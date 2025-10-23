Baba Vanga Prediction of 2026: আসছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ব্যাপক ধ্বংসলীলা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাতে মানব সভ্যতার অবসান- ২০২৬-এ আর কী ভয়ংকর অপেক্ষা করছে?

Baba Vanga Prediction of 2026: আসছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ব্যাপক ধ্বংসলীলা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাতে মানব সভ্যতার অবসান- ২০২৬-এ আর কী ভয়ংকর অপেক্ষা করছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুলগেরিয়ার রহস্যময়ী ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) যিনি 'বলকানের নস্ট্রাডামুস (Nostradamus) নামেও পরিচিত, ১৯৯৬ সালে মারা গেলেও তাঁর করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিয়ে বিশ্বজুড়ে আগ্রহ কমেনি। বিশ্বাস করা হয় যে তিনি বিশ্বের বড় বড় ঘটনা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিষয়ে আশ্চর্যরকম সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে ২০২৬ সালের জন্য তাঁর করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অত্যন্ত ভয়াবহ—এতে যুদ্ধ
1/9
ভ্লাদিমির পুতিন
2/9
বাবা ভাঙ্গার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী
photos
TRENDING NOW
3/9
বাবা ভাঙ্গার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী
4/9
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণী
5/9
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণী
6/9
AI এবং ভিনগ্রহের প্রাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী
7/9
AI এবং ভিনগ্রহের প্রাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী
8/9
বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী
9/9
বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী
photos