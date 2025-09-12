English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Baisakhi-Sovan Anniversary: 'তোমায় নতুন করে পাব বলে...', শোভনের প্রেমে নতুন করে বৈশাখী...

Sovan-Baishakhi: বিশেষ দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্য়ায় বিশেষ জনের উদ্দেশে দিলেন আদুরে বার্তা। স্মৃতিরসরণী বেয়ে হাঁটলেন ১৭ বছর আগে। লিখলেন...

| Sep 12, 2025, 06:17 PM IST
শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ তাঁদের জীবনে বিশেষ দিন। তাই বরাবরই মতো ট্রোল এবং অশোভন কথায় মাথা ঘামাতে নারাজ। তাই বিশেষ দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্য়ায় বিশেষ জনের উদ্দেশে দিলেন আদুরে বার্তা।  

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

শুক্রবার নিজেদের বিশেষ দিনে আরও একবার সোশাল মিডিয়ায় খোলামেলা পোস্টে শোভনকে ভালোবাসায় ভরালেন বৈশাখী। স্মৃতিরসরণী বেয়ে হাঁটলেন ১৭ বছর আগে।

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

সোশ্য়াল মিডিয়ায় বৈশাখী লিখলেন, 'শুভ ইউ অ্যান্ড মি দিবস। ১৭ বছর আগে আমদের আকস্মিকভাবে দেখা হয়। কিন্তু তোমার প্রেমে পড়া তো নিয়তির ছিল। ভালোবাসাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে… চিরকাল তোমায় ভালোবাসব।'

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁদের একসঙ্গে থাকা থেকে শুরু করেছে একই রঙের পোশাক পরে প্রকাশ্যে আসা- সবকিছু নিয়েই কথাবার্তা হয়। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেন না এই জুটি। 

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি আদালতে খারিজ হয়ে গিয়েছে স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শোভনবাবুর বিচ্ছেদের মামলা। একইসঙ্গে খারিজ হয়েছে একসঙ্গে থাকতে চেয়ে করা রত্নাদেবীর মামলা। 

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

তা নিয়েও শোভন-বৈশাখীর কোনও আক্ষেপ নেই। তাঁরা সেইসব উড়িয়ে দিয়ে একত্রে আগে যেমন ছিলেন এখনও তেমন আছেন। 

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

বরং বৈশাখী জোর গলায় বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গে শোভনের সম্পর্ক তলানিতে এলে, আমিই শোভনকে মুক্তি দেব। জোর করে অধিকার বোধের মানুষ আমি নই। শোভন মুক্ত পুরুষ।'

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

লড়ায়েই কথা জারি রেখে বৈশাখী জানিয়েছিলেন, লড়াইয়ের মধ্যেই আমরা ভালবাসার রসদ খুঁজে নিই। শোভন আমায় বলেছে, যতদিন বাঁচব, আমি সুন্দর করে সংসার করতে চাই। আমার জয়ী মনে হয়, যখন ওঁকে ডাক্তার বলে আর ইনসুলিনের দরকার নেই। 

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

শোভন মনে করেন, নৈতিক জয় পেয়েছেন। তাই বৈশাখী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রাক্তন মেয়র বলেছিলেন, 'ডেফিনেটলি বৈশাখী বড় শক্তি আমার। বৈশাখীর সঙ্গে হৃদয়ের মিল। ১২ সেপ্টেম্বর আমরা হাতে হাত দিয়ে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আজ সেটা সম্পূর্ণভাবে সিলমোহর পড়ল।'

শোভন চট্টোপাধ্য়ায়কে ভালবাসায় ভরালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

শোভনের কথায়, 'জীবনে চলার পথে এই ৮ বছর ধরে, বৈশাখীর সঙ্গে এক অটুট সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমার। এই সম্পর্ক আমি অর্জন করেছি। মনের থেকে, হৃদয়ের থেকে পাওয়া সম্পর্ক বৈশাখী। বৈশাখী সঙ্গে থাকলে আমি আরও দূর যেতে পারব।'

