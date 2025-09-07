English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...

Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires: তিনি বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। বাবা ভাঙ্গা। যা বলেছেন প্রায় হুবহু মিলেছে। বিশেষ করে তাঁর ২০২৫ সালের জন্য বলে-যাওয়া প্রায় সব কথাই মিলেছে।

| Sep 07, 2025, 07:07 PM IST
1/7

আশ্চর্য প্রাপ্তি ২০২৫ সালে

বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে তাঁর। বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, সত্যিই, তা-ই দেখা যাচ্ছে ইদানীং সত্য হচ্ছে! 

2/7

বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলে

১৯১১ সালের ৩ অক্টোবর জন্ম। ১৯৯৬ সালের ১১ অগাস্ট মৃত্যু তাঁর। দীর্ঘ জীবন জুড়ে অত্যাশ্চর্য সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। তিনি যা বলে গিয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন কয়েকটি রাশির জাতকেরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের। কাদের? আসুন, জেনে নেওয়া যাক...

3/7

মেষ

বাবা ভাঙ্গা বলছেন মেষ রাশির উপর ঝরে পড়বে কসমিক ব্লেসিংস! এঁরা এমনিতেই একটু ডায়নামিক থাকবেন এই সময়-পর্বে। আর এঁরা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষীও। ফলে, একেবারে মণিকাঞ্চনযোগে তুঙ্গে থাকবে এঁদের ভাগ্য। ২০২৫ সালের বাকি যেকটি মাস পড়ে আছে, সেই সময়টায় এই রাশি বিপুল সৌভাগ্যের মুখোমুখি হবেন, এঁদের হাতে পাবেন বিপুল টাকা, প্রাপ্তিযোগ ঘটবে নানা ভাবে।

4/7

বৃষ

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বৃষরাশির জাতকেরা এবার বিলিওনেয়ার হবেনই! এঁরা এমনিতেই খুব পরিশ্রয়ী, অধ্যবসায়ে ভরা, মিথব্যয়ী। টাকা করার সমস্ত গুণই এঁদের আছে। আর সেই সব গুণের জোরেই এঁদের বিপুল অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে। বিনিয়োগ থেকে হাতে টাকা আসবে।

5/7

মিথুন

বছরের বাকি সময়টায় এঁদের নেটওয়ার্কিং ট্যালেন্ট অস্বাভাবিক থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা এঁদের ফ্লেক্সিবিলিটি। এবং এঁদের সুযোগের সদ্বব্যবহার করার গুণ। এই সব মিলেমিশে অপ্রত্যাশিত সব প্রাপ্তি ঘটবে মিথুন রাশির কপালে। ভবিষ্যতের জন্য এঁরা দারুণ ভালো পরিকল্পনা করবেন এই সময়টায়।

6/7

কর্কট

কর্কটরাশির জাতকজাতিকারা বেশ বিচক্ষণ। এই বিচক্ষণতাই এঁদের ভাগ্য গড়ে দেবে। এই বছরের বাকি সময়টুকুর মধ্যে বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হবেন এঁরা। স্মার্ট ইনভেস্টমেন্টের জোরে প্রাপ্তির শিখরে থাকবেন এঁরা।

7/7

কুম্ভ

শনি এঁদের জীবনযাপনে ও কর্মে তাৎপর্যপপূর্ণ বদল শুভ প্রভাব ফেলবেন। এর উপর থাকছে মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা। মা দুর্গার আশীর্বাদ। এই সময়টায় এঁরা দারুণ সব আর্থিক পরিকল্পনা করে ফেলবেন। আসবে। সবচেয়ে বড় কথা এঁদের ইনোভেশন। এর জোরে এঁরা এই সময়ে বিপুল টাকা পয়সা করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

