Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের চিঠি দিয়ে আবার দল ঘোষণা! বদলের বাংলাদেশ বদলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়

Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের চিঠি দিয়ে আবার দল ঘোষণা! বদলের বাংলাদেশ বদলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়
Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের দাবির দিনেই আবার দল ঘোষণা করে দিল বাংলাদেশ! বোঝো কাণ্ড, মহম্মদ ইউনূসের দেশ প্রতিহিংসায় কী করবে আর কী করবে না, সেটাই বুঝতে পারছে না এখন!
বাংলাদেশের আজব দাবি!
মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরানোয় গর্জে উঠেছে পদ্মাপাড়ের ক্রিকেটীয় দেশ। 'প্রতিহিংসা’ চরিতার্থ করার চেষ্টায় মহম্মদ ইউনূসের দেশ। ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের দাবি জানিয়ে আইসিসি-কে চিঠি দিয়েছে তারা। টাইগার্সদের এখন আজব দাবি, নিরাপত্তার কারণে ভারতে নয়, বিকল্প ভেন্যু হিসেবে দ্বিতীয় আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায় বিশ্বকাপ!
মুখেন মারিতং জগৎ!
দলে নেই দুই তারকা!
নেতা লিটন, ডেপুটি সাইফ হাসান
বাংলাদেশের বিশ্বকাপের দল
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ সূচি
ইংল্যান্ড, ইতালি, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে গ্রুপ সি-তে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচ ৭ই ফেব্রুয়ারি উইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি লিটনরা ইতালির মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় ম্যাচে। এরপর বাংলাদেশ ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নেপালের সঙ্গে খেলবে।
কলকাতায় বাংলাদেশের খেলা
