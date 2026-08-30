/নেপাল যে ধুয়েমুছে যাবে, আগেই বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা? এই ধ্বংস-প্লাবন-মৃত্য়ু নিয়ে ঠিক কী বলেছেন অলৌকিক অন্ধ দ্রষ্টা?

Baba Vanga on Nepal Flash Flood: কী নিয়ে কথা বলেননি বাবা ভাঙ্গা? সমস্ত রকম ধ্বংসের কথাই হয়তো বলে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা! আচ্ছা, তিনি কি নেপাল নিয়েও কিছু বলে গিয়েছেন? হ্যাঁ, নেপাল-কান্ডের পরেও বাবা ভাঙ্গার একটি পূর্বাভাসের কথা শোনা যাচ্ছে। কী সেই পূর্বাভাস? তা কতটা ভয়ংকর?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কী নিয়ে কথা বলেননি বাবা ভাঙ্গা? সমস্ত রকম ধ্বংসের কথাই কি বলে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা?প্রায় তাই-ই। কেননা, নেপাল-কান্ডের পরেও বাবা ভাঙ্গার একটি পূর্বাভাসের কথা শোনা যাচ্ছে। এবং এক্ষেত্রে তাঁর যে-পূর্বাভাসের কথা শোনা যাচ্ছে, তা-ও যথেষ্ট ভয়ংকর। কী বলেছেন বুগেরিয়ার এই নস্ট্রাদামুস? নেপাল নিয়ে ঠিক কী বলে গিয়েছেন অন্ধ এই অলৌকিক দ্রষ্টা?
নেপাল নিয়েও ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা ভাঙ্গা? এরকম একটা কথা উঠছে, কেননা, জানা গিয়েছে, গোটা ২০২৬ নিয়ে যে-ধ্বংসযজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা, তার মধ্যেই রয়েছে নেপাল-ধ্বংসের কথা।
একটা বিশ্বজোড়া ধ্বংসের কথা বাবা ভাঙ্গা তাঁর প্রায় সব পূর্বাভাসেই বলে গিয়েছেন বলে মনে করা হয়। তাঁর এ-জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ভিতরেই লুকিয়ে আছে 'নেপাল'ও।
২০২৬ সালে বাবা ভাঙ্গা অবশ্য শুধু ধ্বংসের কথাই বলে যাননি, তিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন, এলিয়েনদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলেছেন, এআইয়ের প্রভাবের কথা বলেছেন, বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার কথা বলেছেন।
কিন্তু বাবা ভাঙ্গা কি নেপাল নিয়ে সত্যিই কিছু বলে গিয়েছেন? নেপালকান্ডের পরে বিশ্ব জুড়ে অনলাইন প্লাটফর্মে এটা নিয়ে জোর চর্চা চলছে।
ইন্টারনেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। সারা বিশ্বে নানা দেশে যা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে, তার অধিকাংশই কি বাবা ভাঙ্গা বলে গিয়েছেন?
না, এটা ঠিক যে, একেবারে স্পষ্ট করে নেপালে বিষয়েই বাবা ভাঙ্গা কিছু বলে গিয়েছেন এমন নয়। তা ছাড়া বাবা ভাঙ্গার নামে প্রচলিত পূর্বাভাসগুলির যেহেতু কোনও পরীক্ষা বা বিশ্লেষণধর্মিতা নেই, নেই কোনও ডকুমেন্টেশনও, তাই তা নিয়ে অযথা হইচই করার কোনও মানেও নেই বলে মনে করে বিশ্ববাসীর একাংশ।
তবে, নেপাল বিপর্যয়ের সূত্রে বাবা ভাঙ্গার যে বিশেষ কথাটি নিয়ে ভয়ংকর চর্চা চলছে, তা শুনলে সত্যিই কেঁপে উঠবে বুক। বাবা ভাঙ্গা নাকি বলে গিয়েছেন, এ বিশ্বের মোট যে সারফেস, তার অন্তত ৭ থেকে ৮ শতাংশই এই ২০২৬ সালে ধ্বংস হয়ে যাবে! কী কী ভাবে? ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া এবং আরও নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়।