Baba Vanga Hantavirus Prediction: এল কোভিডের মতোই ভয়ংকর রোগ; জ্বর, শ্বাসকষ্ট...মৃত্যু! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা

Baba Vanga Hantavirus Prediction: এল কোভিডের মতোই ভয়ংকর রোগ; জ্বর, শ্বাসকষ্ট...মৃত্যু! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা

Baba Vanga Hantavirus Prediction 2026: বিষয়টি চমকে দিচ্ছে সারা বিশ্বকে। এখনও পর্যন্ত মোট ৮টি কেস জানা গিয়েছে। এর মধ্যে ৬টি কনফার্মড, ২টি-র সম্ভাবনা। হান্টাভাইরাসের ফ্যাটালিটি রেট ৩৮ শতাংশ।

| May 10, 2026, 02:57 PM IST
হান্টাভাইরাস

সহসাই বাজারে হান্টাভাইরাসের কালো ছায়া! আর সবচেয়ে আশ্চর্যের হল, হান্টাভাইরাস নিয়ে নাকি বাবা ভাঙ্গাও আভাস দিয়ে গিয়েছেন!

মহামারি আসন্ন

ইন্টারনেটের তথ্য বলছে, এই অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা নাকি কোনও এক ভয়াবহ রোগের মহামারি আসন্ন-- এমন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন!

৩৮ শতাংশ

বিষয়টি চমকে দিচ্ছে সারা বিশ্বকে। এখনও পর্যন্ত মোট ৮টি কেস জানা গিয়েছে। এর মধ্যে ৬টি কনফার্মড, ২টি-র সম্ভাবনা। হান্টাভাইরাসের ফ্যাটালিটি রেট ৩৮ শতাংশ।

'গ্লোবাল হেলথ রিস্ক'

হান্টাভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধির পরে দিকে দিকে 'গ্লোবাল হেলথ রিস্ক ডিসকাশন' বেড়ে গিয়েছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। আর সেটা করতে গিয়েই বিভিন্ন মহল বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস নিয়ে নতুন করে আলোচনা করছে। 

কী এই হান্টাভাইরাস?

কী এই হান্টাভাইরাস? খুবই বিরল গোত্রের একটা ভাইরাস। সংক্রমিত ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ায় এই ভাইরাস। সরাসরি তাদের মাধ্যমে বা তাদের পরিত্যক্ত আবর্জনার মাধ্যমে এটা ছড়ায়। সংক্রমণ হলে প্রথমে জ্বর হয়, ক্লান্তি আসে, পেশিতে ব্যথা হয়। এর থেকে হয় শ্বাসকষ্ট। ক্রমে এটা ভয়ংকর চেহারা নেয়। 

হান্টা জানতেন বাবা ভাঙ্গা?

বাবা ভাঙ্গা কি ঠিক এই না ভাইরাসের কথাই বলে গিয়েছেন? না, এভাবে তো কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়, বাবা ভাঙ্গাও বলেননি।  ইন্টারনেটে-প্রাপ্ত তথ্যগুলি সবই বাবা ভাঙ্গা তাঁর স্বাভাবিক পূর্বাভাসেই বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ নিয়ে যেসব কথা বলে গিয়েছেন, সেগুলিকেই আবার ফিরে দেখা হচ্ছে। বাবা ভাঙ্গা ভয়ংকর রোগের ছড়িয়ে-পড়া, মহামারি বা অতিমারি, বিশ্ব জুড়ে মানুষের দুর্ভোগ নিয়েও কথা বলে গিয়েছেন।

কোভিডকালে

আসলে বিষয়টি কোভিডের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। কোভিড প্যান্ডেমিকের সময়েও বাবা ভাঙ্গার কোভিড-সংক্রান্ত পূর্বাভাস নিয়ে সারা পৃথিবীতে হইচই হচ্ছিল। আর মানুষ অন্ধের মতো সেসব বিশ্বাসও করেছিল।

