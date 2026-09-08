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বিদেশে ইয়াট ভ্রমণ! বিতর্ক ঘিরে থাকা বাগেশ্বর বাবা কত কোটি সম্পত্তির মালিক?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 08, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:19 PM IST

Bageshwar Baba Net Worth: ধর্মীয় বক্তা হিসেবে পরিচিত  বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী কত কোটি সম্পত্তির মালিক? 

 

বাগেশ্বর বাবার বিতর্কিত মন্তব্য1/8

বাগেশ্বর বাবার বিতর্কিত মন্তব্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোয় বাঙালির মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বাগেশ্বর বাবা তথা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। 

বাগেশ্বর বাবাকে নিয়ে বিতর্ক2/8

বাগেশ্বর বাবাকে নিয়ে বিতর্ক

তবে বিতর্কে জড়ানোর ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন বাগেশ্বর বাবা।

বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তি3/8

বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তি

জানেন কি, ধর্মীয় বক্তা হিসেবে পরিচিত  বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী কত কোটি সম্পত্তির মালিক? 

বাগেশ্বর বাবার দিব্য দরবার4/8

বাগেশ্বর বাবার দিব্য দরবার

'দিব্য দরবার' দিয়ে পরিচিতি গড়ে ওঠে বাগেশ্বর বাবার। বিভিন্ন মানুষ তাঁদের সমস্যা সমাধানের আশায় ছুটে আসেন এই দিব্য দরবারে।

বাগেশ্বর বাবার পরিচিতি5/8

বাগেশ্বর বাবার পরিচিতি

তবে এই দিব্য দরবার নিয়ে বিতর্কও ছড়ায়। পরবর্তীতে এই দিব্য দরবারের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে পরিচিতি বাড়ে বাগেশ্বর বাবার। 

বাগেশ্বর ধাম6/8

বাগেশ্বর ধাম

বাগেশ্বর বাবাকে কেন্দ্র করে বাগেশ্বর ধাম রীতিমতো পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাস্তা, খাবারের দোকান ও হোটেল গড়ে উঠেছে।

বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তি আনুমানিক...7/8

বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তি আনুমানিক...

বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য থেকে অনুমান বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৯ থেকে ২০ কোটি টাকা। 

বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তি ঘিরেও জল্পনা8/8

বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তি ঘিরেও জল্পনা

তবে কোথাও তাঁর সম্পত্তির নিশ্চিত পরিমাণের উল্লেখ নেই। ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর আয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবি প্রকাশিত হয়েছে। 

TAGS:
Bageshwar Baba Net Worth
Bageshwar Baba

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