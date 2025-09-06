৪ মাসে রোজগার ৪ গুণ! আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না এই ৩ রাশিকে, বলছেন বাবা ভাঙ্গা...
শনি দেব কুম্ভ রাশির প্রতি বিশেষভাবে করুণাময়। এটি শনির সাড়ে সাতির শেষ পর্যায়। বিদায়লগ্নে শনি দেব অনেক উপহার দেবেন। আপনার কর্মজীবনে অনুকূল পরিবর্তন আসবে যা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনি অর্থও পাবেন। আয়ের বিশাল বৃদ্ধি হতে পারে। জীবনে এক নতুন গতি অনুভব করবেন।
মিথুন রাশির অধিপতি বুধ এবং আগামী ৪ মাস এই জাতক/জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ। আপনি নতুন সুযোগ পাবেন। চাকরিজীবীরা নেতৃত্বে দেবেন কর্মস্থলে। হঠাৎ অর্থলাভ এবং অপ্রত্যাশিত সাফল্য আসবে। জীবনযাত্রার মান আরও ভালো হবে।
বৃষ রাশির অধিপতি শুক্র এবং ভাগ্য সাধারণত তাদের প্রতি সদয়। ২০২৫ সালে এই জাতকদের জন্য ভালো এবং তাঁরা আগামী ৪ মাসে প্রচুর অর্থ এবং সম্মান পেতে পারেন। বলা যেতে পারে যে, এটি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সময়।
২০২৫ সালের ৮ মাস কেটে গিয়েছে। হাতে আর ৪ মাস বাকি আছে। বাবা ভাঙ্গার মতে, এই তিন রাশির জাতকের জীবনে এই বছর নেমে আসবে ধনবর্ষা। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জানুন কোন ভাগ্যবান রাশির জাতক-জাতিকারা ২০২৫ সালে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবেন।
বুলগেরিয়ান নস্ত্রাদামুস বাবা ভাঙ্গার আজ আর কোনও ভূমিকার প্রয়োজন নেই। বারবার মিলেছে তাঁর ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি চোখে দেখতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ভবিষ্যৎ দেখেন অসাধারণ। এবার বাবা ভাঙ্গা বলছেন, আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না এই ৩ রাশিকে!