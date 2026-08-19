/ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটবে, বিষাক্ত গ্যাসের কুয়াশায় ঢেকে যাবে গোটা এশিয়া! ছটফট করে মৃত্যু... বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাঁর বহু কথা সত্যি হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে কিছু কিছু সত্যি হয়নি। সেগুলিও নিয়ে এখন নতুন করে চর্চা চলছে। আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট, এশিয়ায় বিস্ফোরণ, সিনিয়র বুশের মৃত্যু, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তাঁর পূর্বাভাস মিলেছে।
বাবা ভাঙ্গা আমেরিকার নির্বাচনে ওবামা জিতবেন, এ কথা নিখুঁত ভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি বলেছিলেন, ওবাই হবেন আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট। সে কথাটা সত্যি হয়নি!
২০২৩ সালে এলিয়েনদের আসার কথা ছিল। কিন্তু তা ঘটেনি! তারা এসে মানবজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে-- এরকম কথা ছিল। সেটা হয়নি! এই ২০২৬ সালেও ছোট্ট সবুজ প্রাণীগুলির পৃথিবীতে আসার কথা। হবে কি?
একটি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বিস্ফোরণ ঘটে বিষাক্ত গ্যাসের কুয়াশায় ঢেকে যাবে গোটা এশিয়া! বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা। তবে তিনি কোনও সাল-তারিখ বলেননি। যার ফলে অনেকে মনে করেন, সেটা আজও ঘটতে পারে। তবে, এটাও ইদানীং মনে করা হচ্ছে, এটা আর ঘটবে না।
বাবা ভাঙ্গা ইউরোপ নিয়ে অনেকরকম পূ্র্বাভাস করেছেন। বলেছিলেন, ২০১৬ সালেই ইউরোপ প্রায় লোকবসতিশূন্য হয়ে পড়বে। তিনি হয়তো কোনও পরিবেশগত সংকটের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কোনও রোগের কথা বলেছিলেন। মাইগ্রেশনও বলে থাকতে পারেন। তবে যা-ই বলুন না কেন, তা সত্যি হয়নি।
১৯৯০ সালে বাবা ভাঙ্গার একটা কথা সামনে এসেছিল। তিনি নাকি বলেছিলেন, ভয়ংকর কোনও বিস্ফোরণে ৪১তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশের মৃত্যু ঘটবে। না, সেটা ঘটেনি। তিনি মারা যান অনেক পরে, ২০১৮ সালে, রোগে ভুগে।
২০১০ নাগাদ বাবা ভাঙ্গা বলেছিলেন, অন্তত চারটি রাষ্ট্রের নেতার মৃত্যু ঘটবে। নিছক মৃত্যু নয়, রীতিমতো খুন হবেন তাঁরা। আর এর জেরে বিশ্বে শুরু হয়ে যাবে বিশ্বযুদ্ধ। না, তা ঘটেনি।!
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