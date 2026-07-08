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২০ দিনে সেনার রেকর্ড! স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, নবনির্মিত দুধিয়া বেইলি ব্রিজের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 08, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:53 PM IST

Bailey Bridge inaugurated: গত ১৬ জুন বালাসন নদীতে প্রবল জলোচ্ছাসে ভেঙে পড়ে দুধিয়ার অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতুটি। ফলে শিলিগুড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মিরিক। 

 

 

দুধিয়ায় বেইলি ব্রিজ1/6

দুধিয়ায় বেইলি ব্রিজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সময় লাগল মাত্র ২০ দিন। সেনা বাহিনীর তত্‍পরতায় ফের জুড়ল শিলিগুড়ি-মিরিক। বালাসনের নদীর উপর তৈরি হল বেইলি ব্রিজ। নবান্নে বসে সেই ব্রিজের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ভারী বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে অস্থায়ী সেতু2/6

ভারী বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে অস্থায়ী সেতু

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যয়। গত ১৬ জুন বালাসন নদীতে প্রবল জলোচ্ছাসে ভেঙে পড়ে দুধিয়ার অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতুটি। ফলে শিলিগুড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মিরিক। 

 

বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ3/6

বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

 মিরিক থেকেও দুধিয়া যাওয়ার আর কোনও উপায় ছিল না। চরম দুর্ভোগে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দুর্ভোগের অবসান4/6

দুর্ভোগের অবসান

অবশেষে সেই দুর্ভোগে অবসান ঘটল। এক সপ্তাহ আগে পায়ে হেঁটে বেইলি ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল। আজ, বুধবার থেকে গাড়ির চাকাও গড়াল।

 

রেকর্ড সময়ে সেতু বানাল সেনা5/6

রেকর্ড সময়ে সেতু বানাল সেনা

দুধিয়া সেতু ভেঙে পড়ার যুদ্ধকালীন তত্‍পরতা কাজ শুরু করে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। মাত্র ২০ দিনের রেকর্ড সময়ে শেষ হল সেতু তৈরির কাজ।

 

দুধিয়ায় বেইলি সেতুর উদ্বোধন6/6

দুধিয়ায় বেইলি সেতুর উদ্বোধন

আজ, বুধবার নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি দুধিয়া বেইলি সেতুর উদ্বোধন করে সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

 

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