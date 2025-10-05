English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Baba Vanga Predicts: বছরের বাকি তিন মাসে অর্থসম্পদের চূড়ায় উঠবেন এঁরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অক্টোবর থেকেই ভোলবদল এই রাশির...

Baba Vanga's prediction for the next three months: বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। বাবা ভাঙ্গা। বলেছেন কেমন কাটবে বাকি তিন মাস।

| Oct 05, 2025, 08:14 PM IST
1/7

আশ্চর্য প্রাপ্তি

বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে তাঁর। বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, সত্যিই, তা-ই দেখা যাচ্ছে ইদানীং সত্য হচ্ছে! 

2/7

ভবিষ্যদ্বাণী

১৯১১ সালের ৩ অক্টোবর জন্ম। ১৯৯৬ সালের ১১ অগাস্ট মৃত্যু তাঁর। দীর্ঘ জীবন জুড়ে অত্যাশ্চর্য সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। 

3/7

কোটিপতি

বাবা ভাঙ্গা বলে যা গিয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, বছরের এই বাকি তিন মাসে  কোটিপতি হবেন কয়েকটি রাশির জাতকেরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের। কাদের? জেনে নেওয়া যাক...

4/7

বৃষ

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হবে এঁদের সময়টা। পরিশ্রেমের ফল পাবেন এঁরা।  ঘটবে সম্পদপ্রাপ্তি।

5/7

মিথুন

২০২৫ সালের এই তিন মাসে মিথুন রাশির জাতকেরা সৌভাগ্যের শীর্ষে থাকবেন। এঁদের মনের বহু ইচ্ছে পূরণ হবে। সম্মান বাড়বে। বহুদিনের কোনও সংকট নিরসন হবে।

6/7

কন্যা

কন্যারাশির জাতকজাতিকারা এই সময়ে দারুণ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাবেন। টাকা সংক্রান্ত সংকট কাটবে। কাজ পাবেন এঁরা।

7/7

কুম্ভ

অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর এই তিন মাস দারুণ যাবে কুম্ভ রাশির। সুখ উপচে পড়বে। সমস্ত অশুভ প্রভাব কেটে যাবে। সমস্ত কাজ সমাপ্ত হবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

