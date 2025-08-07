English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga 2026 predictions: ব্যাপক প্রাণহানি, মানুষ-গ্রহ সবার ক্ষতি! শুরু হয়ে গেছে প্রাথমিক লক্ষ্মণ! ২০২৬-এ বাবা ভাঙ্গার একের পর এক ভয় ধরানো ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions: ২০২৬ সাল নিয়ে বাবা ভাঙ্গা এমন এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন যাতে মানুষ ও গ্রহ গ্রহ উভয়েরই ক্ষতি করতে পারে।   

| Aug 07, 2025, 05:12 PM IST
1/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের জন্য বাবা ভাঙ্গা ভয়াবহ বিপর্যয় ও ব্যাপক প্রাণহানির বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন! এবার ২০২৬-এ কী? 

2/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

বুলগেরির বলকান অঞ্চলের নস্ট্রাদামুস বলে পরিচিত বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ সালে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নিয়ে এবার উদ্বেগ ও উত্তেজনা তুঙ্গে। 

3/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

২০২৬ সাল নিয়ে বাবা ভাঙ্গা এমন এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন যাতে মানুষ ও গ্রহ গ্রহ উভয়েরই ক্ষতি করতে পারে। 

4/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

তিনি স্পষ্ট করে  বলেননি যে কীভাবে ঘটনাক্রমগুলি শুরু হবে, কিন্তু অনেকেই মনে করছেন, ২০২৬-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রাথমিক লক্ষ্মণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

5/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, ২০২৬-এর নভেম্বরে একটি বিশাল ভিনগ্রহী জাহাজ পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসবে! এই দাবি সত্যি হলে মানুষ প্রথমবারের মতো ভিনগ্রহীদের সংস্পর্শে আসবে।

6/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

আবার বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীকে একটু ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বা মহাকাশের অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব ও রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে।

7/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ২০২৬-এ পৃথিবীতে আঘাত হানবে ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুপাত এবং চূড়ান্ত প্রতিকূল আবহাওয়া। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাশিয়ায় এমনই একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর সুনামি আছড়ে পড়ে। জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরিও। 

8/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলে, ২০২৬-এ আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা AI তার শিখরে পৌঁছবে ও সবকিছু বদলে দেবে। ইতিমধ্যে ২০২৫ থেকেই খেল দেখাতে শুরু করেছে AI। কর্মসংস্থানও হারাচ্ছে AI-র জন্য। 

9/9

বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ ভবিষ্যদ্বাণী...

Baba Vanga 2026 predictions

২০২৫-র পর ২০২৬-এ বাবা ভাঙ্গা বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ২০২৫-এ ভারত-পাকিস্তান, রাশিয়া-ইউক্রেন, ইরান-ইসরায়েল ও সম্প্রতি থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বাড়ে। ২০২৬-এ কি তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী? বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীতে উসকে উঠেছে সেই সম্ভাবনা। 

