Christmas 2025: বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ! ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের...

Zee News Bengali
Christmas 2025: বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ! ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের...

হুগলি জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক নির্দশন ব্যান্ডেল চার্চ। বছরভরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে চারশোর বছরের পুরনো এই চার্চে। তবে বড় সবচেয়ে বেশি হয় বড়দিনে।

Dec 22, 2025, 05:51 PM IST

হুগলি জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক নির্দশন ব্যান্ডেল চার্চ। বছরভরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে চারশোর বছরের পুরনো এই চার্চে। তবে বড় সবচেয়ে বেশি হয় বড়দিনে।

বিধান সরকার: বছর শেষে উত্‍সবের আমেজ। আসছে বড়দিন। সেজে উঠেছে ব্যান্ডেল চার্চ। ডিসেম্বর মাস পড়তেই বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনাও।

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

হুগলি জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক নির্দশন ব্যান্ডেল চার্চ। চারশোর বছরের পুরনো এই পর্তুগীজ চার্চ বহু ইতিহাসের সাক্ষী।

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

 সালটা ১৫৩৬। সদূর পর্তুগাল থেকে বাণিজ্য করতে হুগলির সপ্তগ্রামে আসেন একদল মানুষ। গঙ্গার তীরে ধীরে ধীরে বসতি গড়ে ওঠে পর্তপীজ বণিকদের। 

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

 গোয়া থেকে অগস্টিন ফাদারদের ব্য়ান্ডেলে একটা ছোট চার্চও তৈরি করেন পর্তুগীজরা। কিন্তু মুঘল সম্রাট শাজাহানের যুদ্ধের সময় সেই চার্চ ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর শাহাজাহানই আবার চার্চের জন্য় জমি ও টাকা দেন। একই জায়গায় ফের তৈরি হয় চার্চ। 

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

সেই চার্চই আজকের ব্যান্ডেল চার্চ। এই চার্চে রয়েছে মাদার মেরীর স্মারক চাদের একটি টুকরো। চার্চ তৈরির সময়ে যা আনা হয়েছিল লিসবন থেকে। 

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

 চার্চেই পাশে গঙ্গা।  চারশোর বছর গঙ্গা থেকে নাকি পাওয়া গিয়েছিল মাদার মেরী মূর্তি! চার্চের প্রদর্শনী কক্ষে দেখতে পাওয়া যায় ৩৫ ফুট লম্বা কাঠের মাস্তুল।  

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

কথিত আছে, ব্যান্ডেল তখন পর্তপীজদের উপনিবেশ। ১৬৫৫ সালে বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মুখে একটি পর্তুগীজ। প্রাণ বাঁচাতে মাদার মেরীর শরণাপন্ন হয় জাহাজের নাবিক।

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

 মাদার মেরীকে বলেন, জাহাজ যদি রক্ষা পায়, তাহলে পথে প্রথম যে চার্চটি দেখবেন, সেখানেই কৃতজ্ঞতা চিহ্ন হিসেবে জাহাজের মাস্তুলটি দান করবেন।  জাহাজটি রক্ষা পায়।

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

 একদিন সকালে গঙ্গার দিয়ে যাওয়ার সময়ে ব্য়ান্ডেল চার্চ দেখতে পান জাহাজের নাবিক। প্রতিশ্রুতি চার্চে জাহাজের মাস্তুল দান করেন তিনি।

বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ!

বছরভরই ব্যান্ডেল চার্চে পর্যটকদের আনোগোনা লেগে থাকে। তবে বড়দিনের সময়ে ভীড় সবচেয়ে বেশি হয়।

