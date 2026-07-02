/জেল থেকে জিতে কাউন্সিলর: খুন থেকে নিয়োগ দুর্নীতি, বারংবার CBI স্ক্যানারে! উল্কাগতিতে উত্থান দেবরাজের

Debraj Chakraborty Arrested: ৭ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সীকেও ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ পুলিসের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাগুইআটির 'তোলাবাজে'র খেল খতম! ৭ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। রেডারের তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সীও! রাজারহাট গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ককে ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাবাদ করে পুলিস। বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর নথি ও ল্য়াপটপ। দেবরাজের একটি মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করেছে।
সাল ২০১১। রাজ্যে পালাবদলের পর কার্যত রকেটের গতিতে উত্থান দেবরাজের।
প্রথম তৃণমূলের সরকারে মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করতে শুরু করে দেবরাজ। সেই সূ্ত্রে অল্প সময়েই রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি।
২০১৫ সালে বিধাননগর পুরভোট টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছাড়েন দেবরাজ। তত্কালীন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু ও তৃণমূলের রাজ্য়সভার সাংসদ দোলা সেনের সঙ্গে বিবাদ চরমে পৌঁছেছিল। শোনা যায়, সেই কারণে দেবরাজকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল।
দেবরাজ চলে যান কংগ্রেসে। কংগ্রেসের টিকিটে জিতেই বিধাননগর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলরও হন।
ভোটে দিতে ফের তৃণমূলে। ২০১৫ সালেই দলের তত্কালীন যুব সভাপতি অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায় হাত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে।
একুশের বিধানসভা ভোটে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রে দেবরাজের স্ত্রী অদিতি মুন্সীকে প্রার্থী করে তৃণমূল। জিতে বিধায়ক হন তিনি।
২০২২ সালে দ্বিতীয় বার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন দেবরাজ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সভাপতি থাকাকালীন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি করা হয় দেবরাজকে।
তৃণমূলের অন্দরের 'অভিষেকের লোক' হিসেবে পরিচিত ছিলেন দেবরাজ। গত বিশ্বকাপে দেবরাজ দেখা গিয়েছিল কাতারে। গ্যালারিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অদিতিও।