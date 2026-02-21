Banga Bibhushan & Banga Bhushan 2026: অনন্ত মহারাজ থেকে নচিকেতা, গণেশ হালুই থেকে শ্রীজাত! বঙ্গ সম্মানে ভূষিত একঝাঁক নক্ষত্র...
Full Winners List of Banga Bibhushan & Banga Bhushan 2026: পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বাংলা ভাষার প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমানে বাংলা ভাষায় কথা বললে অনেককেই 'অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে।
1/10
বঙ্গসম্মান
2/10
বঙ্গসম্মান
photos
TRENDING NOW
3/10
বঙ্গসম্মান
4/10
বঙ্গসম্মান
5/10
বঙ্গসম্মান
6/10
বঙ্গসম্মান
7/10
বঙ্গসম্মান
9/10
বঙ্গসম্মান
10/10
বঙ্গসম্মান
photos