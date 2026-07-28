/নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল গাড়ি! অকালে প্রাণ হারালেন শিক্ষক, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন জনপ্রিয় পরিচালক

Nepali Director injured: মাল ব্লকের বাগরাকোটে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গভীর রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা যান শিক্ষক বিকাশ বিশ্বকর্মা। আহত হয়েছেন সিনেমা পরিচালক-সহ আরও তিনজন। গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে স্থানীয় যুবকরা উদ্ধার কাজ চালান। অন্যদিকে, মেটেলির সামসিংয়ে অপর এক দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন ৯ জন।
অরূপ বসাক: বাগরাকোটে গভীর রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা! নিহত শিক্ষক, আহত নেপালি চলচ্চিত্র পরিচালক-সহ ৩। ওয়াশাবাড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল গাড়ি, একই রাতে সামসিংয়ে আরও এক দুর্ঘটনায় জখম ৯। প্রতীকী ছবি
মাল ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াশাবাড়ি এলাকায়, রাত ১টা নাগাদ। বাগরাকোট থেকে চারজন আরোহী নিয়ে একটি ছোট গাড়ি শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়িটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বাগডোগরা সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিকাশ বিশ্বকর্মা (৪৬)। প্রতীকী ছবি
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বিখ্যাত নেপালি চলচ্চিত্র পরিচালক উদীপ থাপা, বাদল বিশ্বকর্মা এবং সবিন থাপা। পুলিস জানিয়েছে, গাড়িতে থাকা চারজনই বাগরাকোটের লিশ রিভার এলাকার বাসিন্দা। জখম বাদল বিশ্বকর্মাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রতীকী ছবি
স্থানীয় বাসিন্দা ভারত গুপ্তা প্রথম দুর্ঘটনাটি দেখতে পেয়ে যুবকদের খবর দেন। ধীরজ শর্মা, রাহুল, সুশীল ও মুকেশ সাহানি নামে কয়েকজন যুবক টানা এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আহতদের উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে পুলিস, দমকল, ক্রেন ও জেসিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শেষ করে এবং আহতদের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতীকী ছবি
একই রাতে মেটেলি ব্লকের সামসিং চা বাগান এলাকাতেও ঘটে বড় সড়ক দুর্ঘটনা। সামসিংয়ের দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জন যাত্রী আহত হন।স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য আহতদের মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রতীকী ছবি
বাগরাকোট ও সামসিং—দুটি ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে যথাক্রমে মালবাজার থানা ও স্থানীয় পুলিস। ঠিক কী কারণে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। প্রতীকী ছবি