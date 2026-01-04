English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের চিঠি দিয়ে আবার দল ঘোষণা! বদলের বাংলাদেশ বদলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়

Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের চিঠি দিয়ে আবার দল ঘোষণা! বদলের বাংলাদেশ বদলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়

Bangladesh T20 World Cup 2026 Squad: ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের দাবির দিনেই আবার দল ঘোষণা করে দিল বাংলাদেশ! বোঝো কাণ্ড, মহম্মদ ইউনূসের দেশ প্রতিহিংসায় কী করবে আর কী করবে না, সেটাই বুঝতে পারছে না এখন!

| Jan 04, 2026, 04:01 PM IST
1/7

বাংলাদেশের আজব দাবি!

Bangladesh's bizarre claim!

মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে সরানোয় গর্জে উঠেছে পদ্মাপাড়ের ক্রিকেটীয় দেশ। 'প্রতিহিংসা’ চরিতার্থ করার চেষ্টায় মহম্মদ ইউনূসের দেশ। ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের দাবি জানিয়ে আইসিসি-কে চিঠি দিয়েছে তারা। টাইগার্সদের এখন আজব দাবি, নিরাপত্তার কারণে ভারতে নয়, বিকল্প ভেন্যু হিসেবে দ্বিতীয় আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায় বিশ্বকাপ!

2/7

মুখেন মারিতং জগৎ!

Bangladesh is all bluster and bravado

বাংলাদেশের মুখেই হম্বিতম্বি। একদিকে তারা চিঠি দিয়ে জানাচ্ছে যে, ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে চায় না। আবার এদিকে বিশ্বকাপের দলও ঘোষণা করে দিয়েছে। রবিবার ৪ জানুয়ারি, আইসিসি-কে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি আবার বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যও বেছে নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

3/7

দলে নেই দুই তারকা!

Two star players are not in the team

বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ঠাঁই পাননি টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। চলতি বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগে দারুণ ফর্মে থাকলেও নির্বাচকরা তাঁর কথা ভাবেননি। ওদিকে শিকে ছেড়েনি জাকের আলী অনিকেরও। তবে প্রত্যাশা মতোই রয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ।  

4/7

নেতা লিটন, ডেপুটি সাইফ হাসান

Leader Liton, Deputy Saif

লিটন দাসের নেতৃত্বে ও সাইফ হাসানের সহ-অধিনায়কত্বে বাংলাদেশ টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবে। ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে ৭ ব্যাটার, ৩ স্পিনার ও ৫ পেসার রয়েছে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা ৯ জন ক্রিকেটার এবার দলে সুযোগ পেয়েছেন তবে ৬ ক্রিকেটারের বিশ্বকাপের বিমান ধরা হবে না।    

5/7

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের দল

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026

লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহ অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, তাসকিন আহমেদ, সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলাম।  

6/7

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ সূচি

Bangladesh T20 World Cup Fixture

ইংল্যান্ড, ইতালি, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে গ্রুপ সি-তে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচ ৭ই ফেব্রুয়ারি উইন্ডিজের বিরুদ্ধে। এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি লিটনরা ইতালির মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় ম্যাচে। এরপর বাংলাদেশ ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নেপালের সঙ্গে খেলবে।   

7/7

কলকাতায় বাংলাদেশের খেলা

Bangladesh In Kolkata

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম তিন ম্যাচ রয়েছে কলকাতায় এবং শেষ ম্যাচ মুম্বইতে। কিন্তু বাংলাদেশ বলছে তারা ভারতে নয় শ্রীলঙ্কায় খেলবে। যদি বিসিসিআই ম্যাচ স্থানান্তরের ধারণাটিকে 'লজিস্টিক ভাবে 'অসম্ভব' বলেই খারিজ করে দিয়েছে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Coldest Day of Season: ২°! শীতলতম দার্জিলিং? সিজনের কোল্ডেস্ট ডে? এবার কি শীত তার নখদাঁত বের করতে শুরু করল?

পরবর্তী অ্যালবাম

Coldest Day of Season: ২°! শীতলতম দার্জিলিং? সিজনের কোল্ডেস্ট ডে? এবার কি শীত তার নখদাঁত বের করতে শুরু করল?

Coldest Day of Season: ২°! শীতলতম দার্জিলিং? সিজনের কোল্ডেস্ট ডে? এবার কি শীত তার নখদাঁত বের করতে শুরু করল?

Coldest Day of Season: ২°! শীতলতম দার্জিলিং? সিজনের কোল্ডেস্ট ডে? এবার কি শীত তার নখদাঁত বের করতে শুরু করল? 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: তাড়াহুড়ো ক্ষতি করতে পারে সিংহের, দাম্পত্য জীবন সুখের জোয়ার মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: তাড়াহুড়ো ক্ষতি করতে পারে সিংহের, দাম্পত্য জীবন সুখের জোয়ার মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: তাড়াহুড়ো ক্ষতি করতে পারে সিংহের, দাম্পত্য জীবন সুখের জোয়ার মকরের... 12
Mohammed Shami Ignored Again: &#039;এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি&#039;

Mohammed Shami Ignored Again: 'এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি'

Mohammed Shami Ignored Again: 'এই পারফরম্যান্সের পরেও শামিকে ভারতীয় দলে সুযোগ না দেওয়া ক্রিকেটের সঙ্গে বেইমানি' 7
India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে....

India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে....

India Squad For New Zealand ODI Series 2026: নিউ জিল‍্যান্ডের বিরুদ্ধে চমকে দেওয়া দল ভারতের! এবার একসঙ্গে ফেরানো হল ৪ মহারথীকে.... 9