English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Baba Vanga Nov-Dec Predicts: পৃথিবীতে যা-ই ঘটে যাক, এঁদের কোটিপতি হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না! কোন কোন মহাভাগ্যবান রাশিদের নিয়ে এমন অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী বাবা ভাঙ্গার?

Baba Vanga Says Who Will Be Millionaires by 2025: তিনি বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। বাবা ভাঙ্গা। যা বলেছেন প্রায় হুবহু মিলেছে। বিশেষ করে তাঁর ২০২৫ সালের জন্য বলে-যাওয়া প্রায় সব কথাই মিলেছে। এটাও হয়তো মিলবে।

| Nov 12, 2025, 01:25 PM IST
1/7

আশ্চর্য প্রাপ্তি

বুলগেরিয়ার নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব কথাই মিলেছে তাঁর। বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, সত্যিই, তা-ই দেখা যাচ্ছে ইদানীং সত্য হচ্ছে! 

2/7

যার শেষ ভালো তার সব ভালো

বিশ্ববিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা জ্য়োতিষপ্রেমীদের দারুণ ভাবে উদ্বেলিত করলেন। তিনি একেবারে পরিষ্কার বলে দিলেন, এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই এই রাশির জাতকজাতিকারা মহা ধনসম্পদের অধিকারী হবেন। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। 

3/7

নক্ষত্র নয়, শ্রম

তবে বাবা ভাঙ্গা তার বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পরিষ্কার করে এটাও সব সময় বলে রেখেছেন যে, শুধু মাত্র কাজ বা কর্মই ভাগ্য বদলাতে পারে, আর কিছু নয়। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানই শেষ কথা নয়। পরিশ্রম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলা এবং ঠিক পথে চলা-- এসবই নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

4/7

কারা-কারা

যাই হোক, এবার দেখে নেওয়া যাক, কারা কারা কোটিপতি হবেন? জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশির জন্য বাবা ভাঙ্গা এমন অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন!

5/7

বৃষ, Taurus

সময়টা বৃষরাশির জন্য অভূতপূর্ব হতে চলেছে। এঁদের সামনে থেকে সব ধরনের বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যাবে। যাঁরা চাকরিজীবী তাঁরা বোনাস পাবেন। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরা দারুণ সব কনট্র্যাক্ট পাবেন। মা লক্ষ্মীকে সাদা ফুল নিবেদন করলে এঁদের মঙ্গল হবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় এঁদের ধনসম্পদের কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না!

6/7

Leo, সিংহ

এ বছরের শেষ অংশটি সিংহ রাশির পক্ষে অত্যন্ত সুখকর হবে। পড়ে-থাকা কাজ শেষ হবে, নতুন সুযোগ আসবে। যাঁরা শিল্পী তাঁদের সৃজনশক্তির বিকাশ হবে। নামযশ বাড়বে। প্রতি সোমবার শিবকে দুধ নিবেদন করতে হবে এঁদের, বলতে হবে ওঁ নমঃ শিবায়ঃ। 

7/7

ধনু, Sagittarius

ধনুরাশির ব্যক্তিরা সহসা অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা পাবেন। টাকা আসবে হাতে। পিতৃপুরুষের সম্পত্তি আসবে। বিনিয়োগ থেকে টাকা আসবে। অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা ঘটবে এঁদের জীবনে। গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান এঁদের ভাগ্যে সুখসম্পদের সুনামি নিয়ে আসবে। প্রতি বৃহস্পতিবারে হলুদ পোশাক পরে বিষ্ণুর সহস্রনাম উচ্চারণ এঁদের পক্ষে বিশেষ কার্যকর হবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Dharmendra Property: কেমন আছেন 'বীরু'? ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য বলিউডের 'হি-ম্যান' এর! সম্পত্তির তালিকায়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Dharmendra Property: কেমন আছেন &#039;বীরু&#039;? ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য বলিউডের &#039;হি-ম্যান&#039; এর! সম্পত্তির তালিকায়...

Dharmendra Property: কেমন আছেন 'বীরু'? ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য বলিউডের 'হি-ম্যান' এর! সম্পত্তির তালিকায়...

Dharmendra Property: কেমন আছেন 'বীরু'? ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য বলিউডের 'হি-ম্যান' এর! সম্পত্তির তালিকায়... 8
Bihar Assembly Election 2025 Exit Polls: মন বদলাচ্ছে না বিহারের, বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিরাট জয় এনডিএর-র

Bihar Assembly Election 2025 Exit Polls: মন বদলাচ্ছে না বিহারের, বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিরাট জয় এনডিএর-র

Bihar Assembly Election 2025 Exit Polls: মন বদলাচ্ছে না বিহারের, বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিরাট জয় এনডিএর-র 7
Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা

Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা

Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা 12
Birbhum Shocker: বাইপাসে দুজনকে একসঙ্গে ধরলেন স্বামী, বউকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন যুবক

Birbhum Shocker: বাইপাসে দুজনকে একসঙ্গে ধরলেন স্বামী, বউকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন যুবক

Birbhum Shocker: বাইপাসে দুজনকে একসঙ্গে ধরলেন স্বামী, বউকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন যুবক 6