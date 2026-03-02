Baba Vanga Predictions of 2026 deadly Pandemic: খামেইনি-হত্যার জেরে যুদ্ধ হবে আগেই জানতেন, এবার বাবা ভাঙ্গার গণনায় এ বছরই হবে মারাত্মক মহামারী...সাবধান...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Baba Vanga Predictions of 2026 deadly Pandemic: খামেইনি-হত্যার জেরে যুদ্ধ হবে আগেই জানতেন, এবার বাবা ভাঙ্গার গণনায় এ বছরই হবে মারাত্মক মহামারী...সাবধান...

Baba Vanga Predictions of 2026 deadly Pandemic: খামেইনি-হত্যার জেরে যুদ্ধ হবে আগেই জানতেন, এবার বাবা ভাঙ্গার গণনায় এ বছরই হবে মারাত্মক মহামারী...সাবধান...

Baba Bhanga's Prediction on 2026: ২০২৬ সাল শুরু হয়েছে বিশ্ব রাজনীতির চরম অস্থিরতা এবং যুদ্ধের দামামার মধ্য দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইসরায়েল সংঘর্ষ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধস নামার পর মানুষের নজর এখন অতিপ্রাকৃতিক বা অতিন্দ্রীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দিকে। অন্ধ বুলগেরীয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা, যিনি ‘বলকানের নস্ট্রাডামাস’ নামে পরিচিত, ২০২৬ সাল সম্পর্কে এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যা বর্তমান পরিস্থিতিতে জনমনে নতুন করে শঙ্কা তৈরি করছে।  

Mar 02, 2026, 09:25 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ২০২৬ সালের বর্তমান উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে অনেকে অতীতের রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে প্রখ্যাত বুলগেরীয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) ২০২৬ সাল সম্পর্কে কী বলেছিলেন, তা নিয়ে বর্তমানে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। 

 

বাবা ভাঙ্গা

বাবা ভাঙ্গা ছিলেন একজন বুলগেরীয় নারী, যিনি শৈশবে এক টর্নেডোর কবলে পড়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। লোককথা অনুযায়ী, দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর তিনি ভবিষ্যৎ দেখার এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে মারা গেলেও ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এর আগে ৯/১১ হামলা, বারাক ওবামার উত্থান এবং ব্রেক্সিট নিয়ে তাঁর করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ফলে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে তাঁর এক বিশাল অনুসারী গোষ্ঠী রয়েছে।  

২০২৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী: নতুন মহামারি ও রোগ

২০২৬ সাল নিয়ে বাবা ভাঙ্গার অন্যতম উদ্বেগজনক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল একটি নতুন এবং মারাত্মক রোগ বা মহামারির উত্থান। তাঁর অনুসারীদের দাবি অনুযায়ী, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ২০২৬ সালে মানুষ এমন এক ভাইরাসের সম্মুখীন হতে পারে যা দীর্ঘকাল ধরে সাইবেরিয়ার তুষারস্তরে (Permafrost) আটকা পড়ে ছিল।  

২০২৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী: নতুন মহামারি ও রোগ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিজ্ঞানের সাথেও কিছুটা মিলে যায়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে হিমবাহগুলো গলতে শুরু করেছে, যা হাজার বছরের পুরনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকে পরিবেশে মুক্ত করে দেওয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। যদিও বিজ্ঞানীদের মতে কোনো মহামারি শুরু হওয়া মানেই তা বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী নয়, তবে বর্তমানের অস্থিতিশীল স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে এই আশঙ্কা মানুষকে ভীত করছে।  

ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সংঘাত

বাবা ভাঙ্গা ২০২৬ সাল নাগাদ ইউরোপের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ইউরোপের একটি বড় অংশ জনশূন্য হয়ে যেতে পারে বা সেখানে চরম অস্থিরতা দেখা দেবে।   

বাবা ভাঙ্গা

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ যেভাবে পশ্চিমের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং ইউক্রেন-রাশিয়া সংকটের রেশ এখনো রয়ে গেছে, তাতে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি রাজনৈতিক মহলে আলোচনার জন্ম দিচ্ছে।  

মানুষের বিবর্তন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বাবা ভাঙ্গার কিছু ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে ২০২৬ সাল নাগাদ মানুষ কৃত্রিম উপায়ে বংশবৃদ্ধির ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে। সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণাগার বা কৃত্রিম পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।   

মানুষের বিবর্তন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কাকতালীয়ভাবে, বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবসম্মত বলে মনে হচ্ছে।  

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রমাণের সত্যতা

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নিয়ে অনেক সময় অতিরঞ্জন করা হয়। তিনি নিজে কখনো কিছু লিখে যাননি; তাঁর কথাগুলো পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীরা প্রচার করেছেন। ফলে অনেক সময় মূল কথার বিকৃতি ঘটা সম্ভব।  

বাবা ভাঙ্গা

বিজ্ঞানীদের মতে, ২০২৬ সালে কোনও নতুন মহামারি আসার কোনো অকাট্য প্রমাণ এখন পর্যন্ত নেই। বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যেকোনো নতুন ভাইরাসের ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক। তবে বাবা ভাঙ্গার ভক্তদের দাবি, তাঁর করা ৮০% ভবিষ্যদ্বাণীই অতীতে মিলে গেছে, তাই ২০২৬ সাল নিয়ে হেলাফেলা করা ঠিক হবে না।  

২০২৬: বর্তমান বাস্তবতায় বাবা ভাঙ্গা

বর্তমানে আমরা যখন মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, তেলের বাজারে অস্থিরতা এবং শেয়ার বাজারে ধস দেখতে পাচ্ছি, তখন বাবা ভাঙ্গার করা ‘বিশ্বের পরিবর্তন’ সংক্রান্ত কথাগুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।   

বাবা ভাঙ্গা

তিনি ২০২৬ সালকে একটি ‘রূপান্তরকালীন সময়’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে, এই বছরের ঘটনাগুলো আগামী শতকের গতিপথ নির্ধারণ করে দেবে।  

বাবা ভাঙ্গা

ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়, আবার অনেক সময় তা কেবলই জল্পনা রয়ে যায়। তবে বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ সালের মহামারি বা সংঘাতের ইঙ্গিত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবী কতটা অনিশ্চিত।   

বাবা ভাঙ্গা

ভাইরাস বা যুদ্ধ—বিপদ যেখান থেকেই আসুক না কেন, মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ থেকে তা মোকাবিলা করতে হবে।   

বাবা ভাঙ্গা

বাবা ভাঙ্গার কথা যদি সত্যিও হয়, তবুও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে মানুষ এই সংকট কাটিয়ে উঠবে—এমনটাই প্রত্যাশা।  

বিনিয়োগকারীদের জন্য:

বাবা ভাঙ্গার এই ধরণের রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় শেয়ার বাজারে অস্থিরতা বাড়াতে পারে। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে কোনো অপ্রমাণিত তথ্যে কান দিয়ে আতঙ্কিত হয়ে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

