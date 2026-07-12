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'আনলাকি' নয়, এ হল শুভ ১৩-র রহস্য! ৭ দিনে ৫ রাশির জীবনে সৌভাগ্যের মহাম্যাজিক! বাবা ভাঙ্গার চমকদার পূর্বাভাস

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:26 PM IST

Baba Vanga's Next 7 Days Prediction: জ্যোতিষ বলছে, জুলাইয়ের এই সপ্তাহটি কারও কারও জন্য হতে চলেছে এক আশ্চর্য সপ্তাহ! এই সপ্তাহে কয়েকটি আশ্চর্য যোগও তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে আগামী ৭ দিন দারুণ ভালো যাবে ৫ রাশির।

সৌভাগ্যের থার্টিন? 1/6

সৌভাগ্যের থার্টিন?

কেমন যাবে জুলাই? জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ শুরু। এই ১৩ থেকে ১৯ জুলাই বাবা ভাঙ্গার মতে হতে চলেছে এক আশ্চর্য সপ্তাহ! এই সময়ে বেস কিছু শুভ যোগও তৈরি হবে। সব মিলিয়ে অন্তত ৫ রাশির জাতক দারুণ ভাবে উপকৃত হবেন। তাঁদের হাতে আসবে অফুরন্ত টাকা, সম্পত্তি, আসবে নানা বিরল সুযোগ। সৌভাগ্যের দ্যুতিতে ভরে উঠবে এঁদের ঘরসংসার জীবন যাপন।

মেষ Aries Horoscope2/6

মেষ Aries Horoscope

এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জন্য দারুণ ভালো হতে চলেছে। পড়ে থাকা কাজ সেরে ফেলবেন এঁরা। কেরিয়ার একটা নতুন পথে এগিয়ে যাবে। সব মিলিয়ে ১৩ জুলাই থেকে ১৯ জুলাই দারুণ কাটবে এঁদের।

কর্কট Cancer Horoscope3/6

কর্কট Cancer Horoscope

কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই ১৩-১৯ জুলাই দারুণ শুভ হতে চলেছে। এঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পরিশ্রমের ফল পাবেন এঁরা। আর্থিক ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি হবে। স্বাস্থ্য নিয়েও ভাবতে হবে না।

সিংহ Leo Horoscope4/6

সিংহ Leo Horoscope

জুলাইয়ের এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির জন্য় খুব শুভ ও সৌভাগ্যময় হতে চলেছে। নানা দিকে এঁদের উন্নতির রথ চলবে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। সমাজে ও পরিসরে সম্মান বাড়বে। সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। 

বৃশ্চিক Scorpio Horoscope5/6

বৃশ্চিক Scorpio Horoscope

বৃশ্চিক রাশির জাতক এই সময়টা বিভিন্ন দিক থেকে নানা উপায়ে উপকৃত হবেন। বিভিন্ন পুরনো স্কিম থেকে টাকা আসবে হাতে। যাঁরা শ্রমজীবী, কিংবা কোথাও চাকরি সূত্রে আবদ্ধ, তাঁদের পদোন্নতি ঘটবে। ফলত, আয় বাড়বে।

মকর Capricorn Horoscope6/6

মকর Capricorn Horoscope

১৩ জুলাই সোমবার থেকে যে সপ্তাহটি শুরু হতে চলেছে, সেটি মকর রাশির জন্য দারুণ একটা সময় হতে চলেছে। সার্বিক উন্নতির একটা সময়পর্ব। এঁদের অ্যাটিটিউড এ সময়ে খুব পজিটিভ থাকবে, এঁরা এই সময়েই পূর্বের কঠোর শ্রমের ফল লাভ করবেন। যাঁরা ব্যবসায়ী, তাঁদের ব্যবসা বাড়বে। 

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Baba Vanga's next 7 days Prediction
Baba Vanga's great Prediction

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