/দুই সনাতনের পুজো! বদলের বাংলায় সাবেকিয়ানায় ফিরল আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘ

Durga Puja 2026: এবছর মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকে সম্মান জানাচ্ছে আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘ। এবছর তাদের থিম 'সনাতন'।
বাঙালির প্রাণের উত্সবের আধুনিকতা ছোঁয়া। দুর্গাপুজোয় থিমের ছড়াছড়ি। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, কার্যত হারাতে পুজোর আসল জৌলুস।
দুর্গাপুজো যেন হয়ে উঠেছিল শিল্পের প্রদর্শন বা এক্সিবিশন। বিগত জমানায় হারিয়ে গিয়েছিল বাঙালি সেই প্রাণের পুজোটাই।
বদলের বাংলায় ফের শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম সাবেকি জমিদার বাড়ির দালান উঠে এল আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘে।
থিমের চমক, বরং দুর্গাপুজোয় ফিরুক সাবেকিয়ানা, ঘরোয়া মেজাজই। দেবীর আরাধনা হোক নিষ্ঠাচারে। এমনই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এবছর মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকে সম্মান জানাচ্ছে আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘ। এবছর তাদের থিম 'সনাতন'। আবার প্রতিমা শিল্পীর নামও সনাতন, সনাতন দিন্দা।