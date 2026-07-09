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৬ মাসে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি হবে ৫ রাশির! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, জুলাই-ডিসেম্বরের মধ্যেই কোটিপতি এঁরা

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:34 PM IST
Baba Vanga's Next 6 Month Prediction: বাবা ভাঙ্গার গত ৬ মাসের ভবিষ্যদ্বাণী ভাইরাল! ফলে তাঁর আগামী ৬ মাসের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়েও প্রবল চর্চা চলছে। তিনি বলেছেন, জুলাই-ডিসেম্বর মাসে কোটিপতি হওয়ার পথে রয়েছে ৫টি রাশি।
শেষ ছ'মাসে কোটিপতি1/6

শেষ ছ'মাসে কোটিপতি

বাবা ভাঙ্গার গত ৬ মাসের ভবিষ্যদ্বাণী দারুণ ভাবে ভাইরাল হয়েছিল! কথা মিলেছিল অক্ষরে অক্ষরে। ফলে তাঁর আগামী ৬ মাসের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়েও প্রবল চর্চা চলছে। বাবা ভাঙ্গা বলছেন, এই জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়পর্বে কোটিপতি হওয়ার পথে রয়েছে ৫টি রাশির জাতক। ২০২৬ সালের শেষ ভাগে এই পাঁচটি রাশি অত্যন্ত ভাগ্যশালী হবেন। এই সময়টি এই পাঁচ রাশির জন্য সম্পদ, কর্মজীবন এবং সাফল্যে পরিপূর্ণ থাকার সময়। এঁরা এ সময়ে কোটিপতিও হতে পারেন! 

বৃষ রাশি2/6

বৃষ রাশি

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ২০২৬ সালের শেষ ছয় মাস (জুলাই থেকে ডিসেম্বর) বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। এই রাশির জাতক-জাতিকারা এ সময়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্য ও সম্পদ লাভ করতে পারবেন। এঁদের আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে। বলা যেতে পারে , এ বছর এঁদের ব্যাংক ব্যালেন্স বিরাট গতি পাবে।

সিংহ রাশি3/6

সিংহ রাশি

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ২০২৬ সালের শেষ ছয় মাস সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ধৈর্য ধরার সময় হতে চলেছে। ওই ধৈর্যই তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। রাজনীতি ও প্রশাসনে সক্রিয় ব্যক্তিদের পদ ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা রাশি4/6

কন্যা রাশি

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, ২০২৬ সালের শেষ ছয় মাস কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ ভালো হতে চলেছে। এ সময়ে এঁদের জীবনে শুরু হবে নতুন কর্মজীবন। এঁদের ব্যবসায় লাভ হবে, ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। এঁরা অর্থ উপার্জন করবেন এবং এঁদের সঞ্চয়েও সফল হবেন।

বৃশ্চিক রাশি5/6

বৃশ্চিক রাশি

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ২০২৬ সালের শেষ ছ'মাস, এই জুলাই থেকে আগামী ডিসেম্বর বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের আয় বিপুল বৃদ্ধি পাবে। এঁদের মধ্যে যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁদের পদোন্নতি হবে। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি। এই সময়টি ব্যবসায়ীদের জন্যও অত্যন্ত লাভজনক প্রতিপন্ন হবে।

মকর রাশি6/6

মকর রাশি

মকর রাশি নিয়ে কী বলছেন বাবা ভাঙ্গা? ২০২৬ সালের শেষ ছয় মাসে শনির আশীর্বাদে মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মজীবন নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করছেন, তাঁরা এবার আর্থিক সমৃদ্ধির মুখ দেখবেন। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন তাঁরা।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Baba Vanga's July December Prediction
Baba Vanga's millionaire Prediction
Baba Vanga's Next 6 Month Prediction

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