Bengali New Year Rashifal: এই নববর্ষ একেবারেই 'শুভ' হবে না, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ছারখার হবে এঁদের জীবন; অর্থক্ষতি সম্পত্তিক্ষয়

| Apr 15, 2026, 06:00 PM IST

Bengali New Year Rashifal 1433: কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এই ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ সকলের পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। গ্রহ-অবস্থান অনুযায়ী অনেকেরই খারাপ কাটবে। ভুগবেন অন্তত চার রাশির জাতকজাতিকা। এঁদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। কাদের?

 

শুভ ১৪৩৩

রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেষে সূর্যের গোচর ঘটলে বৈশাখ মাসের শুরু। বৈশাখ শুরুর পরেই আসছে নানা শুভ যোগ। যেমন, ১৯ এপ্রিলে বৃষ রাশিতেই প্রবেশ করবেন শুক্র। তৈরি হবে মালব্য রাজযোগ। যা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এর পর ২২ এপ্রিল মীন রাশিতে শনির উদয়। আরও দিনকয়েক পরে ৩০ এপ্রিল মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন বুধ। তখন মেষ রাশিতে সূর্য ও বুধের যুতিতে তৈরি হবে বুধাদিত্য রাজযোগ। এরও পরে ১১ মে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন মঙ্গল।

শুভ নববৈশাখ

তাই আসন্ন নতুন বছরে ভাগ্য খুলছে ৪ রাশির জাতক-জাতিকার। কারা কারা? বৃষ রাশি, মিথুন রাশি। বৃষ রাশির জাতকদের দারুণ কাটবে বৈশাখ। বৃষ রাশিতে শুক্রের গোচরের ফলে গঠিত হবে মালব্য রাজযোগ। এই যোগের প্রভাবে দারুণ সময় যাবে বৃষ রাশির জাতকদের। মিথুন রাশির জাতকদের ক্ষেত্রেও বৈশাখ মাসটা শুরুই হবে ছক্কা হাঁকিয়ে। নতুন বাংলা বছরটি এঁদের পক্ষে সামগ্রিক ভাবে ভালো হবে।

সকলের শুভ নয়

কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এই ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ সকলের পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। গ্রহ-অবস্থান অনুযায়ী অনেকেরই খারাপ কাটবে। ভুগবেন অন্তত চার রাশির জাতকজাতিকা। এঁদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। কাদের?

মেষ

শনির কবলে রয়েছেন এই মেষ। সাড়েসাতির কবলে রয়েছেন মেষ রাশির জাতকজাতিকারা। তাই এই ১৪৩৩ এঁদের মোটেই ভালো কাটবে না। এঁদের প্রচণ্ড সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে। যে কোনও দিক থেকে বিপদ আসতে পারে। এঁদের আর্থিক সংকটও দেখা দিতে পারে। অন্যথায় বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন এঁরা। কর্মক্ষেত্রেও বিপদ ওত পেতে থাকবে এঁদের। 

বৃশ্চিক

নতুন বাংলা বছর ১৪৩৩ বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটেই ভাল যাবে না। মানসিক চাপ বাড়বে, শরীরের সমস্যা বাড়বে। এই রাশির জাতক-জাতিকারা হঠাৎ কোনও প্রতিকূলতার মুখে পড়তে পারেন। সঞ্চিত টাকা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। বছরটি যত এগোবে সমস্যা তত বাড়বে। 

কুম্ভ

কুম্ভ রাশির মানুষদেরও এই বাংলা সনে সতর্ক থাকতে হবে। সমস্যা আসতেই থাকবে। এঁরা নানা রকম মুশকিলে পড়তে পারেন। সঞ্চয় কম হবে, পরে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। অশান্তিতে ভুগবেন। সঙ্গীর সঙ্গে রাগারাগি থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। সুতরাং, এই ১৪৩৩ সনে মাথা ঠান্ডা করে চলুন।

মীন

এ বছরটা মীন রাশির ব্যক্তিদের জন্যও বেশ খারাপ হতে চলেছে। মীন রাশিতে এখন শনি রয়েছেন। মানে, মীন রাশির জাতকেরা শনির কবলে রয়েছেন। মীন রাশির অনেক ব্যক্তিই শনির সাড়েসাতিতে ভুগবেন। এঁদের কাজে বাধা আসবে। এঁরা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে পারেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

