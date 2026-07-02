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জেল থেকে জিতে কাউন্সিলর: খুন থেকে নিয়োগ দুর্নীতি, বারংবার CBI স্ক্যানারে! উল্কাগতিতে উত্থান দেবরাজের

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 02, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:27 PM IST

Debraj Chakraborty Arrested:   ৭ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। তাঁর স্ত্রী  প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সীকেও ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ পুলিসের।

৭ দিনের পুলিসি হেফাজতে দেবরাজ1/9

৭ দিনের পুলিসি হেফাজতে দেবরাজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাগুইআটির 'তোলাবাজে'র খেল খতম! ৭ দিনের পুলিসি হেফাজতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। রেডারের তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সীও! রাজারহাট গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ককে ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাবাদ করে পুলিস। বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর নথি ও ল্য়াপটপ। দেবরাজের একটি মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করেছে।

 

রকেটে গতিতে উত্থান2/9

রকেটে গতিতে উত্থান

সাল ২০১১। রাজ্যে পালাবদলের পর কার্যত রকেটের গতিতে উত্থান দেবরাজের।

পূর্ণেন্দু বসুর আপ্ত সহায়ক3/9

পূর্ণেন্দু বসুর আপ্ত সহায়ক

 প্রথম তৃণমূলের সরকারে মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করতে শুরু করে দেবরাজ। সেই সূ্ত্রে অল্প সময়েই রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি।

 

তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি4/9

তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি

২০১৫ সালে বিধাননগর পুরভোট টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছাড়েন দেবরাজ।  তত্‍কালীন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু ও তৃণমূলের রাজ্য়সভার সাংসদ দোলা সেনের সঙ্গে বিবাদ চরমে পৌঁছেছিল। শোনা যায়, সেই কারণে দেবরাজকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল।

 

কংগ্রেসে টিকিটে ভোটে জয়5/9

কংগ্রেসে টিকিটে ভোটে জয়

দেবরাজ চলে যান কংগ্রেসে। কংগ্রেসের টিকিটে জিতেই বিধাননগর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলরও হন।

 

অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে6/9

অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে

ভোটে দিতে ফের তৃণমূলে। ২০১৫ সালেই দলের তত্‍কালীন যুব সভাপতি অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায় হাত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে।

 

একুশের প্রার্থী স্ত্রী অদিতি মুন্সী7/9

একুশের প্রার্থী স্ত্রী অদিতি মুন্সী

একুশের বিধানসভা ভোটে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রে দেবরাজের স্ত্রী অদিতি মুন্সীকে প্রার্থী করে তৃণমূল। জিতে বিধায়ক  হন তিনি।

 

কাউন্সিলর দেবরাজ8/9

কাউন্সিলর দেবরাজ

২০২২ সালে দ্বিতীয় বার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন দেবরাজ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সভাপতি থাকাকালীন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি করা হয় দেবরাজকে।

 

'অভিষেকের লোক'9/9

'অভিষেকের লোক'

 তৃণমূলের অন্দরের 'অভিষেকের লোক' হিসেবে পরিচিত ছিলেন দেবরাজ। গত বিশ্বকাপে দেবরাজ দেখা গিয়েছিল কাতারে। গ্যালারিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অদিতিও।

 

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