/বিদেশে ইয়াট ভ্রমণ! বিতর্ক ঘিরে থাকা বাগেশ্বর বাবা কত কোটি সম্পত্তির মালিক?

Bageshwar Baba Net Worth: ধর্মীয় বক্তা হিসেবে পরিচিত বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী কত কোটি সম্পত্তির মালিক?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোয় বাঙালির মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বাগেশ্বর বাবা তথা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী।
তবে বিতর্কে জড়ানোর ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন বাগেশ্বর বাবা।
জানেন কি, ধর্মীয় বক্তা হিসেবে পরিচিত বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী কত কোটি সম্পত্তির মালিক?
'দিব্য দরবার' দিয়ে পরিচিতি গড়ে ওঠে বাগেশ্বর বাবার। বিভিন্ন মানুষ তাঁদের সমস্যা সমাধানের আশায় ছুটে আসেন এই দিব্য দরবারে।
তবে এই দিব্য দরবার নিয়ে বিতর্কও ছড়ায়। পরবর্তীতে এই দিব্য দরবারের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে পরিচিতি বাড়ে বাগেশ্বর বাবার।
বাগেশ্বর বাবাকে কেন্দ্র করে বাগেশ্বর ধাম রীতিমতো পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাস্তা, খাবারের দোকান ও হোটেল গড়ে উঠেছে।
বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য থেকে অনুমান বাগেশ্বর বাবার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৯ থেকে ২০ কোটি টাকা।
তবে কোথাও তাঁর সম্পত্তির নিশ্চিত পরিমাণের উল্লেখ নেই। ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর আয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবি প্রকাশিত হয়েছে।