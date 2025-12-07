English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Baba Vanga 2026 Prediction Sparks: আর মাত্র এক মাস! নতুন বছর কী কী সুখবর বয়ে আনছে? বাবা ভাঙ্গার দুরন্ত আভাস চমকে দেবে......

Baba Vanga on 2026: বুলগেরিয়ার রহস্যময়ী সাধিকা বাবা ভাঙ্গা, যাঁকে প্রায়শই 'বলকানের নস্ট্রাডামুস' বলা হয়, তাঁর একটি নতুন ভবিষ্যদ্বাণী সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই দাবি করছেন যে তিনি ২০২৬ সালে একটি বড় ধরনের বৈশ্বিক পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মতো না হয়ে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে প্রযুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে, যা মানব জীবনকে পাল্টে দেবে।

| Dec 07, 2025, 06:16 PM IST
1/11

২০২৬ সালে বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বাবা ভাঙ্গা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ২০২৬ সালে পৃথিবীতে একটি বড় ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটবে। 

2/11

২০২৬ সালে বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন

যদিও ভবিষ্যদ্বাণীটির বিশদ বিবরণ অস্পষ্ট, তবুও ব্যাপক জল্পনা রয়েছে যে এই পরিবর্তনটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

3/11

২০২৬ সালে বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী ইঙ্গিত দেয় যে AI শিল্প জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করবে এবং দৈনন্দিন জীবনে আরও শক্তিশালী ও সমন্বিত হয়ে উঠবে। এটি বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক মডেল, কর্মসংস্থান বিন্যাস এবং আধুনিক জীবনযাত্রাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে পারে।

4/11

পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী

বাবা ভাঙ্গা'র জনপ্রিয়তা তাঁর বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে, যা তাঁর অনুসারীরা দাবি করেন যে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- 

5/11

পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী

১.মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১-এর হামলা। ২.বিশ্বশক্তি হিসেবে চিনের উত্থান।  ৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

6/11

পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী

১. ব্যাপক প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। ২. সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বৃদ্ধি। 

7/11

বাবা ভাঙার ভবিষ্যত্‍বাণী

২০২৫ সালে মিয়ানমারে একটি বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 

8/11

বাবা ভাঙার ভবিষ্যত্‍বাণী

এছাড়াও, তিনি নাকি ২০২৫ সালে একাধিক আঞ্চলিক সংঘাতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। 

9/11

বাবা ভাঙার ভবিষ্যত্‍বাণী

এই বছরটি ভারত–পাকিস্তান, পাকিস্তান–আফগানিস্তান, ইসরায়েল–ইরান এবং থাইল্যান্ড–কম্বোডিয়ার মতো অঞ্চলে সংঘাতের বৃদ্ধি দেখেছিল, যদিও পরবর্তীতে সবক'টিই যুদ্ধবিরতি মেনে চলে।  

10/11

কে ছিলেন বাবা ভাঙ্গা?

বাবা ভাঙ্গা, আসল নাম ভ্যাঙ্গেলিয়া পান্ডেভা গুশতেরোভা, ১৯১১ সালের ৩ অক্টোবর অটোমান সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারান। তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আধ্যাত্মিক পথনির্দেশের জন্য সুপরিচিত হন।

11/11

কে ছিলেন বাবা ভাঙ্গা?

১৯৯৬ সালের ১১ আগস্ট ৮৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কয়েক দশক পরেও মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে চলেছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু...

পরবর্তী অ্যালবাম

Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু...

Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু...

Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু... 7
Medicinal Value of Tulsi: সকালে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলেই কেল্লা ফতে! আসলেই কি এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে? স্ট্রেস কমে?

Medicinal Value of Tulsi: সকালে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলেই কেল্লা ফতে! আসলেই কি এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে? স্ট্রেস কমে?

Medicinal Value of Tulsi: সকালে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলেই কেল্লা ফতে! আসলেই কি এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে? স্ট্রেস কমে? 6
Who Is IndiGo Co-Founder Rahul Bhatia: ইন্ডিগোর মালিক কে? বিরাট শিক্ষাগত যোগ্যতা! সম্পত্তির পরিমাণে ফোর্বসের তালিকাতেও...

Who Is IndiGo Co-Founder Rahul Bhatia: ইন্ডিগোর মালিক কে? বিরাট শিক্ষাগত যোগ্যতা! সম্পত্তির পরিমাণে ফোর্বসের তালিকাতেও...

Who Is IndiGo Co-Founder Rahul Bhatia: ইন্ডিগোর মালিক কে? বিরাট শিক্ষাগত যোগ্যতা! সম্পত্তির পরিমাণে ফোর্বসের তালিকাতেও... 6
Bhagavad Gita: গীতার আশ্চর্য মাহাত্ম্য জানেন? গীতার এই কয়েকটি শ্লোকে যে কোনও মানুষের জীবনে মুহূর্তে ঘটে যাবে আশ্চর্য ম্যাজিক...

Bhagavad Gita: গীতার আশ্চর্য মাহাত্ম্য জানেন? গীতার এই কয়েকটি শ্লোকে যে কোনও মানুষের জীবনে মুহূর্তে ঘটে যাবে আশ্চর্য ম্যাজিক...

Bhagavad Gita: গীতার আশ্চর্য মাহাত্ম্য জানেন? গীতার এই কয়েকটি শ্লোকে যে কোনও মানুষের জীবনে মুহূর্তে ঘটে যাবে আশ্চর্য ম্যাজিক... 7