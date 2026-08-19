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ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটবে, বিষাক্ত গ্যাসের কুয়াশায় ঢেকে যাবে গোটা এশিয়া! ছটফট করে মৃত্যু... বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 19, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:06 PM IST
Baba Vanga Predictions Wrong: আমেরিকার নির্বাচনে ওবামা জিতবেন, এ কথা নিখুঁত ভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন বাবা ভাঙ্গা। কিন্তু, তিনি বলেছিলেন, ওবাই হবেন আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট। সে কথাটা সত্যি হয়নি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাঁর বহু কথা সত্যি হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে কিছু কিছু সত্যি হয়নি। সেগুলিও নিয়ে এখন নতুন করে চর্চা চলছে। আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট, এশিয়ায় বিস্ফোরণ, সিনিয়র বুশের মৃত্যু, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তাঁর পূর্বাভাস মিলেছে।

 

আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট1/6

আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট

বাবা ভাঙ্গা আমেরিকার নির্বাচনে ওবামা জিতবেন, এ কথা নিখুঁত ভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি বলেছিলেন, ওবাই হবেন আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট। সে কথাটা সত্যি হয়নি!

২০২৩ সালে2/6

২০২৩ সালে

২০২৩ সালে এলিয়েনদের আসার কথা ছিল। কিন্তু তা ঘটেনি! তারা এসে মানবজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে-- এরকম কথা ছিল। সেটা হয়নি! এই ২০২৬ সালেও ছোট্ট সবুজ প্রাণীগুলির পৃথিবীতে আসার কথা। হবে কি?

এশিয়ায় বিস্ফোরণ3/6

এশিয়ায় বিস্ফোরণ

একটি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বিস্ফোরণ ঘটে বিষাক্ত গ্যাসের কুয়াশায় ঢেকে যাবে গোটা এশিয়া! বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা। তবে তিনি কোনও সাল-তারিখ বলেননি। যার ফলে অনেকে মনে করেন, সেটা আজও ঘটতে পারে। তবে, এটাও ইদানীং মনে করা হচ্ছে, এটা আর ঘটবে না।

পরিত্যক্ত ইউরোপ4/6

পরিত্যক্ত ইউরোপ

বাবা ভাঙ্গা ইউরোপ নিয়ে অনেকরকম পূ্র্বাভাস করেছেন। বলেছিলেন, ২০১৬ সালেই ইউরোপ প্রায় লোকবসতিশূন্য হয়ে পড়বে। তিনি হয়তো কোনও পরিবেশগত সংকটের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কোনও রোগের কথা বলেছিলেন। মাইগ্রেশনও বলে থাকতে পারেন। তবে যা-ই বলুন না কেন, তা সত্যি হয়নি।

সিনিয়র বুশ 5/6

সিনিয়র বুশ

১৯৯০ সালে বাবা ভাঙ্গার একটা কথা সামনে এসেছিল। তিনি নাকি বলেছিলেন, ভয়ংকর কোনও বিস্ফোরণে ৪১তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশের মৃত্যু ঘটবে। না, সেটা ঘটেনি। তিনি মারা যান অনেক পরে, ২০১৮ সালে, রোগে ভুগে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ6/6

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

২০১০ নাগাদ বাবা ভাঙ্গা বলেছিলেন, অন্তত চারটি রাষ্ট্রের নেতার মৃত্যু ঘটবে। নিছক মৃত্যু নয়, রীতিমতো খুন হবেন তাঁরা। আর এর জেরে বিশ্বে শুরু হয়ে যাবে বিশ্বযুদ্ধ। না, তা ঘটেনি।!

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Baba Vanga prediction's wrong
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Baba Vanga's great Prediction

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