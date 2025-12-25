English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga 2026 Predicts: ২০২৬ সালে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ১ জানুয়ারি থেকেই বদলে যাবে এঁদের পৃথিবী...

Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires in 2026: আর কয়েকদিন পরেই নতুন বছর। কেমন হবে ২০২৬? এ নিয়ে কী বলে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা?

| Dec 25, 2025, 08:42 PM IST
1/7

আশ্চর্য ২০২৬

বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে তাঁর। আর কয়েকদিন পরেই নতুন বছর। কেমন হবে ২০২৬? এ নিয়ে কী বলে গিয়েছেন বাবা ভাঙ্গা?

2/7

কারা কোটিপতি?

সে তো বাবা ভাঙ্গা অনেক কিছুই বলে গিয়েছেন। কিন্তু সকলে যেটা জানতে সবচেয়ে আগ্রহী সেটা হল, নতুন বছরে বিপুল ধনী হবেন কারা কারা, কারা কারা হবেন কোটিপতি, কারা কারা হবেন মিলিওনেয়ার!

3/7

টাকা এঁদের পিছনে দৌড়বে

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, আসন্ন নতুন বছরে এই চারটি রাশি মেঘের উপর দিয়ে হাঁটবেন। এঁদের টাকার পিছনে দৌড়তে হবে না, টাকাই এঁদের পিছনে দৌড়বে।  

4/7

বৃষ

আর্থিক দিক থেকে এঁদের জন্য় এত ভালো বছর সাম্প্রতিক কালে আসেনি। আগের বিনিয়োগ থেকে এঁদের বিপুল প্রাপ্তি ঘটবে ২০২৬ সালে। নানা দিক থেকেই এঁরা গুড রিটার্ন পাবেন এঁরা। সব মিলিয়ে এঁদের ধনী হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

5/7

সিংহ

২০২৬ সালটা সিংহরাশির জন্য অসাধারণ হতে চলেছে। এঁরা এই সময়ে অকল্পনীয় টাকা রোজগার করবেন। সমাজে, এঁদের নিজস্ব বৃত্তে বা জগতে এঁদের নিজস্ব আইডেনটিটি তৈরি হবে। এঁদের নেতৃত্বগুণও বাড়বে। সব মিলিয়ে এঁরা ধনী হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবেন। 

6/7

বৃশ্চিক

এঁরা ঝুঁকি নেবেন, বিপুল ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আর সেটাই হবে ২০২৬ সালে এঁদের সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। এঁরা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্কিমে টাকা বিনিয়োগ করবেন, আর তা থেকে বিপুল টাকা উপার্জন করবেন। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদেরও দারুণ সুসময় আসছে।   

7/7

মকর

এঁরা এমনিতেই খুব পরিশ্রমী। এঁরা নতুন বছরে অর্থব্যয় রোধ করতে পারবেন। এর মধ্যে যাঁরা আবার সরকারি চাকরি করেন তাঁদের নতুন বছরে বিপুল অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

