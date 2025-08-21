Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...

Baba Vanga Predicts: অচিরেই মিলিওনেয়ার হবেন এই রাশির জাতকেরা! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা...
Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires: বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস তিনি। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে।
1/7
বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস
2/7
দীর্ঘ জীবন জুড়ে
photos
TRENDING NOW
3/7
অতুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি
বাবা ভাঙ্গা ২০২৫ সাল নিয়ে যা-যা বলে গিয়েছেন, প্রায় সবই অক্ষরে-অক্ষরে মিলেছে! সুতরাং তাঁর এই পূর্বাভাসও মিলবে, আশা করা যায়। ২০২৫ সালের বাকি যেকটি মাস পড়ে আছে, সেই সময়টায় কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকা বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবেন, হাতে পাবেন বিপুল টাকা, প্রাপ্তিযোগ ঘটবে নানা ভাবে। কারা কারা সেই লাকি পিপল?
4/7
মেষ
5/7
বৃষ
6/7
মিথুন
7/7
সিংহ
সিংহরাশির জীবনযাপনে ও কর্মে তাৎপর্যপপূর্ণ বদল আসবে। বহুদিন ধরে ভেবে রাখা লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে যাবেন এঁরা। এঁরা এই সময়ে ব্যবসাও শুরু করতে পারেন। এঁদের আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়বে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos