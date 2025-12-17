English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mobile recharge plans: এয়ারটেল-জিও গ্রাহকদের জন্য বড় দুঃসংবাদ! একলাফে ২০% দাম বাড়ছে প্রিপেইড-পোস্টপেইড সব প্ল্যানেরই...

Mobile recharge plans hike:  ভালো নেটওয়ার্ক চাইলে, গুনতে হবে আরও বেশি টাকা। কারণ দাম বাড়ছে সব প্ল্যানের। 

| Dec 17, 2025, 09:01 PM IST
দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মধ্যবিত্তদের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। ২০২৬ সালে ৪জি থেকে ৫জি, সব প্ল্যানের দাম বাড়াতে চলেছে ভারতীয় টেলিকম কোম্পানিগুলি। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

৪জি থেকে ৫জি, সব প্ল্যানের দাম ১৬ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে ভারতীয় টেলিকম কোম্পানিগুলি। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

রিপোর্ট অনুসারে, প্রিপেইড এবং পোস্টপেইড, দুধরনেরই রিচার্জ প্ল্যানের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

টেলিকম কোম্পানিগুলো রিচার্জ প্ল্যানের দাম বৃদ্ধির ফলে প্রিপেইড এবং পোস্টপেইড উভয় ব্যবহারকারীদেরই পকেটে টান পড়তে চলেছে। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

শোনা যাচ্ছে, টেলিকম অপারেটররা কম দামের প্ল্যানগুলি সরিয়ে এবং প্রিমিয়াম প্যাকগুলিতে OTT স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা সীমিত করতে চলেছে। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

ফলে গ্রাহকদের প্রিমিয়াম প্যাকগুলির জন্য় গুনতে হবে চড়া মূল্য। শোনা যাচ্ছে, গত ৮ বছরের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থ বার বাড়তে চলেছে ট্যারিফ। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

এরফলে এয়ারটেলের ব্যবহারকারী প্রতি গড় আয় (ARPU) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

ওদিকে জিও-র ক্ষেত্রেও  রিলায়েন্সের প্রধান 5G বিনিয়োগগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং খরচও কমেছে। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

এর পাশাপাশি, ভোডাফোন আইডিয়াও তাদের ভবিষ্যৎ সময়োপযোগী তহবিল তৈরি করতে বাড়াতে পারে প্ল্যানের দাম। 

দাম বাড়ছে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের...

গ্রাহকদের জন্য ভারতীয় টেলিকম কোম্পানিগুলির বার্তা স্পষ্ট: আরও ভাল নেটওয়ার্ক পান, তবে আরও বেশি টাকা খরচ করে।

