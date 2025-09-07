Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...

Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...
Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires: তিনি বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। বাবা ভাঙ্গা। যা বলেছেন প্রায় হুবহু মিলেছে। বিশেষ করে তাঁর ২০২৫ সালের জন্য বলে-যাওয়া প্রায় সব কথাই মিলেছে।
আশ্চর্য প্রাপ্তি ২০২৫ সালে
বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলে
১৯১১ সালের ৩ অক্টোবর জন্ম। ১৯৯৬ সালের ১১ অগাস্ট মৃত্যু তাঁর। দীর্ঘ জীবন জুড়ে অত্যাশ্চর্য সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। তিনি যা বলে গিয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন কয়েকটি রাশির জাতকেরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের। কাদের? আসুন, জেনে নেওয়া যাক...
মেষ
বাবা ভাঙ্গা বলছেন মেষ রাশির উপর ঝরে পড়বে কসমিক ব্লেসিংস! এঁরা এমনিতেই একটু ডায়নামিক থাকবেন এই সময়-পর্বে। আর এঁরা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষীও। ফলে, একেবারে মণিকাঞ্চনযোগে তুঙ্গে থাকবে এঁদের ভাগ্য। ২০২৫ সালের বাকি যেকটি মাস পড়ে আছে, সেই সময়টায় এই রাশি বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবেন, এঁদের হাতে পাবেন বিপুল টাকা, প্রাপ্তিযোগ ঘটবে নানা ভাবে।
বৃষ
মিথুন
কর্কট
কুম্ভ
শনি এঁদের জীবনযাপনে ও কর্মে তাৎপর্যপপূর্ণ বদল শুভ প্রভাব ফেলবেন। এর উপর থাকছে মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা। মা দুর্গার আশীর্বাদ। এই সময়টায় এঁরা দারুণ সব আর্থিক পরিকল্পনা করে ফেলবেন। আসবে। সবচেয়ে বড় কথা এঁদের ইনোভেশন। এর জোরে এঁরা এই সময়ে বিপুল টাকা পয়সা করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
