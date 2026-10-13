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দুই সনাতনের পুজো! বদলের বাংলায় সাবেকিয়ানায় ফিরল আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘ

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 13, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:42 PM IST

Durga Puja 2026:  এবছর মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকে সম্মান জানাচ্ছে আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘ। এবছর তাদের থিম 'সনাতন'। 

দুর্গাপুজোয় থিমের ছড়াছড়ি1/5

দুর্গাপুজোয় থিমের ছড়াছড়ি

বাঙালির প্রাণের উত্‍সবের আধুনিকতা ছোঁয়া। দুর্গাপুজোয় থিমের ছড়াছড়ি। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, কার্যত হারাতে পুজোর আসল জৌলুস।

 

বাঙালি সেই প্রাণের পুজো...2/5

বাঙালি সেই প্রাণের পুজো...

দুর্গাপুজো যেন হয়ে উঠেছিল  শিল্পের প্রদর্শন বা এক্সিবিশন। বিগত জমানায় হারিয়ে গিয়েছিল  বাঙালি সেই প্রাণের পুজোটাই। 

 

জমিদার বাড়ির দালান পুজো3/5

জমিদার বাড়ির দালান পুজো

 বদলের বাংলায় ফের শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম সাবেকি জমিদার বাড়ির দালান উঠে এল আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘে।

 

মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা4/5

মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা

 থিমের চমক, বরং দুর্গাপুজোয় ফিরুক সাবেকিয়ানা, ঘরোয়া মেজাজই। দেবীর আরাধনা হোক নিষ্ঠাচারে। এমনই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

 

দুই সনাতনের পুজো!5/5

দুই সনাতনের পুজো!

এবছর মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকে সম্মান জানাচ্ছে আনোয়ার শাহ রোড উদয়ন সংঘ। এবছর তাদের থিম 'সনাতন'। আবার প্রতিমা শিল্পীর নামও সনাতন, সনাতন দিন্দা।

 

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