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শেষ ৫ মাসে অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অগস্ট থেকে ডিসেম্বরে বন্য়ার মতো টাকা আসবে ৫ রাশির হাতে; কোটিপতি হবেনই

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 08, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:59 PM IST
Baba Vanga's Predictions for Last 5 Months: এই সময় গ্রহের অবস্থান এবং ভাইরাল হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ৫টি রাশির জাতক-জাতিকারা বিপুল আর্থিক লাভ, কর্মজীবনে সাফল্য এবং উন্নতির নতুন সুযোগ পেতে চলেছেন এই সময়ে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাঁচ মাসে মহা প্রাপ্তি। বলছেন বাবা ভাঙ্গা। বুলগেরিয়ার বিখ্যাত অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গার করা নানা ভবিষ্যদ্বাণী মাঝমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে তাঁর এ বছরের বাকি ৫ মাসের পূর্বাভাস। কী আছে সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে? 

 

পাঁচ মাসে মহা প্রাপ্তি1/7

পাঁচ মাসে মহা প্রাপ্তি

পাঁচ মাসে মহা প্রাপ্তি। বলছেন বাবা ভাঙ্গা। বুলগেরিয়ার বিখ্যাত অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গার করা নানা ভবিষ্যদ্বাণী মাঝমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে তাঁর এ বছরের বাকি ৫ মাসের পূর্বাভাস। সেই দাবি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালের শেষ ৫ মাসে অর্থাৎ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বিশেষ করে কয়েকটি রাশি দারুণ সুসময়ের মুখোমুখি হবেন। তাঁদের ভাগ্যে আসছে বিরাট শুভ পরিবর্তন। 

৫টি রাশি2/7

৫টি রাশি

এই সময় গ্রহের অবস্থান এবং ভাইরাল হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ৫টি রাশির জাতক-জাতিকারা বিপুল আর্থিক লাভ, কর্মজীবনে সাফল্য এবং উন্নতির নতুন সুযোগ পেতে চলেছেন।

বৃষ রাশি (Taurus):3/7

বৃষ রাশি (Taurus):

বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬-এর শেষ ৫ মাস আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হতে পারে। বিনিয়োগ এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজ থেকে ভালো মুনাফা মেলার সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করছেন, তাঁরা এবার তাঁর ফল পাবেন। চাকুরিজীবীদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্যও নতুন সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করছে।

সিংহ রাশি (Leo):4/7

সিংহ রাশি (Leo):

সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি অর্থ লাভ ও পরিচিতি পাওয়ার সময় হতে চলেছে। নিজেদের নেতৃত্বের গুণাবলীর জোরে এরা কর্মক্ষেত্রে দারুণ অগ্রগতি করবে। পদোন্নতি, নতুন ব্যবসা বা কোনো বড় প্রজেক্ট পাওয়ার মাধ্যমে রোজগার বৃদ্ধি পাবে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে আর্থিক পরিস্থিতির বিরাট উন্নতি হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):5/7

বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):

এই রাশির জাতকদের জন্য ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। শেয়ার বাজার, স্টার্টআপ বা নতুন কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে ভালো মুনাফা অর্জন সম্ভব। আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃশ্চিক রাশির জাতকরা আর্থিক দিক থেকে বেশ স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন।

মকর রাশি (Capricorn):6/7

মকর রাশি (Capricorn):

মকর রাশির শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের সুফল মেলার সময় এসে গেছে। এই সময়ে এদের নিশ্চিত ও স্থায়ী আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে যাঁরা সরকারি চাকরি, ম্যানেজমেন্ট বা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বাড়তি সুবিধা পেতে পারেন।

কুম্ভ রাশি (Aquarius):7/7

কুম্ভ রাশি (Aquarius):

উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এটি শুভ সময়। ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল ক্ষেত্র, ডিজিটাল মাধ্যম এবং নতুন আইডিয়া নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা আর্থিক দিক থেকে ব্যাপক লাভবান হবেন। হঠাৎ করে বড় আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখতে পেতে পারেন কুম্ভ রাশির জাতকরা।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Lord Shani
Shani Nakshatra Parivratan

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