9

ইভেন্ট নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

প্রতিবারই এই বিরাট ইভেন্ট নিয়ে নানা ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়। এবারও শোনা যাচ্ছে। এবার যে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে অবধারিত ভাবে আছেন বাবা ভাঙ্গা। যে কোনও ক্ষেত্রে যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী জানার জন্য সকলে উদগ্রীব থাকেন। 

কী বলছেন বাবা ভাঙ্গা?3/9

কী বলছেন বাবা ভাঙ্গা?

বাবা ভাঙ্গার সংকেতবাক্য ভেঙে যেসব দেশের নাম মিলছে, কী আশ্চর্য, সেগুলিই আবার হালের ফুটবলতত্ত্বের নিরিখেও এগিয়ে! কোন দেশ, বা কোন কোন দেশের কথা বলছেন বাবা ভাঙ্গা, যারা খেলার শক্তি ও শৈলীতে সবচেয়ে ওপরের দিকে থাকবে? 

আর্জেন্টিনা4/9

আর্জেন্টিনা

প্রথম নামটিই আর্জেন্টিনা। মেসির শেষ বিশ্বকাপ হলেও জুলিয়ান আলভারেজ ও এনজো ফার্নান্ডেজের দৌলতে এবার ফের চ্যাম্পিয়ন হতে পারে মেসির দেশ।

ফ্রান্স5/9

ফ্রান্স

বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাসে রয়েছে ফ্রান্সের নামও। বিশ্বফুটবলের অন্যতম সেরা টিম ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপের জন্য অনেকটাই এগিয়ে ফরাসি দেশ।

স্পেন6/9

স্পেন

স্পেন এখন তাদের ফুটবলের গোল্ডেন টাইম অতিবাহিত করছে। পেদ্রি এবং ল্যামিন ইয়ামালের সৌজন্যে স্পেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে। পজেশন ফুটবলের জন্য বিখ্যাত স্পেন।

ইংল্যান্ড7/9

ইংল্যান্ড

এবারের ইংল্যান্ডের স্কোয়াড খুবই শক্তিশালী। বেলিংহাম, বুকাও সাকা, হ্যারি কেনের টিম কাপের বড় দাবিদার বলে ইঙ্গিত বুলগেরিয়ার এই অন্ধ মিস্টিকের।

এবং পর্তুগাল8/9

এবং পর্তুগাল

যে দলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো রয়েছেন, সেই দলের আশা সব সময়ই জিইয়ে থাকে। বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীও আশ্চর্য ভাবে সেই ইঙ্গিতই করছে। তিনি ছাডা়ও আছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও রাফায়েল লিয়াও।

ফিফা ২০২৬-এর সেরা প্লেয়ার9/9

ফিফা ২০২৬-এর সেরা প্লেয়ার

আর, কারা জিতে নেবেন সেরা খেলোয়াড়ের শিরোপা? এ বিষয়েও বাবা ভাঙ্গা দারুণ ইঙ্গিত করেছেন। গতির জন্য এমবাপে, সৃজনশীলতার জন্য ইংল্যান্ডের বেলিংহাম, স্কিলের জন্য ব্রাজিলের ভিনিয়াস জুনিয়র, ড্রিবলিংয়ের জন্য ল্যামিন ইয়ামাল। এছাড়া প্লেমেকিং আর লেগাসির প্রতিমূর্তি হয়ে থাকবেন ব্রুনো ও স্বয়ং মেসি।

TAGS:
Baba Vanga World Cup Prediction
Who Will Win World Cup 2026?

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