Zee News Bengali
Baba Vanga Dec Predicts: যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়েই যাবে ২০২৫! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, নতুন বছর পড়ার আগেই ঘটবে ম্যাজিক, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা...

Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires by 2025 December: বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, প্রায় হুবহু মিলেছে। বিশেষ করে তাঁর ২০২৫ সালের জন্য বলা প্রায় সব কথাই মিলেছে।

| Dec 02, 2025, 01:36 PM IST
1/7

অন্ধ মিস্টিক

অন্ধ মিস্টিক! বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। বাবা ভাঙ্গা। যা বলেছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে তাঁর।

2/7

শুভ ডিসেম্বর

ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা বরাবরই জ্য়োতিষচর্চাকারী ও জ্য়োতিষপ্রেমীদের দারুণ ভাবে উদ্বেলিত করে এসেছেন। তিনি পরিষ্কার বলে রেখেছেন, এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই এই কয়েকটি রাশির জাতকজাতিকা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হবেন। 

3/7

আশায় বাঁচে চাষা

বাবা ভাঙ্গা তার বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পরিষ্কার করে এটাও সব সময় ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন যে, একমাত্র কাজ বা কর্মই ভাগ্য বদলাতে পারে, অন্য কিছু নয়। গ্রহ নক্ষত্র কখনওই শেষ কথা বলতে পারে না। পরিশ্রমই সব। কিন্তু তবুও আশায় বাঁচে চাষা।

4/7

সৌভাগ্যের এভারেস্টে

বেশ, তাহলে দেখে নেওয়া যাক, কারা কারা কোটিপতি হবেন বলে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বাবা ভাঙ্গা? জেনে নেওয়া যাক, বাবা ভাঙ্গার কথামতো কোন কোন রাশি সৌভাগ্যের এভারেস্টে উঠবেন।

5/7

বৃষ, Taurus

এই ডিসেম্বর বৃষরাশির জন্য অভূতপূর্ব। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁরা বোনাস পাবেন। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরা দারুণ সব কনট্র্যাক্ট পাবেন। এঁদের সামনে থেকে সব ধরনের বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যাবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় এঁদের ধনসম্পদের কোনও সীমা-পরিসীমা থাকবে না!

6/7

Leo, সিংহ

সিংহ রাশির পক্ষেও সময়টা দারুণ সুখকর হবে। নতুন নতুন সব সুযোগ আসবে। যাঁরা শিল্পী তাঁদের সৃজনশক্তির বিকাশ হবে। নামযশ বাড়বে। এঁদের সঙ্গে যা-ই ঘটুক না কেন, এঁদের হাতে রাশি রাশি টাকা আসবে। ২০২৬ সাল পড়ার আগেই এঁদের অর্থনৈতিক জীবনে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে। 

7/7

ধনু, Sagittarius

বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ধনুরাশির ব্যক্তিরাও ভাগ্যের একেবারে তুঙ্গে উঠে বসে থাকবেন। বিপুল অর্থনৈতিক সুবিধার মুখোমুখি হবেন এঁরা। স্রোতের মতো টাকা আসবে হাতে। পিতৃপুরুষের সম্পত্তিও মিলবে। বিনিয়োগ থেকেও টাকা আসবে। গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান এঁদের ভাগ্যে সম্পদের সুনামি নিয়ে আসবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

