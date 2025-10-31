English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Baba Vanga's Lucky Zodiacs For 2026: ২০২৬ পড়তে-না পড়তেই কোটিপতি হবেন এঁরা! নতুন বছরে এঁদের ব্যাংক ব্যালান্স লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়বে...

Who Will Be Millionaires in 2026 Baba Vanga's Predictions: ২০২৫ সালে বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, তার প্রায় সবই মিলে গিয়েছে। ফলে, বাবা ভাঙ্গাকে নিয়ে আগ্রহ দিনে দিনে বাড়ছে। সকলেই বাবা ভাঙ্গা আগামী নতুন বছর, ২০২৬ সাল নিয়ে কিছু বলে গিয়েছেন কি না, তা জানতে চাইছে।

| Oct 31, 2025, 07:51 PM IST
1/7

২০২৬ সাল

হ্যাঁ, অবশ্যই ২০২৬ সাল নিয়ে বাবা ভাঙ্গার অবিশ্বাস্য সব প্রেডিকশনের কথা জানা যাচ্ছে। কত-কত বছর আগে তিনি এমন আশ্চর্য করে দেওয়া সব পূর্বাভাস করে গিয়েছেন। তিনি ২০২৬ সালে বিশাল এক অর্থনৈতিক মন্দার কথা বলেছেন।

2/7

কারা মহা সৌভাগ্যবান?

কিন্তু আশার কথাও আছে। অন্তত ৫টি রাশির জাতক-জাতিকা ২০২৬ সালে তাঁদের সৌভাগ্যের চূড়ান্ত শীর্ষে উঠবেন। কোটিপতি হবেন তাঁরা। আসুন, দুমাস আগেই জেনে নেওয়া যাক, নতুন বছরে কারা হতে চলেছেন সেই মহা সৌভাগ্যবান মানুষ!

3/7

বৃষ, Taurus

আসন্ন ২০২৬ সাল বৃষ রাশির জন্য দারুণ হতে চলেছে। এঁরা সবেতেই অপ্রত্যাশিত সাফল্য পাবেন। বিপুল সম্পদলাভ করবেন। এঁদের আয় অসম্ভব বৃদ্ধি পাবে। এঁদের ব্যাংক ব্যালান্স লাফিয়ে পড়বে।

4/7

সিংহ, Leo

সিংহরাশির উপর শনির দৃষ্টি এবার কমবে। ফলে এঁদেরও এবার ভালো সময় আসছে। বাবা ভাঙ্গা বলছেন, এঁদের সংকটমুক্তি ঘটবে। অর্থনৈতিক সুরাহা দেখা দেবে। যেসব ব্যক্তি রাজনীতিতে বা প্রশাসনে আছেন তাঁদের কাজেকর্মে বিপুল সাফল্য মিলবে।

5/7

কন্যা, Virgo

কন্যারাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও ২০২৬ সালটি দারুণ প্রতিপন্ন হতে চলেছে। এঁদের কেরিয়ারে নতুন সুযোগ আসবে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসায় বিশাল সমৃদ্ধি আসবে। এঁরা টাকা উপার্জনও যেমন করবেন, সঞ্চয়ও তেমন করবেন।

6/7

বৃশ্চিক, Scorpio

এঁদের আয় ২০২৫ সালের তুলনায় অনেক-অনেক বাড়বে। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁদের পদোন্নতি ঘটতে পারে। এঁরাও কল্পনার অতীত কোনও ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিপুল টাকা পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্যও দারুণ বছর।

7/7

মকর, Capricorn

কেরিয়ারের শিখর স্পর্শ করবেন মকর রাশির জাতক জাতিকা। এজন্য শনির কৃপা কাজ করবে। মকর রাশির যাঁরা বহুদিন ধরে কোনও বিষয়ে বিপুল শ্রম করে যাচ্ছেন, তাঁরা এবার তার ফল পাবেন। আর্থিক সুরাহা তো ঘটবেই। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

