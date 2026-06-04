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Baba Vanga Predictions: ফের ভাইরাল বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস! জুন থেকেই ধনসম্পদের সুনামি এই রাশিদের কপালে; ঘুমোতে-ঘুমোতেই কোটিপতি এঁরা

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 04, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:16 PM IST
Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires in Last 7 Months in 2026: আর ৭ মাস বাকি! বাবা ভাঙ্গা পরিষ্কার বলছেন, এই বাকি সময়ে কারা কারা বিপুল ভাবে ধনী হবেন, কারা হবে মিলিওনেয়ার, কারা হবেন কোটিপতি! বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস তাঁর অব্যর্থ ভবিষ্য়দ্বাণীর জন্য বিশ্ব জুড়ে বিখ্যাত।
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সম্পদের বছর, টাকার বছর, সম্পত্তির বছর

বাবা ভাঙ্গা আগেই বলছেন, এই ২০২৬ সালটি কয়েকটি রাশির জন্য হতে চলেছে সম্পদের বছর, টাকার বছর, সম্পত্তির বছর। পুরোটাই জ্যোতিষের বিষয়। কিন্তু বাবা ভাঙ্গা যখন সেটা বলেন, সেটা আলাদা করে একটা কৌতূহল তৈরি করে দেয়। 

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৭ মাসে ৫ রাশির জীবনে ম্যাজিক

বাবা ভাঙ্গার যা পূর্বাভাস, তাতে বলা যায়, পরবর্তী ৭ মাসে গ্রহনক্ষত্রের এমন সংযোগ ঘটবে যে, তার জেরে লক্ষ্মীলাভ হবে অন্তত ৫ রাশির জাতক-জাতিকার। বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, যে ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের এই বছরের বাকি ৭ মাসে কোটিপতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, আসুন দেখে নেওয়া যাক, তাঁরা কারা!

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বৃষ রাশি (Taurus)

বৃষ রাশির জন্য বছরের বাকি সময়টা দারুণ হতে চলেছে। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে বিপুল অর্থলাভ হতে পারে এঁদের। লাভ হবে বিনিয়োগ থেকে, সম্পত্তি থেকে। যাঁরা বহুদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে আসছেন, তাঁরা হাতে হাতে সুফল পাবেন। চাকরিজীবীদের মাইনে বাড়বে, ব্য়বসায়ীদের ব্যবসায় খুলে যাবে নতুন রাস্তা। 

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সিংহ রাশি (Leo)

সিংহরাশির জাতকদের হাতেও থাকবে বিপুল অর্থ। এঁদের নেতৃত্বগুণ তুঙ্গে থাকবে। মানসিক শক্তি থাকবে ঠিকঠাক। সব মিলিয়ে জীবনের সব দিকে উন্নতি ঘটবে। আর্থিক সমৃদ্ধিও ঘটবে। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিলে হাতে আসবে অঢেল টাকা।

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বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

এই রাশির জাতকদের মধ্যে যাঁরা একটু ঝুঁকি নিতে পারবেন, তাঁদেরই উন্নতি হবে। নানা দিক থেকে সুযোগ তৈরি হতে পারে এঁদের জীবনে। স্টার্ট-আপ বিজনেসে দারুণ প্রাপ্তি ঘটবে। স্টক মার্কেট থেকে বিপুল রিটার্ন মিলবে। বিনিয়োগ থেকে দারুণ মুনাফা আসবে। সব মিলিয়ে বৃশ্চিক রাশির জাতকেরা ফিনানশিয়ালি দারুণ স্ট্রং থাকবেন।

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মকর রাশি (Capricorn)

২০২৬-এর বাকি সাত মাসে এই রাশির জাতকদের জন্য অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে। এই জুনের পর থেকেই এঁদের জীবনে ঘটে যাবে মিব়্যাকল। বিপুল সঞ্চয় ঘটবে এঁদের। যাঁরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা দারুণ সুখবর পাবেন।

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কুম্ভ রাশি (Aquarius)

এঁরা যেন একেবারে ভাগ্যের বরপুত্র হিসেবে প্রতিভাত হবেন এই সময়ে। এই রাশির জাতকদের যাঁরা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে যুক্ত তাঁদের দারুণ প্রাপ্তি ঘটবে। যাঁরা সৃজনশীল কাজে যুক্ত, তাঁদেরও দারুণ প্রাপ্তি ঘটবে। এঁরা নানা ভাবে ফিনানশিয়াল বেনিফিটের মুখোমুখি হবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে এঁরা সহসাই কোনওও বড় প্রাপ্তির মুখোমুখি হবেন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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