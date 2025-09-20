English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga Puja Predicts: এই পুজোয় বিপুল অর্থলাভ! দেবীপক্ষেই কোটিপতি এই রাশির জাতকেরা, বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা! আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না এঁদের...

Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires in this Durga Puja 2025: বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। বাবা ভাঙ্গা। যা বলেছেন প্রায় হুবহু মিলেছে। বিশেষ করে তাঁর ২০২৫ সালের জন্য বলে-যাওয়া প্রায় সব কথাই মিলেছে।

| Sep 20, 2025, 09:05 PM IST
আশ্চর্য

বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে। 

২০২৫

১৯১১ সালের ৩ অক্টোবর জন্ম। ১৯৯৬ সালের ১১ অগাস্ট মৃত্যু। জীবন জুড়ে অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখন আবার তাঁর পরের বছরের, মানে, ২০২৬ সালের ভয়াবহ সব পূর্বাভাসও জানা যাচ্ছে। তা থাক। আপাতত ২০২৫ সালেই থাকি আমরা।

পুজোয় লক্ষ্মীলাভ

এই সময়টা নিয়ে যা বলে গিয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন কয়েকটি রাশির জাতকেরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের। কাদের? আসুন, জেনে নেওয়া যাক...

মেষ

মঙ্গল এঁদের শাসক। সব রকম পরিবর্তন এঁরা সামলে নেবেন। সাহস ও প্রতিজ্ঞার জোরে অনেকদূর এগিয়ে যাবেন। হাতে টাকা আসবে। বিপুল টাকা। পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। 

বৃষ

শুক্রের প্রভাবে থাকেন বৃষরাশি। এই সময়ে এঁদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দারুণ হবে। প্রায় অবিশ্বাস্য। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিনিয়োগ করবেন এঁরা। নতুন ব্যবসা করতে পারেন। পরের মাসগুলিতে আর্থিক বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো হবে।

মিথুন

মিথুনের অধিষ্ঠাত্রী গ্রহ বুধ। এঁরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা দারুণ ভাবে করবেন। পেশায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন। অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা ঘটবে এঁদের জীবনে। যাপনে আসবে বিলাসের ছোঁয়া।

সিংহ

শনি এঁদের জীবনযাপনে ও কর্মে দারুণ শুভ প্রভাব ফেলবেন। এমনিতেই সিংহের শাসক সূর্য। ফলে এঁদের উজ্জ্বল জীবন ও যাপন। জীবনে নানা অবিশ্বাস্য বদল আসবে এঁদের এ সময়ে। এঁদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণ হবে। এঁদের উপর থাকছে মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা। (Disclaimer: প্রচলিত তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

