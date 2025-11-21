English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga's Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব...

Baba Vanga's Scary Predictions for 2026: রাতের ঘুম উড়ে যাবে? প্রায় তাই। সম্প্রতি জানা যাচ্ছে, ২০২৬ সাল নিয়েও বাবা ভাঙ্গা ভয়ংকর সব পূর্বাভাস করে গিয়েছেন। তা নিয়ে এখন শঙ্কিত সারা বিশ্ব!

| Nov 21, 2025, 06:27 PM IST
1/7

৩ পূর্বাভাস

প্রফেট মিস্টিক অন্ধ বাবা ভাঙ্গা। ২০২৬-এর জন্যও তাঁর করে যাওয়া পূর্বাভাস হাতে আসছে। যাতে দেখা যাচ্ছে, অন্তত ৩টি ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে ২০২৬ সালে। যার আভাস একটু-একটু এখনই বোঝা যাচ্ছে।

2/7

রাজনৈতিক ও আর্থিক অস্থিরতা

বিশ্ব এই ২০২৬ সালে রাজনৈতিক ও আর্থিক অস্থিরতার মুখোমুখি হবে। এর মধ্যে বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনার আশঙ্কাও আছে। এবং বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন দেশে দেখা দেবে ভয়ংকর আর্থিক সংকট।

3/7

সোনার দাম

২০২৫ সালের সোনার ঊর্ধ্বগামী মূল্য নিয়ে বাবা ভাঙ্গার মন্তব্য মিলেছিল। আর তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। হয়েছে বলাই ভালো। সোনার দাম রোজ বাড়ছে। ভাবা যায়, লাখ ছাড়িয়েছে সোনার ভরি। 

4/7

দু'লাখের ঘরে সোনার ভরি

সোনার দাম যে ২০২৬ সালের বিশ্বকেও ভোগাবে, তার ইঙ্গিতও দিচ্ছে বাবা ভাঙ্গার পূর্বাভাস। আরও অন্তত ১০ থেকে ৪০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে সোনার। যার জেরে প্রায় দু'লাখের ঘর ছোঁবে সোনার ভরি। 

5/7

পরমাণু যুদ্ধ

২০২৬ সালের দ্বিতীয় পূর্বাভাস হল তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ। পাশ্চাত্য পৃথিবীর উপর ভয়ংকর খারাপ প্রভাব পড়বে এর। রাশিয়া-আমেরিকা সম্পর্ক নামবে তলানিতে। হবে নিউক্লিয়ার ওয়ার। আর যদি এই দুই দেশের মধ্যে পরমাণুযুদ্ধ বাধে, তাহলে আর দেখতে হবে না। রসাতলে যাবে পৃথিবী। 

6/7

বিশ্ব জুড়ে দুর্যোগ

শুধু তাই নয়, ২০২৬ সালে ঘটবে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগও। সবটাই জলবায়ু পরিবর্তনের জেরেই। হবে বন্যা, বইবে হিট ওয়েভ, হবে ভূমিকম্প! আর কী বাকি থাকবে? বিশ্ব জুড়ে দুর্যোগ।

7/7

অভিশপ্ত ২০২৬?

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, ২০২৫ সালের মতোই ২০২৬ সালও হতে চলেছে এক ঘোর বিভীষিকার বছর। মানুষ আর কত লড়াই করবে অদৃষ্টের সঙ্গে? 

