Baba Vanga Gold Price Prediction 2026: ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বিশাল বড় ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার! বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন আজ... বৃহস্পতি থেকেই বাজারে বড় বদল...

Gold Price Prediction 2026: বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন ১,৩৭,০৬৫ টাকায় পৌঁছেছে আজ হলুদ ধাতুর দাম। মার্কেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৃহস্পতিবার থেকেই... যা মিলে যাচ্ছে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে...  

| Feb 03, 2026, 11:55 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজেটের পর পরই সোনার দামে পতন এনেছে স্বস্তির নিঃশ্বাস! আশা করা হয়েছিল যে, নির্মলা সীতারামণ বাজেটে সোনার উপর আমদানি শুল্ক কমালে হলুদ ধাতুর দাম আরও কমবে, যদিও তেমন কিছু ঘটেনি। শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেননি সীতারামণ। 

বদলে সোভেরেইন গোল্ড বন্ড বা ডিজিটাল সোনার বন্ড রিজার্ভ ব্যাংক থেকে সরাসরি কেনার উপর মেয়াদপূর্তিতে করছাড়ের ঘোষণা করেছেন। তবে এই স্বস্তি বেশিদিন যে যাবে না, তার ইঙ্গিত দিচ্ছে ২০২৬-এ সোনার দাম নিয়ে বুলগেরিয়ান ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী। 

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ২০২৬ সালের দীপাবলির মধ্যে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ১.৬২-১.৮২ লক্ষ টাকায় পৌঁছাবে। প্রায় ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ বাড়বে দাম। 

এর কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আর্থিক সংকটের কথা। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ২০২৬ সালে বিশ্ব বড়সড় আর্থিক সংকট-মন্দার সম্মুখীন হবে। তখন নগদ অর্থের ঘাটতি ঘটবে। ফলে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে! 

আর সেই সময় সোনা, রুপো এবং তামা মানুষের কাছে অপরিহার্য নিরাপদ বিনিয়োগে পরিণত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বাবা ভাঙ্গা। সেক্ষেত্রে ১০ গ্রাম সোনার দাম পৌঁছে যেতে পারে ২.১১ লক্ষ থেকে ২.৪৩ লক্ষ টাকার মধ্যেও। যা হতে পারে সর্বকালের সর্বোচ্চ!

প্রসঙ্গত, এমসিএক্স সোনা বর্তমানে প্রতি ১০ গ্রাম ১.৬৯ লক্ষ টাকা দরে লেনদেন হচ্ছে। ২০২৫ সাল থেকে যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

যদিও, MCX-এর এপ্রিল ফিউচার চুক্তির জন্য সোনার দাম আজ ১.১৮% কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৬,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। হলুদ ধাতুর দাম ৭.২৩% কমে বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন ১,৩৭,০৬৫ টাকায় পৌঁছেছে ।

ওদিকে মার্চ ফিউচার চুক্তির জন্য MCX রুপোর দাম ০.৬৯% কমে প্রতি কিলোগ্রামে ২,৬৭,৫০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৫% কমে রুপোর দাম বহু সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রতি কিলোগ্রাম ২,২৫,৮০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

তবে এই পতন বেশিদিন থাকবে না। বৃহস্পতিবার থেকেই মার্কেট ঘুরবে। দাম আবার বাড়বে বলে জানাচ্ছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। যা মিলে যাচ্ছে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে। 

উল্লেখ্য, ভারত প্রতি বছর ১০০ টনেরও বেশি সোনা কেনে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সোনা কিনতে থাকে। এখন বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি করে ২০২৬-এ সোনা, রুপোর দাম বাড়তে বাড়তে কোথায় পৌঁছায় সেটাই দেখার। 

