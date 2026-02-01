English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga Predicts Who Will Be Millionaire in 2026: এসে গিয়েছে ২০২৬। মাত্র ১টি মাস অতিবাহিত। এখনও ১১ মাস বাকি। বেশ কয়েকটি রাশির জন্যই এই নতুন বছর এক আশ্চর্য বছর হতে চলেছে। ২০২৬ সালের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কী বলে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা?

| Feb 01, 2026, 08:51 PM IST
1/8

যেমন বলেছেন তেমনই কি...

বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। গত ২০২৫ সালে তাঁর প্রায় সব কথাই মিলেছে। ২০২৬ সালে কী হবে? বাবা ভাঙ্গা যা বলে গিয়েছেন, তেমনই কি হবে ২০২৬?

2/8

বিপুল ধনী

বাবা ভাঙ্গা তো অনেক কিছুই বলে গিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই যেটা জানতে সবচেয়ে আগ্রহী সেটা হল, নতুন বছরে বিপুল ধনী হবেন কারা, কারা হবেন কোটিপতি, কারা হবেন মিলিওনেয়ার!

3/8

কিনতে হবে টাকা গোনার মেশিন?

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, আসন্ন নতুন বছরে এই ৫ রাশি যেন আকাশের উপর দিয়ে হাঁটবেন। এঁদের হাতে এত টাকা আসবে যে, এঁরা আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে স্রেফ পাগল হয়ে যাবেন। এঁদের টাকার পিছনে দৌড়তে হবে না, টাকাই এঁদের পিছনে দৌড়বে। এঁরা এত টাকা পাবেন যে, গুনতে একটা নোট কাউন্টিং মেশিন কিনতে হবে। তাই নাকি? কারা কারা এমন সৌভাগ্যবান?  

4/8

বৃষ

আর্থিক দিক থেকে এঁদের জন্য় এত ভালো বছর ইদানীং আসেনি। পূর্ব বিনিয়োগ থেকে এঁরা বিপুল টাকা পাবেন এই ২০২৬ সালে। নানা দিক থেকেই এঁরা পাবেন গুড রিটার্ন। সব মিলিয়ে এঁদের ধনী হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এ বছর যখন-তখন আসতে পারে সেই ক্ষণ।

5/8

সিংহ​

২০২৬ সালটা সিংহরাশির জন্য আশ্চর্য এক বছর হতে চলেছে। এঁরা এই সময়ে অকল্পনীয় টাকার মালিক হবেন। সমাজে এঁদের নিজস্ব আইডেনটিটি তৈরি হবে। বহুদনের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন। নানা ভাবে টাকা আসবে হাতে। সব মিলিয়ে এঁরা বিপুল ধনী হবেন।

6/8

কন্যা

কন্যারাশির জাতকেরাও এ বছর নতুন দিনের মুখোমুখি হবেন। এঁদের কেরিয়ারে আসবে উন্নতির জোয়ার। এঁরা যে বিজনেসই করবেন, তাতেই সফল হবেন। ফলে বিপুল টাকার মালিক হবেন। এঁদের সঞ্চয়ও ঘটবে।

7/8

বৃশ্চিক

আর্থিক দিক থেকে দারুণ ভালো বছর বৃশ্চিকদেরও। এঁরা ঝুঁকি নেবেন, আর সেটাই হবে ২০২৬ সালে এঁদের সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। বিপুল টাকা উপার্জন করবেন এঁরা। এঁদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসায়ী, তাঁদেরও দারুণ সুসময় এ বছরটি।  

8/8

মকর

মকর রাশির জাতকেরা এমনিতেই খুব পরিশ্রমী। এঁরা নতুন বছরে বাজে খরচ থেকে বাঁচবনে। অযথা অর্থব্যয় রোধ করতে পারবেন। এর মধ্যে যাঁরা আবার সরকারি চাকরি করেন তাঁদের নতুন বছরে বিপুল অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে। টাকা দিক থেকে হাতে টাকা আসবে এঁদের।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

