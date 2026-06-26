/মধ্যবিত্তের হেঁশেলে কোপ: একধাক্কায় বিরাট বাড়ল আপনার রোজের পাউরুটির দাম, বিপাকে রাজ্যের ৩ হাজার বেকারি

West Bengal bread price hike: সকালের জলখাবার হোক বা বিকেলের টিফিন, পাউরুটি ছাড়া মধ্যবিত্ত বাঙালির একপ্রকার চলেই না। স্যান্ডউইচ, টোস্ট কিংবা ডিম-পাউরুটি-- প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এর উপস্থিতি প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে। কিন্তু এবার সাধারণ মানুষের সেই প্রাত্যহিক অভ্যাসেই বড়সড় কোপ পড়তে চলেছে। রাতারাতি বাড়তে চলেছে পাউরুটির দাম, যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই আমজনতার হেঁশেলের খরচ আরও একদফা বৃদ্ধি পাবে।
কেন্দ্রের নতুন জ্বালানি নির্দেশিকাহঠাৎ পাউরুটির এই মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সাম্প্রতিক একটি প্রশাসনিক নির্দেশিকা। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ইন্ডিয়ান অয়েলের সূত্রের খবর।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আগামী তিন মাস শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কোনও খোলা পাত্র, জ্যারিকেন বা ড্রামে পেট্রল-ডিজেল বিক্রি করা যাবে না। পাম্পগুলি থেকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়িতেই জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে (ব্যতিক্রম শুধু জলপথ পরিবহণ)।
আর এই নির্দেশিকার জেরেই চরম বিপাকে পড়েছে রাজ্যের বেকারি ও বিস্কুট কারখানাগুলো। কারণ, অধিকাংশ বেকারিতেই চুল্লি ও যন্ত্রাংশ চালানোর জন্য প্রধান জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহৃত হয়। খোলা পাত্রে ডিজেল কেনা বন্ধ হওয়ায় কারখানার যন্ত্র চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের প্রায় ৩ হাজার বেকারি ও বিস্কুট কারখানা ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে। প্রয়োজনীয় জ্বালানি না মেলায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৯৫ শতাংশ বেকারি তাদের উৎপাদন অর্ধেক করে দিতে বাধ্য হয়েছে।
এমনকি, গ্রামীণ এলাকার বেশ কিছু ছোট বেকারি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় ২৫ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের রুজি-রুটির ওপর গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
উৎপাদন তলানিতে ঠেকায় তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে সামগ্রিক জোগানে। রাজ্য জুড়ে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ পাউরুটি ও বেকারি পণ্য সরবরাহ করা হত, তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।
সরবরাহ কম থাকার সুবাদে ইতোমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাড়তি দামে পাউরুটি বিক্রির অভিযোগ আসতে শুরু করেছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য দফতরের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে একটি জরুরি চিঠি পাঠানো হয়েছে।
সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, কেন্দ্র সরকার যদি এই নির্দেশিকা দ্রুত প্রত্যাহার না করে, তবে উৎপাদন ব্যয় সামাল দিতে পাউরুটির দাম সরকারিভাবে বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা থাকবে না।
প্রশাসনিক স্তরে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার আগেই বাজারের একাধিক নামী ব্র্যান্ড ইতিমধ্যেই দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তালিকায় রয়েছে মডার্ন, ব্রিটানিয়া, মেট্রো গোল্ড, শুভনারায়ণ এবং ব্যারনের মতো বড় বড় সংস্থা।
৪০০ গ্রাম (১ পাউন্ড) হোয়াইট স্লাইসড ব্রেড
পূর্বের দাম ৩৬ টাকা
বর্তমান দাম ৪০ টাকা
মূল্যবৃদ্ধি ৪ টাকা
৪০০ গ্রাম হোলউইট এবং মাল্টিগ্রেন ব্রেড ৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে
নিত্যপ্রয়োজনীয় এই খাদ্যপণ্যের দাম একধাক্কায় এতটা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মাসিক বাজেটে বড়সড় টান পড়তে চলেছে।
এখন দেখার, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং এই বৃহৎ শ্রমনির্ভর বেকারি শিল্পকে বাঁচাতে প্রশাসনিক স্তরে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।