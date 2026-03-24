Badshah Wedding: গোপনও কথাটি রইল না গোপনে, ডিভোর্সের ৬ বছর পর চুপিচুপি ফের বিয়ের পিঁড়িতে বাদশা: ভাইরাল ছবি

| Mar 24, 2026, 03:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের জনপ্রিয় র‍্যাপার ও গায়ক বাদশার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহলের শেষ নেই। সেই কৌতূহলের আগুনে এবার ঘৃতাহুতি দিল নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবি।   

শোনা যাচ্ছে, দীর্ঘদিনের বান্ধবী তথা পঞ্জাবি অভিনেত্রী ও মডেল ইশা রিখির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বাদশা। যদিও বাদশা নিজে এই বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি, তবে ইশার মা পুনম রিখির সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এখন অন্য কথাই বলছে।  

সম্প্রতি পুনম রিখি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে বাদশাকে বাদামী রঙের কুর্তা এবং সোনালী রঙের সাফা (পাগড়ি) পরে দেখা গিয়েছে।   

অন্যদিকে, ইশা সেজেছিলেন চিরাচরিত লাল রঙের সালওয়ার কামিজে। একটি ছবিতে দুজনকে বিয়ের মালা পরা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, যা দেখে নেটিজেনদের ধারণা— তাঁরা বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছেন।   

পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে তোলা এই ছবিগুলোতে জুটির মুখে ছিল চওড়া হাসি। পুনম এই ছবিগুলোর ক্যাপশনে লিখেছেন, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।" আর এই মন্তব্যই জল্পনাকে প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে।  

বাদশা এবং ইশার সম্পর্কের শুরুটা প্রায় চার বছর আগে। শোনা যায়, এক বন্ধুর মারফত একটি পার্টিতে তাঁদের আলাপ হয়েছিল। সেখান থেকেই ভালো লাগা এবং প্রেম। ইশা রিখি পাঞ্জাবি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত মুখ।   

২০১৩ সালে 'জট বয়েজ পুত জট্টন দে' ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জগতে অভিষেক। ২০১৮ সালে বরুণ ধাওয়ানের 'নবাবজাদে' ছবির মাধ্যমে বলিউডেও পা রাখেন তিনি।  

এটি বাদশার দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে জেসমিন মাসিহ-র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে, যার নাম জেসেমি গ্রেস মাসিহ সিং। তবে ২০২০ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ২০২৪ সালে একটি পডকাস্টে নিজের প্রথম বিয়ে ভাঙার কারণ খোলসা করেছিলেন বাদশা।   

তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা দুজনেই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন যে তাঁদের একসঙ্গে থাকাটা তাঁদের মেয়ের জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করছে না। বর্তমানে তাঁদের মেয়ে লন্ডনে থাকে।  

এখন দেখার বিষয়, নতুন এই জীবনের খবর বাদশা নিজে কবে অফিসিয়ালি তাঁর অনুরাগীদের জানান। আপাতত ভাইরাল ছবিগুলো ঘিরেই সরগরম নেট দুনিয়া।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেবেন কর্কট, কথা বলে মন হালকা করতে পারেন মীন 12
Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মেষ-মীনের অর্থ অপব্যয়, তুলার সম্পর্কে দূরত্ব : পড়ুন আজকের রাশিফল 12
Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

Horoscope Today: মিথুনের পেশায় শুভ, কর্কটের দুশ্চিন্তামুক্তি, কন্যার আর্থিক লাভ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে 12
Actress Kunickaa Sadanand: ২ বিয়ে-২ লিভ ইন প্লাস একাধিক পুরুষসঙ্গ: ৬২-তে পৌঁছে ফের ছাদনাতলায় কুমার শানুর Ex

Actress Kunickaa Sadanand: ২ বিয়ে-২ লিভ ইন প্লাস একাধিক পুরুষসঙ্গ: ৬২-তে পৌঁছে ফের ছাদনাতলায় কুমার শানুর Ex

Actress Kunickaa Sadanand: ২ বিয়ে-২ লিভ ইন প্লাস একাধিক পুরুষসঙ্গ: ৬২-তে পৌঁছে ফের ছাদনাতলায় কুমার শানুর Ex 10