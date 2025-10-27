Baba Vanga’s Gold Prediction: কোথায় গিয়ে থামবে সোনার দাম? অবিশ্বাস্য ভাবে সামনে এল বাবা ভাঙ্গার আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! বাবা ভাঙ্গার মতে...

Baba Vanga’s Gold Prediction: কোথায় গিয়ে থামবে সোনার দাম? অবিশ্বাস্য ভাবে সামনে এল বাবা ভাঙ্গার আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী! বাবা ভাঙ্গার মতে...
Baba Vanga’s 2026 Gold Prediction: অর্থনৈতিক মন্দার সময়গুলিতে সোনার দাম শক্তিশালীভাবে বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বিশ্ব সংকটগুলির সময়ও সোনার দাম ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি ২০২৬ সালেও এ-জাতীয় কোনো সংকট দেখা দেয়? তবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সোনার দাম?
বিশেষজ্ঞরা সোনার এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে একাধিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করছেন। তাঁরা বলছেন, বাণিজ্যিক উত্তেজনা (Trade tensions), মুদ্রাস্ফীতি (inflation) এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার আশঙ্কা সোনার মতো নিরাপদ অবলম্বন থেকে ঠেলে দিচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। শুল্ক (tariffs), মুদ্রার অস্থিরতা (currency volatility) এবং ধীর গতির বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি নিয়ে জল্পনার ফলেও এই মূল্যবান ধাতুর চাহিদা আরও জোরদার হচ্ছে।
সে না হয় হল। কিন্তু বাবা ভাঙ্গা কী বলছেন? বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিশ্ব একটি ক্যাশ-ক্রাশ পরিস্থিতির দিকে এগোতে পারে-- যা একটি লিকুইডিটি ক্রাইসিস (liquidity crisis) ডেকে আনতে পারে। যাতে প্রথাগত আর্থিক ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। আর এই ধরনের অর্থনৈতিক মন্দার সময়গুলিতে সোনার দাম শক্তিশালীভাবে বৃদ্ধি পায়।
পূর্ববর্তী বিশ্ব সংকটগুলির সময় সোনার দাম ২০% থেকে ৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি ২০২৬ সালেও এ-জাতীয় কোনো সংকট দেখা দেয়, তবে বিশ্লেষকরা সোনার দামে ২৫% থেকে ৪০% বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুমান করছেন। এর ফলে, ২০২৬ সালের দীপাবলির মধ্যেই (অক্টোবর-নভেম্বর), ভারতে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ₹১,৬২,৫০০ থেকে ₹১,৮২,০০০ এর মধ্যে থাকতে পারে, যা সম্ভবত একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করবে।
