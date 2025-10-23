English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Baba Vanga Prediction of 2026: আসছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! ব্যাপক ধ্বংসলীলা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাতে মানব সভ্যতার অবসান- ২০২৬-এ আর কী ভয়ংকর অপেক্ষা করছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুলগেরিয়ার রহস্যময়ী ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) যিনি 'বলকানের নস্ট্রাডামুস (Nostradamus) নামেও পরিচিত, ১৯৯৬ সালে মারা গেলেও তাঁর করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিয়ে বিশ্বজুড়ে আগ্রহ কমেনি। বিশ্বাস করা হয় যে তিনি বিশ্বের বড় বড় ঘটনা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিষয়ে আশ্চর্যরকম সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে ২০২৬ সালের জন্য তাঁর করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অত্যন্ত ভয়াবহ—এতে যুদ্ধ

| Oct 23, 2025, 10:33 PM IST
ভ্লাদিমির পুতিন

কিছু বিবরণে এমনও বলা হয়েছে যে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে "বিশ্বের অধিপতি" (Lord of the World) হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখেছেন।  

বাবা ভাঙ্গার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

তিনি নাকি বলেছিলেন যে এই "পূর্বের যুদ্ধ" শেষ পর্যন্ত "পশ্চিমকে ধ্বংস করে দেবে" (destroy the West), যার ফলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলবে এবং বিশ্বের ক্ষমতার মানচিত্র বদলে যাবে। 

বাবা ভাঙ্গার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

বাবা ভাঙ্গা তীব্র ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কথা বলেছেন যা একটি বড় আকারের যুদ্ধ শুরু করতে পারে। এই যুদ্ধ পূর্ব (East) থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণী

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথাও উল্লেখ আছে। ভাঙ্গা নাকি সতর্ক করেছিলেন যে ২০২৬ সালে বড় ধরনের ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং চরম আবহাওয়া দেখা দেবে, যা পৃথিবীর প্রায় ৮% স্থলভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণী

তিনি দাবি করেন, এই ধরনের দুর্যোগ বাস্তুতন্ত্রকে ব্যাহত করতে পারে, জনবসতি ধ্বংস করতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নষ্ট করে দিতে পারে।

AI এবং ভিনগ্রহের প্রাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নিয়েও তাঁর সতর্কবার্তা সমান উদ্বেগজনক। বলা হয়, ভাঙ্গা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে AI মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—চাকরি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত—প্রভাব ফেলবে।

AI এবং ভিনগ্রহের প্রাণী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

তবে তাঁর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণীটি মহাকাশ সম্পর্কিত। ভাঙ্গা নাকি দাবি করেছেন যে ২০২৬ সালে পৃথিবীর কাছে একটি বিশাল মহাকাশযান আসার পর মানবজাতি প্রথমবার ভিনগ্রহের প্রাণীদের (extraterrestrial beings) সাথে নিশ্চিতভাবে মিলিত হবে।

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

যদিও সমালোচকরা এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে কাল্পনিক বা কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেন, তবে অনেকেই এগুলিকে সতর্কবার্তা হিসেবে দেখেন। 

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

অলৌকিক ক্ষমতা বা প্রতীকী দূরদৃষ্টি যা-ই মনে করা হোক না কেন, বাবা ভাঙ্গার ২০২৬-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মানবতাকে যুদ্ধ, দুর্যোগ, প্রযুক্তি এবং অজানার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

