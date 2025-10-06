English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Baba Venga's Terrifying Prediction: ধেয়ে আসছে মৃত্যুর সুনামি, COVID-19-এর চেয়েও আরও ভয়ানক ভাইরাস, বলছেন বাবা ভাঙ্গা...

Baba Venga's Terrifying Prediction: ধেয়ে আসছে মৃত্যুর সুনামি, COVID-19-এর চেয়েও ভয়ংকর ভাইরাসে স্তব্ধ হবে বিশ্ব। চলে এল বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী....  

Oct 06, 2025, 06:48 PM IST
1/6

বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী

Baba Venga's Terrifying Prediction

তিনি বলকান নস্ট্রাদামুস। যা বলে গিয়েছেন তা হুবহু মিলেছে। ২০২৫ সালের প্রায় সব ভবিষ্যদ্বাণীই মিলেছে তাঁর। বাবা ভাঙ্গা যা বলেছেন, সত্যিই, তা-ই দেখা যাচ্ছে ইদানিং ফলছে! ফের চলে এল বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী।

2/6

বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী

Baba Venga's Terrifying Prediction

বাবা ভাঙ্গা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ঘটনা থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পর্যন্ত সকল ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যজনক। কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা ছিল! তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আজও মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয়।

3/6

বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী

Baba Venga's Terrifying Prediction

ভবিষ্যতে কী হবে? এই প্রশ্নটি সারা বিশ্বের মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে। অনেকেই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় নাম নস্ট্রাদামুস। এবং তারপরেই রহস্যময় বুলগেরিয়ান-বাবা ভাঙ্গা।  

4/6

বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী

Baba Venga's Terrifying Prediction

১৯১১-র ৩ অক্টোবর জন্ম বাবা ভাঙ্গার। ১৯৯৬ সালের ১১ অগস্ট মৃত্যু তাঁর। দীর্ঘ জীবন জুড়ে অত্যাশ্চর্য সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। আর বাবা ভাঙ্গা বলছেন যে, এবার ধেয়ে আসছে মৃত্যুর সুনামি। COVID-19-এর চেয়েও ভয়ংকর ভাইরাস দেখবে মানব সভ্যতা!  

5/6

বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী

Baba Venga's Terrifying Prediction

আজকের পরিবর্তনশীল জলবায়ু, ল্যাবে ভাইরাস তৈরি এবং জৈবিক যুদ্ধের সম্ভাবনার মতো উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী খুবই উদ্বেগজনক হতে পারে বলেই মত অনেকের...

6/6

বাবা ভাঙ্গার হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী

Baba Venga's Terrifying Prediction

আজ থেকে ৬৩ বছর পরে, অর্থাৎ ২০৮৮ সালে, পৃথিবীতে এক নতুন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। যার সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা যায়নি। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর, মানুষের দ্রুত হারে বৃদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা যাবে এবং অল্প বয়সে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে...  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা, এখনও বিপর্যস্ত পাহাড়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা, এখনও বিপর্যস্ত পাহাড়...

Bengal Weather Update: কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা, এখনও বিপর্যস্ত পাহাড়...

Bengal Weather Update: কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! উত্তরবঙ্গে জারি কমলা সতর্কতা, এখনও বিপর্যস্ত পাহাড়... 18
Hurun India Rich List 2025: ১২৪৯০ কোটির মালিকই ধনীতম অভিনেতা, ১৭ বছরে Miss India হওয়া নায়িকা তালিকায় দুয়ে!

Hurun India Rich List 2025: ১২৪৯০ কোটির মালিকই ধনীতম অভিনেতা, ১৭ বছরে Miss India হওয়া নায়িকা তালিকায় দুয়ে!

Hurun India Rich List 2025: ১২৪৯০ কোটির মালিকই ধনীতম অভিনেতা, ১৭ বছরে Miss India হওয়া নায়িকা তালিকায় দুয়ে! 7
North Bengal Flood: ভয়াবহ জলের তোড় কাড়ল প্রাণ! ঘর এখন কাদার স্তূপ, চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, হাহাকার...

North Bengal Flood: ভয়াবহ জলের তোড় কাড়ল প্রাণ! ঘর এখন কাদার স্তূপ, চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, হাহাকার...

North Bengal Flood: ভয়াবহ জলের তোড় কাড়ল প্রাণ! ঘর এখন কাদার স্তূপ, চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, হাহাকার... 7
Virat Kohli Retirement: বিদায় বিরাট; অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর ফেয়ারওয়েলের মঞ্চ তৈরি, আর দেখা যাবে না কোহলিকে...

Virat Kohli Retirement: বিদায় বিরাট; অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর ফেয়ারওয়েলের মঞ্চ তৈরি, আর দেখা যাবে না কোহলিকে...

Virat Kohli Retirement: বিদায় বিরাট; অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর ফেয়ারওয়েলের মঞ্চ তৈরি, আর দেখা যাবে না কোহলিকে... 6