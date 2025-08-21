English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...

Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires: বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস তিনি। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে।

| Aug 21, 2025, 07:48 PM IST
বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস

বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে তাঁর। বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, সত্যিই, তা-ই দেখা যাচ্ছে ইদানীং সত্য হচ্ছে! 

দীর্ঘ জীবন জুড়ে

১৯১১ সালের ৩ অক্টোবর জন্ম। ১৯৯৬ সালের ১১ অগাস্ট মৃত্যু তাঁর। দীর্ঘ জীবন জুড়ে অত্যাশ্চর্য সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন।

অতুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি

বাবা ভাঙ্গা ২০২৫ সাল নিয়ে যা-যা বলে গিয়েছেন, প্রায় সবই অক্ষরে-অক্ষরে মিলেছে! সুতরাং তাঁর এই পূর্বাভাসও মিলবে, আশা করা যায়। ২০২৫ সালের বাকি যেকটি মাস পড়ে আছে, সেই সময়টায় কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকা বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবেন, হাতে পাবেন বিপুল টাকা, প্রাপ্তিযোগ ঘটবে নানা ভাবে। কারা কারা সেই লাকি পিপল?

মেষ

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, মেষরাশির জাতকেরা এবার বিলিওনেয়ার হবেনই! এঁরা এমনিতেই সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর সেই গুণই এঁদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেবে। ভালো বিনিয়োগ করবেন এরা, পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ করবেন।

বৃষ

বৃষরাশির জাতকজাতিকারাও এই বছরের বাকি সময়টুকুর মধ্যে বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হবেন। এঁদের জীবনে নানা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। খ্যাতির মধ্যগগনে থাকবেন।

মিথুন

অপ্রত্যাশিত সব প্রাপ্তি ঘটবে মিথুন রাশির। ভবিষ্যতের জন্য এঁরা দারুণ ভালো পরিকল্পনা করবেন এই সময়টায়। সব দিক থেকেই দারুণ সাফল্য আসবে এঁদের জীবনে, হাতে আসবে প্রচুর টাকা। 

সিংহ

সিংহরাশির জীবনযাপনে ও কর্মে তাৎপর্যপপূর্ণ বদল আসবে। বহুদিন ধরে ভেবে রাখা লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে যাবেন এঁরা। এঁরা এই সময়ে ব্যবসাও শুরু করতে পারেন। এঁদের আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়বে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

