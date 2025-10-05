Baba Vanga Predicts: বছরের বাকি তিন মাসে অর্থসম্পদের চূড়ায় উঠবেন এঁরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অক্টোবর থেকেই ভোলবদল এই রাশির...

Baba Vanga Predicts: বছরের বাকি তিন মাসে অর্থসম্পদের চূড়ায় উঠবেন এঁরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অক্টোবর থেকেই ভোলবদল এই রাশির...
Baba Vanga's prediction for the next three months: বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। বাবা ভাঙ্গা। বলেছেন কেমন কাটবে বাকি তিন মাস।
আশ্চর্য প্রাপ্তি
ভবিষ্যদ্বাণী
কোটিপতি
মিথুন
কন্যা
কুম্ভ
অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর এই তিন মাস দারুণ যাবে কুম্ভ রাশির। সুখ উপচে পড়বে। সমস্ত অশুভ প্রভাব কেটে যাবে। সমস্ত কাজ সমাপ্ত হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
