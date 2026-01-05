English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ বড়সড় আর্থিক সংকট! সোনার দামে বিশাল বড় পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার... প্রায় ৪০%...

Baba Vanga Gold Price Prediction: ভারতের বাজারে ১০ গ্রাম সোনার দাম ২০২৬-এর দীপাবলির সময় নতুন রেকর্ড করবে!  

| Jan 05, 2026, 06:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের মতোই ২০২৬ সালেও সোনা ও রুপোর দাম নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। সম্প্রতি মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ টাকা ছুঁয়েছে। অনেকেই ভাবছেন, এটা কি দাম বাড়ার শুরু মাত্র? 

বিশেষ করে আমেরিকার ভেনেজুয়েলায় হামলার পর সোনা ও রুপোর দাম আরও বাড়বে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বিশ্ব ধীরে ধীরে এক বড় আর্থিক সংকটের দিকে এগোচ্ছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। যার ফলে সোনার দাম আরও বাড়তে পারে! এমনটাই মনে করছেন অনেকে।  

এই পরিস্থিতিতে ২০২৬ সালে সোনা ও রুপোর দাম নিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী সামনে এল। বাবা ভাঙ্গার মতে, ২০২৬ হবে বড় পরিবর্তনের বছর।   

২০২৬ সালে সোনার দাম কতটা বাড়তে পারে? বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বিশ্ব বড়সড় আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে পারে। লিক্যুইডিটি সংকট থেকে ব্যাংকিং সমস্যা ও মুদ্রা সংকট দেখা দিতে পারে। 

এখন এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত সোনার দাম বাড়ে। এর আগে বিশ্বব্যাপী সংকটের সময় সোনার দাম ২০% থেকে ৫০% পর্যন্ত বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ২০২৬ সালে সত্যিই বড় সংকট দেখা দেয়, তাহলে সোনার দাম ২৫% থেকে ৪০% পর্যন্ত বাড়তে পারে। 

এর ফলে ভারতের বাজারে ১০ গ্রাম সোনার দাম ২০২৬-এর দীপাবলির সময়, অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ১,৬২,৫০০ থেকে ১,৮২,০০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, যা হবে এক নতুন রেকর্ড!

কেন সোনার দাম বাড়ছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধের আশঙ্কা, বাড়তে থাকা মুদ্রাস্ফীতি, টাকার দামের ওঠানামা এবং অর্থনৈতিক মন্দার ভয় সোনার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বাড়ছে সোনার দাম।

ভবিষ্যতে শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারে বড় ধাক্কার আশঙ্কা করছেন বিনিয়োগকারীরা। এই পরিস্থিতিতে সোনা একটি নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সামনে এসেছে। তাই দাম বাড়লেও মানুষ সোনা ও রুপো কিনছেন এবং এটিকে লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে দেখছেন।

