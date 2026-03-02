Baba Vanga Predictions of 2026 deadly Pandemic: খামেইনি-হত্যার জেরে যুদ্ধ হবে আগেই জানতেন, এবার বাবা ভাঙ্গার গণনায় এ বছরই হবে মারাত্মক মহামারী...সাবধান...

Baba Vanga Predictions of 2026 deadly Pandemic: খামেইনি-হত্যার জেরে যুদ্ধ হবে আগেই জানতেন, এবার বাবা ভাঙ্গার গণনায় এ বছরই হবে মারাত্মক মহামারী...সাবধান...
Baba Bhanga's Prediction on 2026: ২০২৬ সাল শুরু হয়েছে বিশ্ব রাজনীতির চরম অস্থিরতা এবং যুদ্ধের দামামার মধ্য দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইসরায়েল সংঘর্ষ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধস নামার পর মানুষের নজর এখন অতিপ্রাকৃতিক বা অতিন্দ্রীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দিকে। অন্ধ বুলগেরীয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা, যিনি ‘বলকানের নস্ট্রাডামাস’ নামে পরিচিত, ২০২৬ সাল সম্পর্কে এমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যা বর্তমান পরিস্থিতিতে জনমনে নতুন করে শঙ্কা তৈরি করছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ২০২৬ সালের বর্তমান উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে অনেকে অতীতের রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে প্রখ্যাত বুলগেরীয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) ২০২৬ সাল সম্পর্কে কী বলেছিলেন, তা নিয়ে বর্তমানে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।
1/15
বাবা ভাঙ্গা
বাবা ভাঙ্গা ছিলেন একজন বুলগেরীয় নারী, যিনি শৈশবে এক টর্নেডোর কবলে পড়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। লোককথা অনুযায়ী, দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর তিনি ভবিষ্যৎ দেখার এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে মারা গেলেও ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এর আগে ৯/১১ হামলা, বারাক ওবামার উত্থান এবং ব্রেক্সিট নিয়ে তাঁর করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ফলে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে তাঁর এক বিশাল অনুসারী গোষ্ঠী রয়েছে।
2/15
২০২৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী: নতুন মহামারি ও রোগ
photos
TRENDING NOW
3/15
২০২৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী: নতুন মহামারি ও রোগ
বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিজ্ঞানের সাথেও কিছুটা মিলে যায়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে হিমবাহগুলো গলতে শুরু করেছে, যা হাজার বছরের পুরনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকে পরিবেশে মুক্ত করে দেওয়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। যদিও বিজ্ঞানীদের মতে কোনো মহামারি শুরু হওয়া মানেই তা বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী নয়, তবে বর্তমানের অস্থিতিশীল স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে এই আশঙ্কা মানুষকে ভীত করছে।
4/15
ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সংঘাত
5/15
বাবা ভাঙ্গা
6/15
মানুষের বিবর্তন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
7/15
মানুষের বিবর্তন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
8/15
বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রমাণের সত্যতা
9/15
বাবা ভাঙ্গা
10/15
২০২৬: বর্তমান বাস্তবতায় বাবা ভাঙ্গা
11/15
বাবা ভাঙ্গা
12/15
বাবা ভাঙ্গা
13/15
বাবা ভাঙ্গা
14/15
বাবা ভাঙ্গা
15/15
বিনিয়োগকারীদের জন্য:
photos