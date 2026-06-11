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Baba Vanga on FIFA World Cup: আর কয়েকঘণ্টা, তার আগেই সামনে এল বিশ্বকাপ নিয়ে বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী; উদ্বোধনেই হবে...; কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 11, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:20 PM IST
Baba Vanga’s FIFA World Cup 2026 Prediction: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্পোর্টস ইভেন্ট। বিশ্বকাপ ফুটবল! ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬! শুভারম্ভ ওয়াশিংটন ডিসি'তে। তার ঠিক আগে-আগে সামনে এল ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে বাবা ভাঙ্গার অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী। কী সেই পূর্বাভাস?
'নিউ লাইট ইন দ্য স্কাই'1/7

'নিউ লাইট ইন দ্য স্কাই'

সারা পৃথিবীর মিডিয়া বাবা ভাঙ্গার এই পূর্বাভাস নিয়ে উত্তাল! বাবা ভাঙ্গা নাকি ইউএফও-র কথা বলেছেন। তিনি কয়েনেজ করেছেন-- 'নিউ লাইট ইন দ্য স্কাই' (new light in the sky) শব্দটি! তিনি একটি মেজর গ্লোবাল ইভেন্টের সময়ে এমন ঘটার কথা বলেছেন। তবে সেটার ইঙ্গিত ছিল ২০২৫ সাল। 

আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকো2/7

আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকো

কিন্তু পরিস্থিতিবিচারে সকলে বিষয়টিকে এই বিশ্বকাপ ইভেন্টের সঙ্গেই জুড়ে দেখছেন। তাঁরা বলছেন, ৪৮টি দেশকে নিয়ে শুরু হতে চলা এই আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকো ফুটবল বিশ্বকাপই এই সময়ের সবচেয়ে বড় ইভেন্ট। বিশ্ব জুড়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন আগামী ১ মাস।

অনুমান?3/7

অনুমান?

তবে, একটা অংশ বলছেন, বাবা ভাঙ্গার এই মন্তব্যকে স্পেকুলেশন হিসেবেই দেখা উচিত। কেননা, বাবা ভাঙ্গা তো আর স্পষ্ট করে এসব বিষয়ে কিছু লিখে যাননি! তাঁর অনুগামী বা অনুরাগীরাই এগুলি তুলে আনেন, চর্চা করেন। তবে, তাঁরা যা-ই বলুন, বাবা ভাঙ্গা সংক্রান্ত যে কোনও কিছুই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

৪৮ টিম, ১০৪ ম্যাচ, ৩ দেশ4/7

৪৮ টিম, ১০৪ ম্যাচ, ৩ দেশ

এবারের বিশ্বকাপে খেলছে ৪৮টি টিম। যা ইতিহাসে এই প্রথম। ১০৪টি ম্যাচ হবে। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে আমেরিকা কানাডা ও মেক্সিকো জুড়ে। সারা বিশ্ব অধীর আগ্রহে এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষায়।

রহস্যময় আলো?5/7

রহস্যময় আলো?

খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। মেক্সিকোর স্টেডিয়ামগুলি সাজতে শুরু করেছে। ফুটবলপ্রেমীরা অপেক্ষা করছেন তাঁদের প্রিয় দল ও প্রিয় তারকাদের একটু দেখার জন্য। কিন্তু কোথাও যেন তাঁদের মনেও উঠছে এই প্রশ্ন-- বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, সেই মতো এবারের বিশ্বকাপে আকাশে কি সত্যিই দেখা দেবে রহস্যময় আলো?

অদ্ভুত আলো এক আসছে এ পৃথিবীতে আজ...?6/7

অদ্ভুত আলো এক আসছে এ পৃথিবীতে আজ...?

'রহস্যময় আলো' না হোক, আলো তো দেখা যাবেই! এই বিশ্বকাপে ৩ মহাদেশ-দেশ জুড়ে আলোর মহা উৎসব! স্কিল ব্যক্তিত্ব, প্রতিভার এক অপূ্র্ব লড়াইয়ের অনন্য মঞ্চ হয়ে উঠছে। তবে, বলা যায় না, চরম যুক্তিবাদীদেরও অনেকের চোখ হয়তো মাঝেমধ্যেই আকাশের দিকে চলে যাবে। তাঁরাও অপেক্ষায় থাকবেন সেই অদ্ভুত আলোর জন্য।

এলিয়েনের সঙ্গে মোলাকাত 7/7

এলিয়েনের সঙ্গে মোলাকাত

এমনিতেই এলিয়েনদের সঙ্গে মানবজাতির মোলাকাতের কথা আগেই বলে রেখেছেন বাবা ভাঙ্গা। সেটাও হয়তো এই ২০২৬ সালেই। আর সেটা যদি ঘটে এই বিশ্বকাপের মঞ্চে, বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচেই-- তবে এর চেয়ে আশ্চর্যের কিছু হবে না!

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