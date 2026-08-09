বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ সালের ৫ ভবিষ্যদ্বাণীর দু'টি ইতিমধ্যেই সত্য প্রমাণিত! বাকি তিনটি কিন্তু ভয়াবহ! কী সেগুলি? কী হবে এতে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ বছরটির এখনও বাকি কয়েক মাস। আর এরই মধ্যে বাবা ভাঙ্গার সমর্থকদের দাবি-- এই বছরের জন্য তাঁর করা দুটি ভবিষ্যদ্বাণী নাকি ইতিমধ্যেই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে! এখন তিনটি বাকি। কোন তিনটি? কী কী সেগুলি? বলা হচ্ছে, যে তিনটি বাকি রয়েছে, তা মানবজাতির জন্য অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হতে চলেছে!
অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর-- এ বছরটির এখনও এই কয়েক মাস বাকি। এরই মধ্যে বাবা ভাঙ্গার এই ২০২৬ সালের জন্য করা দুটি ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে! কোন দু'টি?
একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের তাণ্ডব সংক্রান্ত। ২০২৬ সালে বিশ্ব জুড়ে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে বাবা ভাঙ্গার যে পূর্বাভাস ছিল, এ বছরের চলতি পরিস্থিতির সঙ্গে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। গত মার্চে মায়ানমারে ৭.৭ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিস ও ইতালির দাবানল ও হিটওয়েভ, এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের প্লাবন, আমেরিকার প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা-- এসবই বাবা ভাঙ্গার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।
দ্বিতীয়টি হল কৃত্রিম মেধা বা এআই (AI)। এবং এর জেরে মানুষের কাজের জগতে পরিবর্তন। বাবা ভাঙ্গা নাকি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যন্ত্র বা কৃত্রিম প্রযুক্তি বহু মানুষের চাকরি নিয়ে নেবে। সত্যিই সেটা ঘটছে। এআই-এর দ্রুত প্রসার এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের চাকরি বা কাজের ধরন বদলে যাওয়া বা চকরি চলে যাওয়ার ঘটনা তো ঘটছেই!
কিন্তু যে তিনটি বাকি আছে? এর একটি হল মহাকাশযান ও এলিয়েনদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ, যা নভেম্বর নাগাদ হবে। খুবই বিস্ময়কর দাবি এই ভিনগ্রহীদের নিয়ে। বাবা ভাঙ্গার অনুমান, আগামী নভেম্বরেই একটি বিশালাকার মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে এবং মানবজাতি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এলিয়েন বা ভিনগ্রহের প্রাণীদের মুখোমুখি হবে। সম্প্রতি মার্কিন সরকারের উন্মুক্ত করা আনআইডেন্টিফাইড অ্যানোম্যালাস ফেনোমেনা (UAP) বা ইউএফও (UFO) সংক্রান্ত নথিপত্র এই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে।
এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস! বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত উদ্বেগজনক এই পূর্বাভাস। এই বছরেই সূচনা হতে পারে একটি বিশ্বযুদ্ধের। বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, চিন তাইওয়ান দখলের চেষ্টা করতে পারে এবং রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যকার উত্তেজনা প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘাতের রূপ নিতে পারে।
বাবা ভাঙ্গার অন্যতম বড় মাপের পূর্বাভাস পুতিনের ক্ষমতা থেকে বিদায়। ২০২৬ সাল শেষ হওয়ার আগেই দীর্ঘ ১৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়ার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ক্ষমতাচ্যুত হবেন কিংবা পদত্যাগ করবেন এবং এক নতুন নেতৃত্বের উত্থান ঘটবে রাশিয়ায়।
ইতিহাস বলে, বাবা ভাঙ্গা নাকি নিজের মুখেই নানা কথা বলে গিয়েছিলেন। তাঁর কোনো লিখিত সাক্ষ্য অবশ্য নেই। তাই অনেক সময়ই তাঁর নামে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। যদিও তাঁর বলা কথা বলে দাবি, এরকম বেশ কিছু পূর্বাভাস সত্য হয়েছে। তবে সবই হবে কিনা, কেউ জানে না। সেই হিসেবে এবারও কী হবে তা নিয়ে একাংশ সন্দিহান।
(Disclaimer: প্রচলিত তত্ত্বের ভিত্তিতে এই কপি লেখা হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। এতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)