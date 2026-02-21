English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Banga Bibhushan & Banga Bhushan 2026: অনন্ত মহারাজ থেকে নচিকেতা, গণেশ হালুই থেকে শ্রীজাত! বঙ্গ সম্মানে ভূষিত একঝাঁক নক্ষত্র...

Banga Bibhushan & Banga Bhushan 2026: অনন্ত মহারাজ থেকে নচিকেতা, গণেশ হালুই থেকে শ্রীজাত! বঙ্গ সম্মানে ভূষিত একঝাঁক নক্ষত্র...

Full Winners List of Banga Bibhushan & Banga Bhushan 2026: পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বাংলা ভাষার প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমানে বাংলা ভাষায় কথা বললে অনেককেই 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। 

| Feb 21, 2026, 06:36 PM IST
1/10

বঙ্গসম্মান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পুণ্যলগ্নে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করা হল বাংলার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান— বঙ্গবিভূষণ ও বঙ্গভূষণ।   

2/10

বঙ্গসম্মান

শনিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের একঝাঁক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।   

3/10

বঙ্গসম্মান

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ, যা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।এ বছর রাজবংশীদের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য বিজেপির সাংসদ অনন্ত মহারাজকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রদান করা হয়েছে। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।   

4/10

বঙ্গসম্মান

সঙ্গীত জগতে অসামান্য অবদানের জন্য বঙ্গবিভূষণ পেয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা মিত্র, ইমন চক্রবর্তী এবং বাবুল সুপ্রিয়।   

5/10

বঙ্গসম্মান

এ ছাড়াও সাহিত্যে শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্রকলায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের জন্য গণেশ চন্দ্র হালুই এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।  

6/10

বঙ্গসম্মান

বঙ্গভূষণ প্রাপকদের তালিকায় ছিলেন সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং আমলা বিবেক কুমার।   

7/10

বঙ্গসম্মান

সঙ্গীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচি, অদিতি মুন্সি ও কার্তিক দাস বাউলকেও এই সম্মান প্রদান করা হয়।   

8/10

বঙ্গসম্মান

বিনোদন জগতে অবদানের জন্য স্টার জলসা ও জি বাংলা চ্যানেলকেও বঙ্গভূষণ দেওয়া হয়েছে।  

9/10

বঙ্গসম্মান

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বাংলা ভাষার প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমানে বাংলা ভাষায় কথা বললে অনেককেই 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে।   

10/10

বঙ্গসম্মান

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "বাংলা ভাষাকে অসম্মান করবেন না। কোনো ভাষার ওপর আক্রমণ হলে আমরা রুখে দাঁড়াব"। বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন— বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্তে বড় লাভ বৃশ্চিকের, আবেগ সামলালেই মিলবে সমস্যার সমাধান মীনের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্তে বড় লাভ বৃশ্চিকের, আবেগ সামলালেই মিলবে সমস্যার সমাধান মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্তে বড় লাভ বৃশ্চিকের, আবেগ সামলালেই মিলবে সমস্যার সমাধান মীনের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সিদ্ধান্তে বড় লাভ বৃশ্চিকের, আবেগ সামলালেই মিলবে সমস্যার সমাধান মীনের... 12
Earthquake: ৫.৮ রিখটারে দুলে উঠল গোটা দেশ, হিমালয়ে এবার মেগা-ভূমিকম্পের আতঙ্ক!

Earthquake: ৫.৮ রিখটারে দুলে উঠল গোটা দেশ, হিমালয়ে এবার মেগা-ভূমিকম্পের আতঙ্ক!

Earthquake: ৫.৮ রিখটারে দুলে উঠল গোটা দেশ, হিমালয়ে এবার মেগা-ভূমিকম্পের আতঙ্ক! 7
Kolkata Police: প্রবীণদের &#039;ঢাল&#039; হয়ে দাঁড়াল কলকাতা পুলিস! থানায় গেলে আর সিঁড়ি ভাঙতে হবে না...

Kolkata Police: প্রবীণদের 'ঢাল' হয়ে দাঁড়াল কলকাতা পুলিস! থানায় গেলে আর সিঁড়ি ভাঙতে হবে না...

Kolkata Police: প্রবীণদের 'ঢাল' হয়ে দাঁড়াল কলকাতা পুলিস! থানায় গেলে আর সিঁড়ি ভাঙতে হবে না... 6
8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনে কোনও বেতন বাড়বে না, কোনও সুবিধা মিলবে না! কোনও লাভের মুখ দেখবেন না এইসব কর্মীরা…

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনে কোনও বেতন বাড়বে না, কোনও সুবিধা মিলবে না! কোনও লাভের মুখ দেখবেন না এইসব কর্মীরা…

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনে কোনও বেতন বাড়বে না, কোনও সুবিধা মিলবে না! কোনও লাভের মুখ দেখবেন না এইসব কর্মীরা… 8