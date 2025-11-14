English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baba Vanga's Unbelievable Predictions: বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর হাড়হিম ৭ পূর্বাভাসে উত্তাল বিশ্ব! ভারত নিয়ে যা বলেছেন তাতে উড়ল ঘুম...

Baba Vanga's 7 Unbelievable Predictions: রাতের ঘুম উড়ে যাবে? প্রায় তাই। সম্প্রতি বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর হাড়হিম ৭ পূর্বাভাসের কথা জানা গিয়েছে। তা নিয়ে উত্তাল সারা বিশ্ব! ভারত নিয়েও তিনি কিছু কথা বলেছেন। যা শুনলে সত্যিই আঁতকে উঠতে হবে!

| Nov 14, 2025, 08:07 PM IST
1/7

খরা ও দাবানল

বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিশ্বজুড়ে প্রধান শহরগুলিতে মারাত্মক খরা এবং জলের অভাব দেখা দেবে। ব্রিটেনে সম্প্রতি ১৯৩৫ সালের পর সবচেয়ে শুষ্ক জুলাই মাস ছিল। ১২ আগস্ট, ২০২২ তারিখে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে খরা (drought) ঘোষণা করেছিল। বিশেষজ্ঞের মতে, লন্ডনের এই খরা সম্ভবত নতুন বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। ফ্রান্স, ইতালি, পর্তুগাল এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতেও একই ধরনের সমস্যা হচ্ছে, যেখানে ভয়াবহ দাবানল এবং রেকর্ড-ভাঙা খরা দেখা দিচ্ছে।

2/7

অস্ট্রেলিয়া ও জাপানে বন্যা

বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ব্যাপক বন্যা নাড়িয়ে দেবে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে মাত্র চার দিনের মধ্যে আট মাসের সমপরিমাণ বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার সম্মুখীন হয় সিডনি। জাপান যখন এক শক্তিশালী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের (tropical storm) বিরুদ্ধে লড়ছে, তখন তার সরকারি আবহাওয়া পরিষেবা টোকিও এবং এর আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে বন্যার বিষয়ে একটি সতর্কতা জারি করেছিল।

3/7

৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা

বাবা ভাঙ্গার সবচেয়ে বেশি আলোচিত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি হল সেপ্টেম্বর ১১-র সন্ত্রাসী হামলা। জানা যায়, তিনি ১৯৮৯ সালে বলেছিলেন, ভয়ঙ্কর ইস্পাতের পাখিগুলো আমেরিকান ভাইদের আক্রমণ করবে, যার ফলে তারা পড়ে যাবে। নির্দোষ রক্ত বইবে এবং একটি ঘন ঝোপের মধ্যে নেকড়েরা গর্জন করবে। বিশ্বাসীরা দাবি করেন, টুইন টাওয়ার্স হল সেই "আমেরিকান ভাই" এবং ছিনতাই করা বিমানগুলি হলো "ইস্পাতের পাখি"। "ঝোপ" শব্দটির ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি হয়তো তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে (George W. Bush) ইঙ্গিত করে। যিনি পরবর্তীকালে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকান সামরিক শক্তির 'নেকড়ে'কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভাবা যায়!

4/7

রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন দুর্ঘটনা

২০০০ সালের অগাস্ট মাসে রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন কুরস্ক (Kursk) ব্যারেণ্টস সাগরে (Barents Sea) ডুবে যায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় জাহাজের ১১৮ জন নাবিকের সকলেই ডুবে মারা যান। ঘটনাটি বিশ্ব জুড়ে সাড়া ফেলে। বাবা ভাঙ্গা কি এই দুর্ঘটনারও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? বলা হয়, তিনি ১৯৮০ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে কুরস্ক "জল দিয়ে ঢেকে যাবে এবং সারা বিশ্ব এর জন্য কাঁদবে"। মিলগুলি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

5/7

কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ৪৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট

বাবা ভাঙ্গা-র বহু রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটি হল, তিনি নাকি বলেছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ৪৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হবেন। বাস্তবে দেখা যায়, জর্জ ডব্লিউ বুশের উত্তরসূরি হিসেবে বারাক ওবামা মুক্ত বিশ্বের ৪৪তম নেতা হন। এছাড়াও, তিনি সম্ভবত দেখেছেন যে, তথাকথিত "সাংস্কৃতিক যুদ্ধ (culture war)" কীভাবে বিকাশ লাভ করবে এবং একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ওবামার উত্তরসূরি হিসেবে কীভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থান ঘটবে। একটি বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন: "সকলে তাকে [ট্রাম্প?] এটি (যুদ্ধ) শেষ করার জন্য বলবে, কিন্তু ঘটবে উল্টোটা।"

6/7

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যিনি ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে স্বর্ণ মন্দিরে (Golden Temple) সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। সম্ভবত প্রতিশোধের অঙ্গ হিসেবেই, সেই বছরের অক্টোবরে তাঁর দুই শিখ দেহরক্ষী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এর বহু বছর আগে, ১৯৬৯ সালে, বাবা ভাঙ্গা ইন্দিরাকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "পোশাক তাকে ধ্বংস করবে।" "আমি ধোঁয়া আর আগুনের শিখার মধ্যে একটি কমলা-হলুদ পোশাক দেখতে পাচ্ছি।" এটা সত্য যে, যে দুর্ভাগ্যজনক দিনে দেহরক্ষীরা গুলি চালিয়েছিল, সেদিন ইন্দিরা গান্ধী একটি গেরুয়া (saffron) রঙের শাড়ি পরেছিলেন।

7/7

নিজের মৃত্যুর তারিখ এবং মন্দা

বলা হয়, বাবা ভাঙ্গা জোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মনে হয়, তিনি নিজের মৃত্যুর তারিখও আগে থেকে জানতে পেরেছিলেন। ১৯৯০ সালের এক সাক্ষাৎকারে, তিনি নাকি বলেছিলেন, তিনি ১১ আগস্ট, ১৯৯৬ তারিখে মারা যাবেন। হ্যাঁ, তাই ঘটেছিল। সম্প্রতি, একটি ভবিষ্যদ্বাণী সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে যে, বুলগেরিয়ার এই রহস্যবাদী বাবা ভাঙ্গা ২০২৬ সালে একটি উল্লেখযোগ্য "নগদ অর্থের সংকট (cash crush)" সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যে কারণে সোনার দাম নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাবে। এই দৃষ্টিহীন ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছিলেন, একটি গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যা পরের বছর সোনার দামকে আকাশচুম্বী করতে বাধ্য করবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

