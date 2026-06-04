/Baba Vanga Predictions: ফের ভাইরাল বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস! জুন থেকেই ধনসম্পদের সুনামি এই রাশিদের কপালে; ঘুমোতে-ঘুমোতেই কোটিপতি এঁরা

কুম্ভ রাশি (Aquarius)
এঁরা যেন একেবারে ভাগ্যের বরপুত্র হিসেবে প্রতিভাত হবেন এই সময়ে। এই রাশির জাতকদের যাঁরা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে যুক্ত তাঁদের দারুণ প্রাপ্তি ঘটবে। যাঁরা সৃজনশীল কাজে যুক্ত, তাঁদেরও দারুণ প্রাপ্তি ঘটবে। এঁরা নানা ভাবে ফিনানশিয়াল বেনিফিটের মুখোমুখি হবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে এঁরা সহসাই কোনওও বড় প্রাপ্তির মুখোমুখি হবেন।
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