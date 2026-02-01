Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...
Baba Vanga Predicts Who Will Be Millionaire in 2026: এসে গিয়েছে ২০২৬। মাত্র ১টি মাস অতিবাহিত। এখনও ১১ মাস বাকি। বেশ কয়েকটি রাশির জন্যই এই নতুন বছর এক আশ্চর্য বছর হতে চলেছে। ২০২৬ সালের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কী বলে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা?
যেমন বলেছেন তেমনই কি...
বিপুল ধনী
কিনতে হবে টাকা গোনার মেশিন?
বাবা ভাঙ্গা বলছেন, আসন্ন নতুন বছরে এই ৫ রাশি যেন আকাশের উপর দিয়ে হাঁটবেন। এঁদের হাতে এত টাকা আসবে যে, এঁরা আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে স্রেফ পাগল হয়ে যাবেন। এঁদের টাকার পিছনে দৌড়তে হবে না, টাকাই এঁদের পিছনে দৌড়বে। এঁরা এত টাকা পাবেন যে, গুনতে একটা নোট কাউন্টিং মেশিন কিনতে হবে। তাই নাকি? কারা কারা এমন সৌভাগ্যবান?
বৃষ
সিংহ
কন্যা
বৃশ্চিক
মকর
মকর রাশির জাতকেরা এমনিতেই খুব পরিশ্রমী। এঁরা নতুন বছরে বাজে খরচ থেকে বাঁচবনে। অযথা অর্থব্যয় রোধ করতে পারবেন। এর মধ্যে যাঁরা আবার সরকারি চাকরি করেন তাঁদের নতুন বছরে বিপুল অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে। টাকা দিক থেকে হাতে টাকা আসবে এঁদের। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
